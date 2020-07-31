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СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен. ФОТО

В Одесской области СБУ блокировала контрабанду сигарет в Украину на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По оперативной информации, злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны ну сумму более чем 15 млн гривен в месяц.

По предварительным данным следствия, фигуранты нелегально перевозили импортные табачные изделия с одной из соседних стран. Контрабандный товар они хранили в складских помещениях в Овидиопольском районе и продавали его на рынках Одессы, а также переправляли сигареты своим сообщникам в западные регионы Украины для нелегального сбыта за границу.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители обнаружили более 125 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму почти 3 миллиона гривен. Часть контрабандной продукции изъята из двух микроавтобусов, которые находились на территории помещений.

В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен 01
СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен 02

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контрабанда (2410) Одесская область (3638) СБУ (20048) сигареты (867)


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Молдова или Приднестровье - соседние страны
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31.07.2020 17:58 Ответить
Почти каждый месяц правоохранители Украины рапортуют о задержанной контрабанде спирта либо сигарет из Молдовы. Тем не менее, меньше контрабандных товаров в Украине от этого не становится - «Привоз» в Одессе, который является одним из наиболее старых и больших действующих рынков Европы, переполнен контрабандными сигаретами. Продают их без чеков, а акцизы вызывают сомнение. Интернет наводнен предложениями оптовых продаж молдавских сигарет. Однако официальные данные указывают, что уже больше двух лет сигареты из Молдовы в Украину не ввозились. Вместе с тем торговцы готовы продавать нелегальный товар блоками, что доказывает масштабность поставок контрабандных товаров. Более того, зачастую производят контрабандные сигареты в непризнанном Приднестровском регионе, регистрируя бизнес в Молдове и Украине и переправляя, в том числе в страны Европейского Союза.
https://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/ekonomika/ukraina-moldova-pmr-zolotoj-treugolnik-kontrabandy
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31.07.2020 18:02 Ответить
А Шо, приднестровье это не Молдова? Это молдавский лугандон.
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31.07.2020 18:05 Ответить
Приднестровье - это Кацапстан в Молдове, так же как Лугандон - это Кацапстан в Украине.
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31.07.2020 18:55 Ответить
Ну... А я Шо сказав?
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31.07.2020 19:45 Ответить
Везе ж чувакам. Шмалитимуть на халяву.
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31.07.2020 18:02 Ответить
ох...ть ціла спецслужба СБУ+ прокуратура ..із автоматами у балаклавах-броніках ...замість щоб займатися терористами або загрозамі державі...принаймні ловити системних хабарників на митниці....спіймала ..ЦІЛИЙ ...МІКРОАВТОБУС!!! май же до половини заповнений МАЙЖЕ п*ятдесять ящиками із контробандними цигарками)))) До речі хто не в курсі ..кримінальної відповідальності за контрабанду цигарок в нас ..не має, лише адміністративна))) хоч би постидались ци піарити
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31.07.2020 18:07 Ответить
СБУ, а чим закінчилася історія з викинутою на берег баржою, повною цигарок, чи там нізя, бо буде бона-бона...
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31.07.2020 21:03 Ответить
чем занимаются службы безопасности в нормальных странах?
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31.07.2020 19:08 Ответить
 
 