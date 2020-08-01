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Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре. ФОТО

Вчера, 31 июля, на фасаде Днепропетровского учебно-воспитательного комплекса №72 торжественно открыли мемориальную доску Владимиру Халину, уроженцу Новых Кодаков, старшему сержанту, старшему стрелку 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 31 июля 2014 года при попытке батальона 25-й ОПДБр взять штурмом город Шахтерск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Вместе с Владимиром Халиным тот день погибли:

- младший сержант Евгений Сердюков;
- старший лейтенант Петр Федоряка;
- солдат Алексей Седов;
- солдат Станислав Трегубчак;
- лейтенант Артем Джубатканов;
- солдат Владимир Самышкин.

Владимир Халин был временно похоронен сепаратистами у недостроенной церкви в парке Шахтерска вместе с другими боевыми побратимами. 9 октября 2014-го был эксгумирован поисковиками миссии "Эвакуация-200" ("Черный тюльпан") и привезен в Днепр. Там был похоронен на Краснопольском кладбище как неизвестный №789. Опознан по тестам ДНК. Похоронен с воинскими почестями на Краснопольском кладбище Днепра (участок №79).

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У него остались мать и сестра.

Указом Президента Украины № 461/2015 от 31 июля 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре 01
Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре 02
Мемориальную доску бойцу 25-й бригады Владимиру Халину, погибшему при штурме Шахтерска, открыли в Днепре 03

Днепр (4444) мемориальная доска (219) Ян Осока (1501) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (159)


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як вірно і вцільно написали - СИНУ УКРАЇНИ...
ПАМ"ЯТАЄМО!!!!
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01.08.2020 11:18 Ответить
Надо памятные доски вешать в школах, где эти герои учились

И детям как пример
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01.08.2020 11:31 Ответить
Молоді гинуть за Україну, а старі, трухляві шкапи її зраджують і продають.
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01.08.2020 11:44 Ответить
Меморіальну дошку бійцеві 25-ї бригади Володимиру Халіну, загиблому під час штурму Шахтарська, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1467

"Синочку, чуєш, не іди
Я так люблю тебе без тями.
Ти всім нам дуже дорогий
Проснись, торкнись мене руками.
Не оживає, не говорить син.
Він лиш лежить увінчаний квітками.
Несуть. Кладуть і біля інших домовин
На сон благословенний вже віками.
О ні! Коханий мій, моє дитя,
Навіщо доля нас отак скарала?
Ти вже поринув в майбуття,
Залишивши в мені глибоку рану.
Дай поцілую я тебе вже раз останній
Сльозами твоє личко вмию.
І підкорившись смерті невблаганній,
Відпущу у чарівний Божий вирій."
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01.08.2020 13:00 Ответить
 
 