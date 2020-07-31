Возле здания МВД прошла акция "2 года со дня нападения на Катю Гандзюк". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле здания МВД прошла акция "2 года со дня нападения на Катю Гандзюк". Активисты пришли, чтобы напомнить имена виновных, по их мнению, в саботаже расследования и покрытии виновных в нападении на Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По мнению организаторов акции, МВД и Национальная полиция проводила неэффективное расследование в первые 3 месяца после нападения на Екатерину Гандзюк, что привело к потере многих доказательств вины заказчиков преступления.



















































Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