СБУ пресекла попытку отчуждения имущества одного из частных банков на 90 млн грн. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала в Киеве попытку организованной группы осуществить отчуждение имущества одного из частных системных украинских банков почти на 90 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входили нотариусы, госрегистраторы и представители заинтересованных коммерческих структур. Установлено, что организаторы использовали поддельные документы, в том числе паспорта должностных лиц и руководителей банковского учреждения, для вывода из залога в банке имущества по ипотечным кредитам.

Целостный имущественный комплекс, находящийся в залоге банка, злоумышленники переоформили на подконтрольные коммерческие структуры, аффилированные с бывшими владельцами этой недвижимости.





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По материалам СБ Украины трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.