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Новости Фото ДТП
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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)

В ДТП в Запорожской области с участием легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вблизи с. Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека.

Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN", - сообщили позже в полиции подробности ДТП.

4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика 01
4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика 02

Также уточняется, что кроме погибших, еще один пострадавший госпитализирован.

Смотрите также: Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж

ДТП (7686) Запорожская область (3206) ГСЧС (5020)


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Топ комментарии
+4
.....твою мать !!!! зачем нам хорошие дороги ???? сделайте как БЫЛО !!!!
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01.08.2020 14:22 Ответить
+3
Дорога на море. сейчас пробка
грузовик вроде как АТБ. легковушку выкинуло после удара на обочину
фото есть но крайне неинформативные. Люди снимают как стоят в пробке
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01.08.2020 11:21 Ответить
+2
Люди поспішали на той світ , на жаль 😪
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01.08.2020 11:23 Ответить
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Дорога на море. сейчас пробка
грузовик вроде как АТБ. легковушку выкинуло после удара на обочину
фото есть но крайне неинформативные. Люди снимают как стоят в пробке
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01.08.2020 11:21 Ответить
https://akzent.zp.ua/legkovushku-porvalo-na-chasti-na-zaporozhskoj-trasse-strashnoe-dtp-s-4-pogibshimi-video-foto/ Легковушку порвало на части: на запорожской трассе страшное ДТП с 4 погибшими (ВИДЕО, ФОТО)
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01.08.2020 11:53 Ответить
жесть
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01.08.2020 12:02 Ответить
Люди поспішали на той світ , на жаль 😪
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01.08.2020 11:23 Ответить
Больше всего что грузовик сворачивал на лево с трассы в село без а легковушка шла на обгон , одет быть грузовик не включил поворотник а может быть как всегда включают сильно поздно когда уже начинают поворот
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01.08.2020 11:55 Ответить
фуры АТБ не сворачивают в села
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03.08.2020 10:20 Ответить
По предварительным данным, водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN, - сообщили в областном главке полиции.

Чотири людини загинули в Запорізькій області після зіткнення легковика та вантажівки - Цензор.НЕТ 2874

...
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01.08.2020 12:01 Ответить
теперь это раскривушка секас неделать
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01.08.2020 14:41 Ответить
очевидцы пишут что там метров сто дороги в мясе и кишках ...это ж с какой скоростью надо куячить чтобы так размазало..
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01.08.2020 12:12 Ответить
где-то 200-240
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02.08.2020 09:08 Ответить
суммарно. 120 в фуру хватит с запасом

Кошмар, стране не хватает молодежи, а тут сразу минус 4 молодых жизни
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03.08.2020 10:17 Ответить
ЦЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ
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02.08.2020 12:21 Ответить
.....твою мать !!!! зачем нам хорошие дороги ???? сделайте как БЫЛО !!!!
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01.08.2020 14:22 Ответить
это элитная машина она не мнется так что фейк скорее всего москвич комби нет я не верю ..подушки должны сработать
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01.08.2020 14:40 Ответить
БІЛЬШ СХОЖЕ НА ДЖИГУЛЬ КАЛІНА - ЖОПА ТОЧНО ВІД ЖИГУЛЯ, ТІЛЬКИ ЦЕ РАСЄЙСЬКЕ ГІВНО МНЕТЬСЯ ЯК ФОЛЬГА
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02.08.2020 12:18 Ответить
На той бляхе подушки еще в Литве повырезали и заглушки поставили.
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02.08.2020 16:20 Ответить
Бовдур їх не треба "вирізати" , вони знімаються. Але це нах нікому не треба їх знімати. Готуйся до школи, не пиши маєчню.
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02.08.2020 16:25 Ответить
Бовдур той дядя,що з твоею мамою по пьяні переспав,і через сім місяців ти народився.
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02.08.2020 16:27 Ответить
Так ти щей чмо ***#нське, про батьків іньших тільки ***#нські чмошники пишуть. Або школота тупа.
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02.08.2020 16:31 Ответить
бинго страйк
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01.08.2020 14:39 Ответить
Летел слишком низко
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01.08.2020 20:06 Ответить
Один спешил на кладбище, взял с собой троих попутчиков. Жаль людей они хотели жить.
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02.08.2020 08:10 Ответить
Водій прип*здяний, що тут ще скажеш - сам сдохнув, ще й за собою потягнув троє людей.
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02.08.2020 12:17 Ответить
два парня и две девчонки чуть старше 20-ти лет ...

прокатились на море...
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03.08.2020 10:18 Ответить
"Водій бмв" уже становится диагнозом.
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02.08.2020 16:18 Ответить
Ідіоти коментатри у і-неті діагноз. Водії BMW нідочого.
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02.08.2020 16:27 Ответить
Я тообі на рахунок бовдура вже вище відповів,можеш туди і ідіота добавить,в твоему випадку не завадить.
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02.08.2020 16:29 Ответить
Відповід чмошніка недорозвиненого як ти мені не дуже цікаві.
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02.08.2020 16:33 Ответить
,,!,,
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02.08.2020 16:37 Ответить
Чепуха дурнопотила зникни.
Й пишеться то що ти хотіло написати ось так
..!.
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03.08.2020 00:50 Ответить
Укуси меня за какашку, и успокойся ,телепень.
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03.08.2020 00:57 Ответить
Авакову с Геращенко очередной повод выступить с требованием очередного повышения штрафов. Штрафы легче повышать,чем нормальные дороги с разделительными заграждениями строить.
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02.08.2020 16:25 Ответить
,,!,,
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02.08.2020 16:37 Ответить
У мене завжди ОДНЕ питання до водія, нажаль відповіді апріорі не може бути, : - Встиг **@нько куди поспішав так?!
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02.08.2020 16:29 Ответить
Так им и надо, хрустам!

Ой, это был не мотоцикл? Ну извините... Вечная память!!!
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02.08.2020 23:28 Ответить
Остались вечно молодыми....а молодые смерти не ощущают и не боятся её...
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03.08.2020 10:55 Ответить
судя по видео с другого источника там и хоронить-то нечего... вся дорога с мясе... куда лететь на этой старой гнилой лушпайке вареной-переваренной.... жесть
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03.08.2020 11:34 Ответить
 
 