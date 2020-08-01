Украинцы и белорусы вышли на Майдан поддержать честные выборы в РБ. ФОТОрепортаж

Акция в поддержку честных выборов президента Беларуси состоялась в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Участие в акции приняли белорусы и украинцы. В руках они держали исторические белорусские бело-красные флаги и плакаты с надписями "Свободу Беларуси", "Нет политическим репрессиям! Нет пыткам в тюрьмах!" и т.п.

Люди также скандировали "Свободу Беларуси!".

"Через неделю в Беларуси выборы, и мы, украинцы, которые сочувствуют Беларуси, а также белорусы, которые здесь у нас есть, мы вышли напомнить Киеву, что в Беларуси не соблюдают Конституцию, выборы проходят без всяких правил, без наблюдателей", - рассказал участник акции, писатель Александр Ирванец.

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Выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.

После этого главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является событием для белорусской политики, потому что едва ли не впервые у Лукашенко будет на выборах реальный конкурент.

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