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Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ. ФОТО

Концерт состоялся в киевском клубе Cuba Camp, который принадлежит жене депутата "СН" Елизавете Юрушевой-Скичко. Публика была без масок и не соблюдала социальную дистанцию.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Фото и видео с мероприятия опубликованы в соцсетях.

На них видно, что посетители были на концерте без масок и не соблюдали социальную дистанцию, даже, наоборот, стояли толпой.

Клуб жены слуги народа Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ 01Клуб жены слуги народа Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ 02

Елизавета Юрушева - дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева. С 2006 года, по версиям различных украинских бизнес-изданий, Юрушев начал фигурировать в рейтингах самых богатых людей Украины. А с 1 ноября 2018 года он попал под российские санкции.

Клуб жены слуги народа Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ 03

Елизавета вышла замуж за тогда еще телеведущего, а ныне нардепа "СН" Александра Скичко в сентябре 2017 года.

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Клуб жены слуги народа Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ 04

Автор: 

карантин (16729) концерт (401) Скичко Александр (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
Лайк если тоже не знаешь кто такой этот мохнатик
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31.07.2020 18:03 Ответить
+20
Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7080
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31.07.2020 18:05 Ответить
+18
"Слугам народу" все можна. Це ж не якийсь там народ.
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31.07.2020 18:07 Ответить
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Лайк если тоже не знаешь кто такой этот мохнатик
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31.07.2020 18:03 Ответить
И не хочу знать надеюсь и не доведётся узнать.
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31.07.2020 18:14 Ответить
наверное не мохнатик а .банатик...
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31.07.2020 18:17 Ответить
мои дети, увидев его на карантине, ведущего руханку, сказали :*ну и мудак* и музыка у него отстойная... им по 12 и он уже не их формат
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31.07.2020 18:57 Ответить
Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7080
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31.07.2020 18:05 Ответить
Сытые, богатые, для них войны нет.
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31.07.2020 18:06 Ответить
***
По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
чиновничья зажравшаяся вошь
сбивает пешехода, "на рогах"
гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.

Здесь славный Днепр и ранняя весна,
монтируют тарзанки на мостах,
и офисы в строительных лесах
скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
надев камок, на Марик гонит бус,
забыв на время сложный разговор
с женой. Ему важней доставить груз.

Здесь платят все за тысячи свечей,
которые у избранных горят,
и важное за кучей мелочей
привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.

 Автор: Позывной КЕП
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31.07.2020 18:47 Ответить
Оштрафовать на хорошую сумму- пусть бюджет пополнят НА ЗАРПЛАТУ ВРАЧАМ
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31.07.2020 18:07 Ответить
"Слугам народу" все можна. Це ж не якийсь там народ.
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31.07.2020 18:07 Ответить
Ну если "СН" всё можно...то могли бы хотя бы пригласить что то путёвое-а не какого то монатика мохнатика!!!
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01.08.2020 19:57 Ответить
клуб жены слуги народа?
на фига нам эти шифротелеграммы?
пишите просто - собрались любители шкирянойи айсофайки..
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31.07.2020 18:09 Ответить
"Велюры"-рулят.Так пандемия-никогда не закончится.
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31.07.2020 18:10 Ответить
Монатикэто тот ***** что оксана мертветчук его проспонсировала...
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31.07.2020 18:12 Ответить
Позорище у нас твориться.Сплошное причем
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31.07.2020 18:14 Ответить
Завжди дивувався, як це гівно можна слухати.
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31.07.2020 18:15 Ответить
Мне как то довелось прослушать пару его "песен" - чем то напоминает пения с танцами в негретянских церквях. Но нашим теткам заходит, знаю одну такую фанатку. Шото оно у них там пробуждает...
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31.07.2020 18:24 Ответить
А чо? "Вєлюру" можна, а "сосні" депутани ніззя? Всі ж рівні перед "ЗЕконом"!
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31.07.2020 18:27 Ответить
А в это время страну делят на зоны, но тупая власть понять не может, что с пандемией бороться в стране, где законы не работают - глупое дело
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31.07.2020 18:37 Ответить
А ви як хотіли,щоб всі були в масках? Це ж нереально.Закривайте тоді нафіг все,тотально все.Всі магазини,всі установи і тд.Ставте кулеметні гнізда.Бо це все якийсь вибірковий абсурд.Причому і в світі таке саме.І я зелених взагалі не захищаю.
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31.07.2020 18:39 Ответить
**.натики пришли на концерт монатика.
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31.07.2020 18:44 Ответить
як у тому анекдоті,- Господи за що ти вирішив мене покарати страшним вірусом, але поруч зі мною стільки неповинних людей,- не переймайся ,довго ж я вас тут ,яйцеголових збирав
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31.07.2020 18:45 Ответить
Достойные воюют - быдло отдыхает и развлекается.
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31.07.2020 18:45 Ответить
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
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31.07.2020 19:17 Ответить
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
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31.07.2020 19:20 Ответить
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
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31.07.2020 19:22 Ответить
Тож треба стільки мандійок зібрати! У клуб Дарвіна на чергу.
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31.07.2020 19:29 Ответить
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
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31.07.2020 19:31 Ответить
это то, что уже обеззараживать бесполезно!!!
Ніяка зараза не бере!
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31.07.2020 19:32 Ответить
Зачем вообще было идти на концерт этого распиаренного недомерка,ведь он даже петь не умеет.Слушать его вопли и смотреть на индейские прыжки?
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31.07.2020 19:44 Ответить
а кто умеет по вашему мнению?
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02.08.2020 20:13 Ответить
Да уж не этот воющий шкет,а петь умеют те кто получил серьезное музыкальное образование и компьютеры им не нужны,даже на вскидку возьмем Аню Полякову и хотя бы Олега Винника.
Манатик даже в Х-Факторе прошел нечестно,там должен был пройти сын Виктора Павлика.
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03.08.2020 08:16 Ответить
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03.08.2020 12:00 Ответить
Это не Елизавета Юрушева, дочка миллиардера вышла замуж за Сашу Скичко, это Сашенька Скичко удачно женился на дочке миллиардера Елизавете Юрушевой.🙂
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31.07.2020 20:06 Ответить
Леонид никогда не вмешивался в политику, до сих пор ему удавалось стабильно держаться в тени. Теперь благодаря дочери засветится по полной. Жалко мужика.
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31.07.2020 20:15 Ответить
Ещё одно доказательство, что ковид-истерия искусственная.
Или скоро этих шмонатиков пораздувает грудная жаба.
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31.07.2020 21:00 Ответить
да уж, страна не пуганных идиотов)))
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31.07.2020 21:47 Ответить
Кто придумал это имечко - "Монатик" ?
Нобелевскую премию !
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31.07.2020 22:53 Ответить
фамилия такая никто ничего не придумывал
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02.08.2020 20:12 Ответить
"Естественный отбор" называецца.
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01.08.2020 03:10 Ответить
прихильникам манатіка можна і плювати на всякі карантини. Вони вже давно зробили свій вибір
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02.08.2020 19:28 Ответить
надеюсь там кто-то кашлял но не знал об этом молю об этом всех новых и старых бохов
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02.08.2020 20:11 Ответить
Оказывается этот пидарок монатик еще и популярен))
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02.08.2020 20:31 Ответить
Монатик- Зе-банатик?
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07.01.2021 12:57 Ответить
 
 