Украинцы и белорусы вышли на Майдан поддержать честные выборы в РБ. ФОТОрепортаж
Акция в поддержку честных выборов президента Беларуси состоялась в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Участие в акции приняли белорусы и украинцы. В руках они держали исторические белорусские бело-красные флаги и плакаты с надписями "Свободу Беларуси", "Нет политическим репрессиям! Нет пыткам в тюрьмах!" и т.п.
Люди также скандировали "Свободу Беларуси!".
"Через неделю в Беларуси выборы, и мы, украинцы, которые сочувствуют Беларуси, а также белорусы, которые здесь у нас есть, мы вышли напомнить Киеву, что в Беларуси не соблюдают Конституцию, выборы проходят без всяких правил, без наблюдателей", - рассказал участник акции, писатель Александр Ирванец.
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Выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.
После этого главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является событием для белорусской политики, потому что едва ли не впервые у Лукашенко будет на выборах реальный конкурент.
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1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
https://censor.net/user/392976, может на украинском пиши, а то русский ты, очевидно, не понимаешь.
Объясняю тебе то, что ты написал.
Ты написал про домохозяйку, предполагая, что должен быть только царь.
Я тебе в виде вопроса объяснил, что домохозяйка-Зелемойский не управляет.
Ты на заметил момента, что ты начал учить про чужой опыт, однако я неоднократно говорил, что приход к власти Зелемойского и действие его кукловодов один в один с ситуацией в Беларуси, но ты этого не понял, т.к. написал - "общий враг не способен придумать хоть что то новое."
А враг не только общий, но и у каждого свой - квази-националисты - наши делали всякую хрень по мелочам, так же, как и ваши, но ваши ещё подлее - они не подерживали Порошенко в его делах в качестве Президента и Верховного главнокомандующего, а смотрели за тем, как он заправил полу пиджака за ремень, когда подтянул брюки.