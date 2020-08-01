4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)

В ДТП в Запорожской области с участием легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вблизи с. Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека.

Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN", - сообщили позже в полиции подробности ДТП.





Также уточняется, что кроме погибших, еще один пострадавший госпитализирован.

Смотрите также: Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж