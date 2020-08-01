4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)
В ДТП в Запорожской области с участием легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вблизи с. Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека.
Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекли 5 человек личного состава и 1 единица техники.
"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN", - сообщили позже в полиции подробности ДТП.
Также уточняется, что кроме погибших, еще один пострадавший госпитализирован.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
грузовик вроде как АТБ. легковушку выкинуло после удара на обочину
фото есть но крайне неинформативные. Люди снимают как стоят в пробке
...
Кошмар, стране не хватает молодежи, а тут сразу минус 4 молодых жизни
прокатились на море...
Й пишеться то що ти хотіло написати ось так
..!.
Ой, это был не мотоцикл? Ну извините... Вечная память!!!