Журналисты ВВС нашли могилы российских военных, погибших на Донбассе. ФОТО

Журналисты изучили памятники и надгробные надписи в разных городах России. Им удалось обнаружить захоронения военных, погибших на востоке Украины и в Сирии.

Речь об этом идет в материале ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на памятнике "Воинам-разведчикам" в парке Победы в Калининграде выбиты данные капитана Сергея Суслова, Сергея Федчикова и Вадима Василевского, погибших в 2014 году.

Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске.

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При жизни он был награжден медалями "За присоединение Крыма" и "За отвагу", посмертно стал кавалером ордена "Мужества". Где именно погиб Суслов, до сих пор неизвестно. Но датой смерти указано 14 июня 2014 года – в это время шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же 2014 года – предположительно, в боях за луганский аэропорт. По данным ВВС, на востоке Украины они оказались в составе ЧВК "Вагнер".

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Имя еще одного погибшего на Донбассе россиянина журналисты нашли на мемориале в подмосковном Зарайске. Это герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года. По данным ВВС, Трундаев и еще несколько военных инструкторов из России погибли в районе села Смелое Луганской области.

На памятном камне "Воинам-землякам, павшим за Родину" в поселке Североонежск Архангельской области прямо указано, что старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 погиб в Украине. ВВС напоминает, что на журналистов, которые после похорон Кичаткина приехали в Псковскую область, пытаясь выяснить детали его смерти, нападали крепкие неизвестные люди.

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