РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10153 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
54 546 92

Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе. ФОТО

Журналисты изучили памятники и надгробные надписи в разных городах России. Им удалось обнаружить захоронения военных, погибших на востоке Украины и в Сирии.

Речь об этом идет в материале ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе 01Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе 02

Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске.

Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские войска на Донбассе проводят ротацию подразделений, - разведка

При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужества". Где именно погиб Суслов, до сих пор неизвестно. Но датой смерти указано 14 июня 2014 года – в это время шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за луганский аэропорт. По данным ВВС, на востоке Украины они оказались в составе ЧВК "Вагнер".

Также на Цензор.НЕТ: Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов"

Имя еще одного погибшего на Донбассе россиянина журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске. Это герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года. По данным ВВС, Трундаев и еще несколько военных инструкторов из России погибли в районе села Смелое Луганской области.

Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе 04

На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине. ВВС напоминает, что на журналистов, которые после похорон Кичаткина приехали в Псковскую область, пытаясь выяснить детали его смерти, нападали крепкие неизвестные люди.

Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе 05

Читайте также: Депутат Госудумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине

Автор: 

россия (96192) Донбасс (26957)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+86
Ну і Х з ними
показать весь комментарий
31.07.2020 23:54 Ответить
+85
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 3968
показать весь комментарий
01.08.2020 00:04 Ответить
+82
Куча дохлых кацапов и ниодин не сдох за свою страну. Все твари воевали и убивали людей в чужих странах. При етом их еще героями называют. Наемники и террористы никогда не бывают героями.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і Х з ними
показать весь комментарий
31.07.2020 23:54 Ответить
Якщо граната чи міна- то може й не з ними.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:10 Ответить
«І дарагаая не узнааєт, какой у парня бил конец.»
показать весь комментарий
01.08.2020 00:36 Ответить
забавно и другое - некто яцкова и ипатова. на доске с военными и от "террост.акт"
одна в норд-осте, другая в самолете в египте..
что они там делали... устраивали эти акты?
показать весь комментарий
01.08.2020 00:50 Ответить
про вторую - обыкновенная студентка и - среди военных?
На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину"
показать весь комментарий
01.08.2020 00:54 Ответить
Я посчитал: у нас с чеченами сейчас ничья 5:5, по 5 дохлых кацапов.
показать весь комментарий
01.08.2020 03:41 Ответить
в источнике на табличке написано "Катастрофы, террористические акты, другие войны".
показать весь комментарий
01.08.2020 07:45 Ответить
И "воины-земляки" там случайно оказались???
показать весь комментарий
01.08.2020 10:33 Ответить
а першоджерело прочитати то бозя казнить??
показать весь комментарий
01.08.2020 17:23 Ответить
А ще й граматика там очі ріже. "Террост. акт" - навіть на пам'ятнику грамотно написати не можуть.
показать весь комментарий
01.08.2020 07:18 Ответить
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 7036
показать весь комментарий
03.08.2020 11:27 Ответить
цікаво який кацапоізичний термін в скороченому варіанті виходить "террост." ці блjaді своїм ізиком неволодіють толком
показать весь комментарий
01.08.2020 15:26 Ответить
они не вернулись с войны из отпуска
показать весь комментарий
01.08.2020 00:17 Ответить
Дуже приємні світлини! Хочется побільше б таких, особливо з під Ростову, де стоять вешки з номерами і датами утілізації
показать весь комментарий
01.08.2020 07:52 Ответить
Земля им бетоном выродкам фашистским. Нужно мордой тыкнуть наших колаборантов утверждающих что в Украине гражданская война и нужно договариваться с тамженашимилюдьми
показать весь комментарий
31.07.2020 23:56 Ответить
Пока нет.Но когда то их обвинят,во всех своих бедах-посмотрим.
показать весь комментарий
01.08.2020 07:27 Ответить
Для свинособак, эти наёмные убийцы-лишнехромосомы, типа гейрои! Пример для подражания "жизнь за пуйла"! Стоят. 5 лимонов ru.бл##ей, из пенсионного фонда...
показать весь комментарий
01.08.2020 09:00 Ответить
И ещё, всему своё время, памятники не рушат, но дороги стелют могильными плитами! =)
показать весь комментарий
01.08.2020 09:11 Ответить
Проклятья на весь их гнилой род ,чтобы всю жизнь работали на аптеки и врачей ,а эти ватные пдрсы ротором крутились в аду,антошка,гандошка...
показать весь комментарий
01.08.2020 11:36 Ответить
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 8851
показать весь комментарий
31.07.2020 23:57 Ответить
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 7245
показать весь комментарий
31.07.2020 23:58 Ответить
А враховуюче ********** "Граніци Расіі нігдє нє заканчіваюцца", виходить, шо паРаша - це безмежний цвинтар.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:30 Ответить
Куча дохлых кацапов и ниодин не сдох за свою страну. Все твари воевали и убивали людей в чужих странах. При етом их еще героями называют. Наемники и террористы никогда не бывают героями.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:02 Ответить
+500
показать весь комментарий
01.08.2020 02:06 Ответить
Ну, и "герои"... Все эти "воины-земляки", закопанные на всяких "аллеях славы", были убиты при проведении кровавых карательных операций против порабощённых народов, сражавшихся на своей земле за свободу родной страны.
показать весь комментарий
01.08.2020 18:15 Ответить
Где именно погиб Суслов, до сих пор неизвестно.--------------------------------подох там гдес рал.Источник: https://censor.net/p3211368
показать весь комментарий
01.08.2020 00:04 Ответить
Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе - Цензор.НЕТ 3968
показать весь комментарий
01.08.2020 00:04 Ответить
С удовольствием бы насрал на могилу каждого из этих фашистских захватчиков.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:05 Ответить
Террост(ический) акт...Гибок и магуч, пля!
показать весь комментарий
01.08.2020 00:07 Ответить
Ці мудні так борються за свою кацапську мову, що навіть на пам'ятнику грамотно написати не можуть.
показать весь комментарий
01.08.2020 07:13 Ответить
Ось така в Україні "громадянська війна". Зате в очах кремлівського гремліна одне недолуге побачило мир, а свого вояка, що помирав майже 4 доби від поранень - ніц не бачило...
показать весь комментарий
01.08.2020 00:10 Ответить
Может не поверите, но даже приятно читать, эти уже не опасны и то есть хорошо.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:11 Ответить
Они все не погибли,а были стерты с лица Земли,как мусор.
показать весь комментарий
01.08.2020 00:15 Ответить
Слово "погибли" очень цинично звучит. Как -то надо "утилизированы", "обезврежены", "настигла месть", "избежали трибунала" .
показать весь комментарий
01.08.2020 00:26 Ответить
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 5788
показать весь комментарий
01.08.2020 00:34 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2020 00:40 Ответить
Так ось ви які, іхтамнєти!
показать весь комментарий
01.08.2020 00:44 Ответить
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 221

