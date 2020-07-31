РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6392 посетителя онлайн
Топ комментарии
+53
Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2075
показать весь комментарий
31.07.2020 19:24 Ответить
+49
"УКРАЇНСЬКА МАТРЬОШКА".
Дивишся - ніби Кравчук.
Всередині - Медведчук.
А під ним щось зеленіє,
То так ЗЕ "ховатись" вміє.
Під Зеленим "загуло":
Бачу, вилізло Х...ло...
показать весь комментарий
31.07.2020 19:32 Ответить
+44
Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2863
показать весь комментарий
31.07.2020 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Цей здасть всю Неньку за недорого, бо постійно плаче що малу пенсію отримує
показать весь комментарий
31.07.2020 23:06 Ответить
Дідусь старенький, йому все одно. А нам все одно?
показать весь комментарий
01.08.2020 09:02 Ответить
Це просто якийсь позор для нації. Ї-аний стид! Ще й Фокіна тягне. З нами ніхто у світі не буде спілкуватися. Повимирають усі від сміху. Що всього за рік може один зелений хохмодолбодятел наробити. От вам і "роль особистості в історії".
показать весь комментарий
02.08.2020 09:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 