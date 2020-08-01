РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11093 посетителя онлайн
Новости Фото
4 479 4

СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала в Киеве попытку организованной группы осуществить отчуждение имущества одного из частных системных украинских банков почти на 90 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур. Установлено, что организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.

Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.

СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн 01
СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн 02

Читайте также: Бухгалтер Национальной Академии изобразительного искусства украла 1,6 млн грн, - прокуратура

По материалам СБ Украины трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

банки (1937) Киев (25683) СБУ (20048)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пачечки какие
показать весь комментарий
01.08.2020 10:52 Ответить
на фото - откат следаку?
показать весь комментарий
01.08.2020 11:47 Ответить
СБУ занимается делами прокуратуры?
показать весь комментарий
01.08.2020 12:00 Ответить
В состав группы входили нотариусы, госрегистраторы. Вот вам и защита имущества государством. Любой дебил может зайти в систему и перерегистрировать вашу фирму или имущество на себя.А потом удивляются, почему в Украину не заходят инвесторы.Какая нахрен инвестиционная няня или антирейдерские законы, если в 2020 году такой цирк в стране творится.
показать весь комментарий
01.08.2020 12:54 Ответить
 
 