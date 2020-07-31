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Новости Фото Убийство Гандзюк
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Возле здания МВД прошла акция "2 года со дня нападения на Катю Гандзюк". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания МВД прошла акция "2 года со дня нападения на Катю Гандзюк". Активисты пришли, чтобы напомнить имена виновных, по их мнению, в саботаже расследования и покрытии виновных в нападении на Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 01

По мнению организаторов акции, МВД и Национальная полиция проводила неэффективное расследование в первые 3 месяца после нападения на Екатерину Гандзюк, что привело к потере многих доказательств вины заказчиков преступления.

Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 02
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 03
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 04
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 05
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 06
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 07

Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 08
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 09
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 10
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 11
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 12
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 13
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 14
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 15
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 16
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 17
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 18
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 19

Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 20
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 21
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 22
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 23
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 24
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 25
Возле здания МВД прошла акция 2 года со дня нападения на Катю Гандзюк 26

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) МВД (9327) Богачук Олег (1462) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+3
Иногда активистам необходимо отмолчаться, чтобы не вспомнили, что они помогали придти Зелемойскому к власти...
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31.07.2020 20:31 Ответить
+2
только физически можно отучить антонин лизать тарелки..
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31.07.2020 20:15 Ответить
+2
А Стерненко не смог прийти, потому что арестован, а арестован - потому что его не смогли убить.
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31.07.2020 20:25 Ответить
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только физически можно отучить антонин лизать тарелки..
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31.07.2020 20:15 Ответить
Обязательно всех накажем, попозжее, все силы брошены в решетиловский лес, все ищут то ли вышиванку, то ли террика все перемешалось.
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31.07.2020 20:16 Ответить
А Стерненко не смог прийти, потому что арестован, а арестован - потому что его не смогли убить.
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31.07.2020 20:25 Ответить
Иногда активистам необходимо отмолчаться, чтобы не вспомнили, что они помогали придти Зелемойскому к власти...
показать весь комментарий
31.07.2020 20:31 Ответить
"По мнению организаторов акции, МВД и Национальная полиция проводила неэффективное расследование в первые 3 месяца после нападения на Екатерину Гандзюк, что привело к потере многих доказательств вины заказчиков преступления.
Источник: https://censor.net/p3211346"

А почему теперь про Порошенко забыли?
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31.07.2020 20:29 Ответить
Цікаво,а чому заявила Юлія Тимошенко (допис у Фейсбуку): "Вони пішли "по беспределу". Генеральна прокуратура звинуватила Владислава Мангера в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Мангера і нікого більше? Очевидно, що це політична провокація, очевидно, що це брудна боротьба Порошенка за владу".
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31.07.2020 21:13 Ответить
А за что Тимошенко получила плату после 21 апреля 2019 года?
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31.07.2020 21:15 Ответить
А що,думаеш Петро заплатив,що не видала подробиць?
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31.07.2020 22:38 Ответить
https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1289248172187901952 56 мин

Один рік з вбивства Тимчука...
актівістам нє уплочено.
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31.07.2020 21:12 Ответить
Не будуть героями в українців Гандзюк,Шерємєт і Стерненко.
https://enigma.club/articles/zvernennya-druziv-ta-blizkikh-neshchodavno-zaginuvshikh-rozvidnikiv-krasnogrud-d-ta-zhuravel-ya Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.
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31.07.2020 21:38 Ответить
Аваков не застрелився?
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31.07.2020 22:19 Ответить
Гордится убийством "террориста" - АТОшника в Твиттере
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01.08.2020 20:32 Ответить
Это не наркоторговцев обилечивать.
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01.08.2020 10:33 Ответить
 
 