https://youtu.be/tBu_wstCfmQ https://youtu.be/tBu_wstCfmQ
показать весь комментарий
01.08.2020 00:45 Ответить
посан реально не в адеквате то ли плющит то ли ломки.........
показать весь комментарий
02.08.2020 06:28 Ответить
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
показать весь комментарий
01.08.2020 01:05 Ответить
Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
показать весь комментарий
01.08.2020 01:26 Ответить
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449 Есть что секретить: пенсионный фонд России невольно раскрыл масштабы потерь ВС РФ на Донбассе.
показать весь комментарий
01.08.2020 01:32 Ответить
А потом?....
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСК!!!!!
показать весь комментарий
01.08.2020 04:40 Ответить
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505280001 «Указ Президента Российской Федерации от 28.05.2015 № 273 "О внесении изменений в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203"
показать весь комментарий
01.08.2020 15:14 Ответить
Кстати, по Кичаткину))) У меня есть уникальный скрин в момент удаления его страницы) Он почти такой как и известный про "похороны в Выбутах", но на нем есть еще и прощальное письмо от "кичаткина")))
показать весь комментарий
01.08.2020 10:40 Ответить
взявший меч от меча погибнет (с)
показать весь комментарий
01.08.2020 01:26 Ответить
крепкого здоровья им
показать весь комментарий
01.08.2020 03:40 Ответить
и хорошего настроения!
показать весь комментарий
03.08.2020 09:41 Ответить
земля стекловатой свинособакам.
показать весь комментарий
01.08.2020 05:27 Ответить
Эй, фанаты видосиков "журналиста" шария! Если вы забыли, то я напомню: петушарий называет войну на Донбассе "гражданской". Следственно, в этой статье неоспоримое доказательство того факта, что все адепты секты лошария - галимые говноеды.
показать весь комментарий
01.08.2020 05:39 Ответить
как и доказательство того, в какой столовой он столуется)
показать весь комментарий
02.08.2020 12:41 Ответить
хорошего настроения им
показать весь комментарий
01.08.2020 05:48 Ответить
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 8192
показать весь комментарий
01.08.2020 06:11 Ответить
А нафиг нам падохшие смерды крепостные из Парашной *********?
показать весь комментарий
01.08.2020 07:19 Ответить
На второй фотке видно что 4 нижние строки нарисованы школьником на кампутере, дайте народу ещё гавна похавать
показать весь комментарий
01.08.2020 07:21 Ответить
"пагибшие за родину" - звєромоскалюги, яка нах. родину може бути за тисячі км від вашого мухосранска. Спочатку зашчишчайте свої ********** від подєльніків ..уйла, тобто рос.чиновників, наведіть елементарний порядок на своєму подвірї та вуличках,
показать весь комментарий
01.08.2020 07:25 Ответить
Чому ж у таких "вяликих" кладовища такі засрані. Чому на своїх "хероев" клали з кремлівської колокольні
показать весь комментарий
01.08.2020 07:29 Ответить
разгадка кроется в палке. Не так уж важно состояние рускава скотомогильника, как состояние палки, которую позже сунут в жопу герою на фото и выставят прилюдно напоказ... лапти, фуле...
показать весь комментарий
01.08.2020 07:57 Ответить
Он хату покинул, полез в Украину воевать и за каким хреном итить твою мать
показать весь комментарий
01.08.2020 07:32 Ответить
Так как - честь и слава , чі нехай щастить - вы уж небратья определитесь !
показать весь комментарий
01.08.2020 07:39 Ответить
Путлер капут, смерть колорадско-фашиским оккупантам
показать весь комментарий
01.08.2020 07:46 Ответить
Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі стали вам поперек горла, моцкали їійібучі...
показать весь комментарий
01.08.2020 07:53 Ответить
Ці дані і фото потрібно класти на стіл кожний день тупим виродкам партії медветчука і СН (***** народа) Можливо це хм заткне їхні вонючі роти,нро "братський народ" і їх "там немає2
показать весь комментарий
01.08.2020 07:56 Ответить
Цензор, про лаптеногіх треба писати: не "загинули" на Донбасі, а подохлі на Донбасі
показать весь комментарий
01.08.2020 08:15 Ответить
И все на чужой земле. Кацап всегда лезет на чужое. Украсть, пограбить, убить, мародерить - генная закономерность скрепоносцев
показать весь комментарий
01.08.2020 08:36 Ответить
Закопали москаля край дороги, видно руки видно ноги видно роги...
показать весь комментарий
01.08.2020 08:37 Ответить
Земля им стекловатой, их потомкам - вечное проклятие, а всему лаптестану - распад и гибель
показать весь комментарий
01.08.2020 08:53 Ответить
Земля бетоном козлорогим
показать весь комментарий
01.08.2020 09:10 Ответить
Утилизация биомассы прошла успешно.
показать весь комментарий
01.08.2020 09:28 Ответить
Тест на громадянство расєї пройшли!
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 3799
показать весь комментарий
01.08.2020 10:43 Ответить
От тепер ціх там нет,і це факт.
показать весь комментарий
01.08.2020 10:57 Ответить
...Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты... доцільніше написати "були знищені"

