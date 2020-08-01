Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать". ФОТО

Бойцы "Азова" летом 2014 года захватили в бою крупнокалиберный пулемет, но без подставки - станка - он был просто куском металла. Военные отказались выдать им станок со склада, и тогда азовцы обратились за помощью в военно-исторический музей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Станок 1954 года производства находился в Черниговском военно-историческом музее им. В.В. Тарновского как часть экспозиции о вооружении Советской армии. Он не участвовал ни в каких боевых действиях, пока к дирекции музея летом 2014 года не обратились бойцы "Азова". Станок был нужен им для захваченного у врагов пулемета.

"Первая мысль - экспроприировать. Но как-то не хотелось садиться за такое, уж очень смешно это звучало бы в суде. Поднялись к директору, объяснили ситуацию. Он посоветовал обратиться к военным. Обратились, но там нас успешно послали по всем известному адресу, хотя на складах таких станков было штук 200, и до сих пор они там стоят, никому не нужные. Вернулись обратно с мнением, что придется воровать", - рассказывает боец с позывным "Воланд".

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Но воровать не пришлось - директор музея Сергей Лаевский на этот раз пошел навстречу бойцам. Он отдал им станок со словами: "Это делалось для войны, значит, должно воевать".

Станок вместе с бойцами "Азова" отправился в Мариуполь. Его использовали в боях под Иловайском и Старобешево (август 2014), освобождении и обороне Широкино (февраль-март 2015 года), обороне Марьинки (июнь 2015 года) и на блокпостах вокруг Мариуполя (2015).

В поле под Старобешево станок потеряли в пылу боя. Его через несколько месяцев, уже зимой, нашли и передали в "Азов" морские пехотинцы.

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В декабре 2015 года станок вернулся в музей. Защитники Украины к тому моменту получили необходимое вооружение, и раритет уже был им не нужен. Зато его ценность как музейного экспоната значительно возросла.

"Станок получил провенанс - собственную историю. Из какого-то безымянного номерного предмета он стал экспонатом, который попал на войну, побывал в достаточно серьезных боях, выдержал их и, как ветеран, вернулся домой", - говорит директор музея Лаевский.

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Сейчас станок стоит на втором этаже Военно-исторического музея и вместе со своим пулеметом является частью уже другой экспозиции, посвященной событиям на востоке Украины в 2014-2015 годах. На стене над легендарным элементом вооружения - стенд с рассказом о его боевой жизни.