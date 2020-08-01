Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать". ФОТО
Бойцы "Азова" летом 2014 года захватили в бою крупнокалиберный пулемет, но без подставки - станка - он был просто куском металла. Военные отказались выдать им станок со склада, и тогда азовцы обратились за помощью в военно-исторический музей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Станок 1954 года производства находился в Черниговском военно-историческом музее им. В.В. Тарновского как часть экспозиции о вооружении Советской армии. Он не участвовал ни в каких боевых действиях, пока к дирекции музея летом 2014 года не обратились бойцы "Азова". Станок был нужен им для захваченного у врагов пулемета.
"Первая мысль - экспроприировать. Но как-то не хотелось садиться за такое, уж очень смешно это звучало бы в суде. Поднялись к директору, объяснили ситуацию. Он посоветовал обратиться к военным. Обратились, но там нас успешно послали по всем известному адресу, хотя на складах таких станков было штук 200, и до сих пор они там стоят, никому не нужные. Вернулись обратно с мнением, что придется воровать", - рассказывает боец с позывным "Воланд".
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Но воровать не пришлось - директор музея Сергей Лаевский на этот раз пошел навстречу бойцам. Он отдал им станок со словами: "Это делалось для войны, значит, должно воевать".
Станок вместе с бойцами "Азова" отправился в Мариуполь. Его использовали в боях под Иловайском и Старобешево (август 2014), освобождении и обороне Широкино (февраль-март 2015 года), обороне Марьинки (июнь 2015 года) и на блокпостах вокруг Мариуполя (2015).
В поле под Старобешево станок потеряли в пылу боя. Его через несколько месяцев, уже зимой, нашли и передали в "Азов" морские пехотинцы.
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В декабре 2015 года станок вернулся в музей. Защитники Украины к тому моменту получили необходимое вооружение, и раритет уже был им не нужен. Зато его ценность как музейного экспоната значительно возросла.
"Станок получил провенанс - собственную историю. Из какого-то безымянного номерного предмета он стал экспонатом, который попал на войну, побывал в достаточно серьезных боях, выдержал их и, как ветеран, вернулся домой", - говорит директор музея Лаевский.
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Сейчас станок стоит на втором этаже Военно-исторического музея и вместе со своим пулеметом является частью уже другой экспозиции, посвященной событиям на востоке Украины в 2014-2015 годах. На стене над легендарным элементом вооружения - стенд с рассказом о его боевой жизни.
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піхота, є?
Смотрел на современные карабины на основе винтовки Маузера - отличий мало.
Зато, если положить рядом затворы от Маузера и трехлинейки - можно офигеть от технологической разницы.
Кстати, под Ржевом до сих пор находят солдат с автоматами ппш и 5 запасными полными магазинами.
Они были элементарно невщаимозаменяемы.
Фронт удержали добровольцы. С обрезами, охотничьими ружьями, и чуть позже с пулеметами максим
Ну и как же не придумать к нему выносной пульт???!!! Это же защита экипажа.
Я про те, що є місця, які недоступні техніці в силу якихось обставин.
А "крупняк" там потрібен.
Всю новую бронетехнику в Украине вооружают боевыми модулями с пушками 30 мм. На дворе 21 век - не надо ориентироваться на советские стандарты 20 века.
А вообще надо использовать новое вооружение и современные технологии, что позволит нанести противнику больший урон и максимально обезопасит свой личный состав.
Кстати, ссылку киньте, плиз, где тягается станок к КПВ пожалуйста, жду.
А какое отношение это видео с НОВЫМ экспериментальным станком имеет к нашему разговору об стандартном совдеповском станке к КПВ? И второе где видео как ведет себя станок в полевых условиях при перемещении всего комплекса? Сколько человек его тащат и т.д. Разговор же был об этом.
Кстати вы стреляли с КПВТ? Я видел как стреляют из него из бронетранспортера. Там гораздо удобнее - стрельба ведется не с колена, а кроме того с помощью башни можно менять линию огня, тут насколько я понял станок этого делать не позволяет.
Не спорьте дальше - с техники, которую я указывал ранее огонь из пулемета Владимирова вести гораздо удобней и эффективней.
Калибр 14.5 уже не критикуют - от него отказались, вся новая техника БТР 3 и БТР 4 уже без оного. Слабоват калибр для решаемых задач. Кстати обратите внимание на ********* - там от такого пулемета тоже отказались.
Он даже по лицензии выпускался. В Китае, нарпимер.
Слава Україні
Героям Слава
Да, Украина опустеет на 50%.
И стволы в пулемете придется менять очень часто.
Но, думаю, страна это переживет.