Источник: https://censor.net/p3211368
показать весь комментарий
01.08.2020 11:26 Ответить
Хіба це не є доказом ,що РФ - країна терорист ? Скільки прізвищ , дат і місць загиблих, і ні одного хто б загинув , захищаючи СВОЮ землю ! Всі вони вбивали людей в інших країнах , то хто вони як не терористи і окупанти? Світ повинен це визнати і почати всі миром боротися проти цих садистів, щоб припинити ці вбивства по всіх країнах на землі.
показать весь комментарий
01.08.2020 11:59 Ответить
всей мокшанско-козломордой нечисти земля стекловатой!!!
показать весь комментарий
01.08.2020 15:14 Ответить
"На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине" - Штирлиц так еще не палился..., *********** во всей красе...
показать весь комментарий
01.08.2020 15:44 Ответить
Побольше б таких памятников стояло по всей паРаше.
показать весь комментарий
01.08.2020 15:56 Ответить
Пагіб на теріторії Іхтамнєт
показать весь комментарий
01.08.2020 17:21 Ответить
Ну да війна в Україні "гражданская" - тільки от труни з ГРУЗ 200 вже 6 років з українського Донбасу постійно прямують на расєю!!!
показать весь комментарий
01.08.2020 18:20 Ответить
Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 846
показать весь комментарий
03.08.2020 11:46 Ответить
Дійсно - Добре , але МАЛО !

Їх буде знаходитись все більше та більше ...(невраховуючи тих безіменних тисяч "неизвестн. № ....)
показать весь комментарий
01.08.2020 22:35 Ответить
@были убиты в июле и августе того же 2014 года ...@ - были УНИЧТОЖЕНЫ!!!!!!
показать весь комментарий
02.08.2020 16:01 Ответить
У Суслова на памятнике и на могиле года рождения не сходятся
показать весь комментарий
03.08.2020 00:52 Ответить
Хороший русский - мертвый русский
показать весь комментарий
03.08.2020 09:41 Ответить
Щоб їм там перевернутись ***** російським...
показать весь комментарий
03.08.2020 10:17 Ответить
Написали б проще .ИХТАМНЕТЫ ))
показать весь комментарий
03.08.2020 11:33 Ответить


Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі - Цензор.НЕТ 7177
показать весь комментарий
03.08.2020 11:43 Ответить
 
 