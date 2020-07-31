Клуб жены "слуги народа" Скичко провел концерт Монатика с нарушениями карантина, - СМИ. ФОТО
Концерт состоялся в киевском клубе Cuba Camp, который принадлежит жене депутата "СН" Елизавете Юрушевой-Скичко. Публика была без масок и не соблюдала социальную дистанцию.
Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
Фото и видео с мероприятия опубликованы в соцсетях.
На них видно, что посетители были на концерте без масок и не соблюдали социальную дистанцию, даже, наоборот, стояли толпой.
Елизавета Юрушева - дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева. С 2006 года, по версиям различных украинских бизнес-изданий, Юрушев начал фигурировать в рейтингах самых богатых людей Украины. А с 1 ноября 2018 года он попал под российские санкции.
Елизавета вышла замуж за тогда еще телеведущего, а ныне нардепа "СН" Александра Скичко в сентябре 2017 года.
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По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
чиновничья зажравшаяся вошь
сбивает пешехода, "на рогах"
гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
монтируют тарзанки на мостах,
и офисы в строительных лесах
скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
надев камок, на Марик гонит бус,
забыв на время сложный разговор
с женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
которые у избранных горят,
и важное за кучей мелочей
привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно.
В стране идет война.
В стране гибридное АТО.
Автор: Позывной КЕП
на фига нам эти шифротелеграммы?
пишите просто - собрались любители шкирянойи айсофайки..
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Ніяка зараза не бере!
Манатик даже в Х-Факторе прошел нечестно,там должен был пройти сын Виктора Павлика.
Или скоро этих шмонатиков пораздувает грудная жаба.
Нобелевскую премию !