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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать". ФОТО

Бойцы "Азова" летом 2014 года захватили в бою крупнокалиберный пулемет, но без подставки - станка - он был просто куском металла. Военные отказались выдать им станок со склада, и тогда азовцы обратились за помощью в военно-исторический музей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Станок 1954 года производства находился в Черниговском военно-историческом музее им. В.В. Тарновского как часть экспозиции о вооружении Советской армии. Он не участвовал ни в каких боевых действиях, пока к дирекции музея летом 2014 года не обратились бойцы "Азова". Станок был нужен им для захваченного у врагов пулемета.

Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 01

"Первая мысль - экспроприировать. Но как-то не хотелось садиться за такое, уж очень смешно это звучало бы в суде. Поднялись к директору, объяснили ситуацию. Он посоветовал обратиться к военным. Обратились, но там нас успешно послали по всем известному адресу, хотя на складах таких станков было штук 200, и до сих пор они там стоят, никому не нужные. Вернулись обратно с мнением, что придется воровать", - рассказывает боец с позывным "Воланд".

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Но воровать не пришлось - директор музея Сергей Лаевский на этот раз пошел навстречу бойцам. Он отдал им станок со словами: "Это делалось для войны, значит, должно воевать".

Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 02

Станок вместе с бойцами "Азова" отправился в Мариуполь. Его использовали в боях под Иловайском и Старобешево (август 2014), освобождении и обороне Широкино (февраль-март 2015 года), обороне Марьинки (июнь 2015 года) и на блокпостах вокруг Мариуполя (2015).

Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 03Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 04

В поле под Старобешево станок потеряли в пылу боя. Его через несколько месяцев, уже зимой, нашли и передали в "Азов" морские пехотинцы.

Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 05

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В декабре 2015 года станок вернулся в музей. Защитники Украины к тому моменту получили необходимое вооружение, и раритет уже был им не нужен. Зато его ценность как музейного экспоната значительно возросла.

"Станок получил провенанс - собственную историю. Из какого-то безымянного номерного предмета он стал экспонатом, который попал на войну, побывал в достаточно серьезных боях, выдержал их и, как ветеран, вернулся домой", - говорит директор музея Лаевский.

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Сейчас станок стоит на втором этаже Военно-исторического музея и вместе со своим пулеметом является частью уже другой экспозиции, посвященной событиям на востоке Украины в 2014-2015 годах. На стене над легендарным элементом вооружения - стенд с рассказом о его боевой жизни.

Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: Это делалось для войны, значит, должно воевать 06

Автор: 

музей (724) оружие (10266) Чернигов (898) Донбасс (26957) Антитеррористическая операция (18284) Азов (801)


