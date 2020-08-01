Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре. ФОТО

Вчера, 31 июля, на фасаде Днепропетровского учебно-воспитательного комплекса №72 торжественно открыли мемориальную доску Владимиру Халину, уроженцу Новых Кодаков, старшему сержанту, старшему стрелку 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31 июля 2014 года при попытке батальона 25-й ОПДБр взять штурмом город Шахтерск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Вместе с Владимиром Халиным тот день погибли:

- младший сержант Евгений Сердюков;

- старший лейтенант Петр Федоряка;

- солдат Алексей Седов;

- солдат Станислав Трегубчак;

- лейтенант Артем Джубатканов;

- солдат Владимир Самышкин.

Владимир Халин был временно похоронен сепаратистами у недостроенной церкви в парке Шахтерска вместе с другими боевыми побратимами. 9 октября 2014-го был эксгумирован поисковиками миссии "Эвакуация-200" ("Черный тюльпан") и привезен в Днепр. Там был похоронен на Краснопольском кладбище как неизвестный №789. Опознан по тестам ДНК. Похоронен с воинскими почестями на Краснопольском кладбище Днепра (участок №79).

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У него остались мать и сестра.

Указом Президента Украины № 461/2015 от 31 июля 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).





