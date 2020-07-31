Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ. ФОТО

Концерт состоялся в киевском клубе Cuba Camp, который принадлежит жене депутата "СН" Елизавете Юрушевой-Скичко. Публика была без масок и не соблюдала социальную дистанцию.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Фото и видео с мероприятия опубликованы в соцсетях.

На них видно, что посетители были на концерте без масок и не соблюдали социальную дистанцию, даже, наоборот, стояли толпой.

Елизавета Юрушева - дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева. С 2006 года, по версиям различных украинских бизнес-изданий, Юрушев начал фигурировать в рейтингах самых богатых людей Украины. А с 1 ноября 2018 года он попал под российские санкции.

Елизавета вышла замуж за тогда еще телеведущего, а ныне нардепа "СН" Александра Скичко в сентябре 2017 года.

Также на Цензор.НЕТ: С 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина: что запрещено. СПИСОК