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Топ комментарии
+39
Вот так и надо делать! Слава Украине!
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01.08.2020 15:17 Ответить
+30
навіщо це писати, зараз венедіктова справу проти директора музею відкриє
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01.08.2020 15:22 Ответить
+21
Некоторым насрать и на то что будет с Украиной. И среди военного руководства таких немало.
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01.08.2020 15:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
КПВТ 14,5 ?
піхота, є?
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01.08.2020 15:17 Ответить
просто КПВ без т
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01.08.2020 16:28 Ответить
КПВ..а Т это танковый...там электроспуск...
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01.08.2020 17:13 Ответить
Вот так и надо делать! Слава Украине!
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01.08.2020 15:17 Ответить
Воювати потрібно. Але з цієї історії стало зрозуміло, що декому насрати чим будуть воювати.
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01.08.2020 15:21 Ответить
Некоторым насрать и на то что будет с Украиной. И среди военного руководства таких немало.
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01.08.2020 15:38 Ответить
навіщо це писати, зараз венедіктова справу проти директора музею відкриє
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01.08.2020 15:22 Ответить
проти воєнних, які відмовились видати зі складу станок бійцям Азову
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01.08.2020 15:30 Ответить
только не венедиктова...это пророссийская дрянь
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01.08.2020 15:58 Ответить
вот именно проросийская ..дрянь и может замутить дело против директора музея за порчу (и использование вне экспозиции) экспонатов !
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01.08.2020 16:03 Ответить
А в Деда Мороза тоже верите?
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01.08.2020 16:01 Ответить
Зараз у Венедиктової радником працює Піскун. Це дуже грамотний сучий син. Він їй такого не порадить.
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01.08.2020 16:09 Ответить
якщо портнов скаже то відкриють
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01.08.2020 17:56 Ответить
Такие истории лучше, чем слушать о ватном дедушке кравчуке
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01.08.2020 15:23 Ответить
Или о в очередной раз уставшем падле, которое снова отдыхает в гос резиденции "Синегора". Перетрудилось оно или дозу не рассчитало.
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01.08.2020 15:59 Ответить
Само собой, уставший Вава это треш
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01.08.2020 16:22 Ответить
Да мля. Наши парни воюют в прямом смысле на дедовском вооружении и технике. А в ето время государство отдает десятки миллиардов в год Ахметову и КО на какие то *зеленые тарифы*
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01.08.2020 15:25 Ответить
он в музее уже.
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01.08.2020 15:31 Ответить
Та не переймайся. Той дівайс такі дірки робить, що будь який музей замилується.
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01.08.2020 15:34 Ответить
Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать" - Цензор.НЕТ 8885
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01.08.2020 15:28 Ответить
Наш український винахід👍
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01.08.2020 15:43 Ответить
Ну, нового колеса ещё не изобрели, а металл тогда делали на совесть.
Смотрел на современные карабины на основе винтовки Маузера - отличий мало.
Зато, если положить рядом затворы от Маузера и трехлинейки - можно офигеть от технологической разницы.
Кстати, под Ржевом до сих пор находят солдат с автоматами ппш и 5 запасными полными магазинами.
Они были элементарно невщаимозаменяемы.
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01.08.2020 15:31 Ответить
Музейный станок под пулемет год использовали в боях за Украину: "Это делалось для войны, значит, должно воевать" - Цензор.НЕТ 8753
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01.08.2020 15:32 Ответить
Военные отказались выдать им станок со склада. Это нормально во время войны?Источник: https://censor.net/p3211415
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01.08.2020 15:32 Ответить
Ну, тогда военных не было толком. Их колонны разворачивали несколько кацапов с аквафрешами.
Фронт удержали добровольцы. С обрезами, охотничьими ружьями, и чуть позже с пулеметами максим
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01.08.2020 16:00 Ответить
так це цитата
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01.08.2020 21:10 Ответить
Да, именно делалось. Вот возьмите новый Штурм -СМ на базе МТЛБ. Вроде бы все ново? Но концептуально наискосяк. Новый оптический модуль поставили спереди. В самом обстреливаемом месте, туда хоть бы какую нибудь пухкалку. А сам же модуль должен быть обязательно выдвижной, причем вылет мачты минимум два метра. Штурм должен в большинстве случаев работать только с закрытых позиций, именно расстреливая танки и не выдавая себя вспышками пусков.
Ну и как же не придумать к нему выносной пульт???!!! Это же защита экипажа.
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01.08.2020 15:37 Ответить
странно, если станка изначально не было, то как же его тогда до этого таскали...
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01.08.2020 15:43 Ответить
А прочесть статью возраст не позволяет?
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01.08.2020 16:06 Ответить
кулемет захватывается в бою без станка...вот я и спрашиваю - каким образном он тогда оказался на месте боя - или его до этого в пространственном кармане таскали...
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01.08.2020 16:18 Ответить
Это мог быть пулемет снятый орками с БТР,БРДМ для чистки и ..тут подошел "Азов"..
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01.08.2020 16:36 Ответить
Для тех, у кого возраст позволяет помнить что происходило в 14-ом (правда если возраст уже не на столько велик, что уже не в состоянии помнить), вспоминают сколько было захвачено вооружения прямо в ящиках поставленных в широком ассортименте из **********. В данном варианте станок вообще мог находится в другой партии поставок. Ну или как ниже описали вариант снятого с техники.
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01.08.2020 16:54 Ответить
Вся суть государства в одной истории.
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01.08.2020 16:06 Ответить
Не уверен что такие материалы должны так оглашаться. Как бы имеем правовую коллизию с добробатами и вообще использования вооружений на Донбассе в тот момент. Просто чтобы эти материалы потом не использовались против Украины и добровольцев. Дело Маркива как пример.
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01.08.2020 16:13 Ответить
Вообще станков для КПВ не так много и было. Его, пулемет, чаще всего пользовали на бронетехнике - БТР, БРДМ, МТЛБ в варианте КПВТ. Приехал пострелял, уехал вместе со стрелком и боезапасом, коий весит довольно много. Конешно бывают разные случаи, но мне тяжело представить ситуацию, где КПВ на станке лучше, чем на легкой бронетехнике, даже в оборонительных действиях. Кстати сейчас калибр 14,5 мм уже считается недостаточным при ведении БД.
