Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре. ФОТО
Вчера, 31 июля, на фасаде Днепропетровского учебно-воспитательного комплекса №72 торжественно открыли мемориальную доску Владимиру Халину, уроженцу Новых Кодаков, старшему сержанту, старшему стрелку 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31 июля 2014 года при попытке батальона 25-й ОПДБр взять штурмом город Шахтерск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Вместе с Владимиром Халиным тот день погибли:
- младший сержант Евгений Сердюков;
- старший лейтенант Петр Федоряка;
- солдат Алексей Седов;
- солдат Станислав Трегубчак;
- лейтенант Артем Джубатканов;
- солдат Владимир Самышкин.
Владимир Халин был временно похоронен сепаратистами у недостроенной церкви в парке Шахтерска вместе с другими боевыми побратимами. 9 октября 2014-го был эксгумирован поисковиками миссии "Эвакуация-200" ("Черный тюльпан") и привезен в Днепр. Там был похоронен на Краснопольском кладбище как неизвестный №789. Опознан по тестам ДНК. Похоронен с воинскими почестями на Краснопольском кладбище Днепра (участок №79).
У него остались мать и сестра.
Указом Президента Украины № 461/2015 от 31 июля 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).
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И детям как пример
"Синочку, чуєш, не іди
Я так люблю тебе без тями.
Ти всім нам дуже дорогий
Проснись, торкнись мене руками.
Не оживає, не говорить син.
Він лиш лежить увінчаний квітками.
Несуть. Кладуть і біля інших домовин
На сон благословенний вже віками.
О ні! Коханий мій, моє дитя,
Навіщо доля нас отак скарала?
Ти вже поринув в майбуття,
Залишивши в мені глибоку рану.
Дай поцілую я тебе вже раз останній
Сльозами твоє личко вмию.
І підкорившись смерті невблаганній,
Відпущу у чарівний Божий вирій."