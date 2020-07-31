22 481 103
Дедушка старый, ему все равно... Назначение нового главы украинской делегации в ТКГ в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Макарович вместо Даниловича. Зачем 86-летнего Кравчука взяли в "Минский формат"? ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук о планах Трехсторонней контактной группы: "Будем идти на компромиссы"
Больше фотошопов смотрите здесь
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Олександр Олійник #471626
показать весь комментарий31.07.2020 23:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Alla Sobol
показать весь комментарий01.08.2020 09:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
sunuyiwipmailtempinfo
показать весь комментарий02.08.2020 09:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивишся - ніби Кравчук.
Всередині - Медведчук.
А під ним щось зеленіє,
То так ЗЕ "ховатись" вміє.
Під Зеленим "загуло":
Бачу, вилізло Х...ло...