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01.08.2020 16:25 Ответить
правильно . только нужно учитывать ситуацию 14 года . добробаты ездили на самодельных бронепепелацах и автобусах .
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01.08.2020 16:31 Ответить
Да было такое. Но поставьте себя на место подразделения которое его пользует. Дабы это все перемещать с места на место(а иначе никак) нужна целая военная операция и куча людей, которая все это тащит(пулемет, станок, коробки с патронами и пр.) и прикрывает. Не дурные люди использовали его на бронетехнике...
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01.08.2020 16:46 Ответить
Ми ЗУ-23-2 вручну затягували на гору, що була недоступною ні для броні, ні для "Урала".
Я про те, що є місця, які недоступні техніці в силу якихось обставин.
А "крупняк" там потрібен.
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03.08.2020 11:09 Ответить
КПВ на станке лучше в окопе, куда бронетехника не залезет или её просто нет. Как калибр 14.5 может быть "недостаточным при ведении БД" и кем считается?
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01.08.2020 16:32 Ответить
Отройте для бронехники окоп, разместите бронетехнику в здании или используйте рельеф местности. Почитайте литературу по использовании стрелковых и мотострелковых подразделений в БД.
Всю новую бронетехнику в Украине вооружают боевыми модулями с пушками 30 мм. На дворе 21 век - не надо ориентироваться на советские стандарты 20 века.
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01.08.2020 16:52 Ответить
Новой бронетехники в Украине мизер к сожалению, пользуемся старой, которую беречь надо, в том числе и от ПТУРов. Есть КПВ,который помощнее ДШК будет, есть патроны, делаются станки неплохие, поэтому и применяем. Для позиционки самое оно, дальше может и до управляемых модулей дойдём. На загнивающем Западе уже и 30мм устарели, поэтому 35-40-50 с дистанционно подрываемыми снарядами, но нам до этого далеко. В 21 веке и Максимы с Мосинками работают, какая разница врагу, если в его голове винтажная пуля от 7.62х54 окажется?
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01.08.2020 17:07 Ответить
Речь изначально была не о новой технике, а об использовании пулемета Владимирова со станка в окопе или с техники в том же окопе. С техники гораздо удобней, поверьте мне, если вы не практиковались. Помимо того что все перевозиться на гусеницах или колесах, так еще и легкая броня есть - немаловажный фактор,и радиоточка уже развернута.
А вообще надо использовать новое вооружение и современные технологии, что позволит нанести противнику больший урон и максимально обезопасит свой личный состав.
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01.08.2020 17:17 Ответить
Колёса у станков тоже есть, да и радиоточку развернуть не проблема. А вот при ответном огне потерять броню в придачу к пулемёту, будет грустно. Бабаи кстате в Сирии китайский НСВ на мопед ставили и с него пуляли. Надо много чего, но выдумываем тем, шо есть, и 14.5 ещё послужит, главное расчёты и патроны
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01.08.2020 17:29 Ответить
Я бы хотел на вас посмотреть как вы пулемет Владимирова, со станком, на колесиках, и всем обвесом, а также коробками с пулеметными лентами перетаскиваете на новую позицию! Хорошо если не под огнем. А когда все это переместили вам с КП говорят, что ситуация изменилась и надо все перемещать на другую позицию.
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01.08.2020 17:35 Ответить
В Сети есть ролики где это показано, всё тягается и таскается. 5-6 человек при определённой сноровке управляются вполне и занимают свою нишу в системе огня на позициях. Миномёт в горах потяжелее будет, вот там вместо лошади придётся
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01.08.2020 17:41 Ответить
В Сети все просто)))
Кстати, ссылку киньте, плиз, где тягается станок к КПВ пожалуйста, жду.
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01.08.2020 19:43 Ответить
https://www.facebook.com/watch/ArmorumSolutions/, У Ивана Савельева,
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01.08.2020 20:33 Ответить
Спасибо.
А какое отношение это видео с НОВЫМ экспериментальным станком имеет к нашему разговору об стандартном совдеповском станке к КПВ? И второе где видео как ведет себя станок в полевых условиях при перемещении всего комплекса? Сколько человек его тащат и т.д. Разговор же был об этом.
Кстати вы стреляли с КПВТ? Я видел как стреляют из него из бронетранспортера. Там гораздо удобнее - стрельба ведется не с колена, а кроме того с помощью башни можно менять линию огня, тут насколько я понял станок этого делать не позволяет.
Не спорьте дальше - с техники, которую я указывал ранее огонь из пулемета Владимирова вести гораздо удобней и эффективней.
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01.08.2020 20:54 Ответить
Я уверен, что вы сами найдёте видео с именно тасканием, если хотите конечно. Мы говорили о том, что СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ на фронте и находится в микро-серии, но всё-же. Расчёт из 5-6 человек полностью справляется со всей системой, если не хватит, возьмут подмогу. Бронетранспортёра НЕТ и НЕ БУДЕТ для всех позиций на фронте, и то, что лучшая снайперка - это танк, я тоже знаю Никто и не спорит, просто я так и не понял из вашего первого заявления, чем плох 14.5 на фронте и кто его критикует
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01.08.2020 23:30 Ответить
Где то читал, что на Украине после распада СССР только БТР 60 больше 1000 штук оставалось. Думается БТР 70 и 80 осталось гораздо больше - с учетом выведения их из стран Варшавского Договора. Причем практически все комплектовались КПВТ. Так что и пулеметов и бронетехники под нее предостаточно. Вопрос только ремонта...
Калибр 14.5 уже не критикуют - от него отказались, вся новая техника БТР 3 и БТР 4 уже без оного. Слабоват калибр для решаемых задач. Кстати обратите внимание на ********* - там от такого пулемета тоже отказались.
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02.08.2020 01:13 Ответить
с 1991 много воды утекло и денег много надо на ремонт и модернизацию техники, иногда откровенного хлама, да и у противника противотанковые средства, находимые в шахтах, никак не закончатся. Поэтому наш путь : ПКТ, ДШК, КПВ на станки, а в дальнейшем и на модули и ВОПы-РОПы оснащать. 14.5 говорят, хватает для лёгких укрытий, густой листвы, легкобронированной техники и даже кокочленца в бронике на расстоянии 1.5 км
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02.08.2020 01:33 Ответить
Да воды утекло много - поэтому ставку надо делать но новое вооружение собственного производства. Бтр 3 и Бтр 4. КПВ на станках с колесиками я у нас в зоне БД практически не видел да и вы тоже, да и нет их скорее всего - в СССР производством таких станков не увлекались. Скорее всего с этим и была основная проблема, описанная в этой статье комплектацией пехотного варианта КПВ совдеповским станком. Никто из руководства не хотел заниматься решением этого не стандартного вопроса, эффективность которого весьма сомнительна.
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02.08.2020 08:20 Ответить
небольшой ,бронещит не помешал бы
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01.08.2020 21:13 Ответить
Вообще станков для КПВ не так много и было.

Он даже по лицензии выпускался. В Китае, нарпимер.
Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 3744

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 3451

Музейний станок під кулемет рік використовували в боях за Україну: "Це робилося для війни, значить, має воювати" - Цензор.НЕТ 6102
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01.08.2020 16:38 Ответить
Он посоветовал обратиться к военным. Обратились, но там нас успешно послали по всем известному адресу, хотя на складах таких станков было штук 200, и до сих пор они там стоят, никому не нужные, имена пославших хероев в студию и МО наградить минимум разжалованием и лишения пенсии.
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01.08.2020 17:13 Ответить
да. 100%
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01.08.2020 18:24 Ответить
Будучи на Чернігівщині, більш патріотично налаштованих людей не бачив, був дуже здивований...
Слава Україні
Героям Слава
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01.08.2020 18:22 Ответить
Директору музея за принятое решение - ВИВАТ
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01.08.2020 18:23 Ответить
Такие истории 2014 - 2015 годов нужно Кравчуку перед каждой встречей читать в добровольно - принудительном порядке.
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01.08.2020 19:18 Ответить
С этого станкового пулемета нужно расстреливать ВСЕХ "депутатов", "судей", "прокуроров", всех президентов, прошлых и будущих, всех поголовно чиновников.
Да, Украина опустеет на 50%.
И стволы в пулемете придется менять очень часто.
Но, думаю, страна это переживет.
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01.08.2020 20:55 Ответить
Смерть совкам, предателям Родины и ************!
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02.08.2020 08:22 Ответить
 
 