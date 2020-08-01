Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж
Машина врезалась в маршрутку и загорелась. Пострадали 3 человека. Пассажиров автомобиля пришлось вырезать из груды искореженного металла.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ДТП.Kiev.ua".
Маршрутка заезжала на парковку, когда из второго ряда внезапно вылетел автомобиль и лоб в лоб столкнулся с автобусом. От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло.
Пассажиров в маршрутке в этот момент не было, водитель отделался испугом.
Водителя и пассажиров доставили в больницу. Пассажиров спасателям пришлось вырезать из груды искореженного металла, в которую превратился автомобиль.
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Автомобили отправили на штрафплощадку, чтобы они остались неприкосновенными до проведения экспертиз. На месте работает полиция.
Фото из Фейсбука Павла Дыбы
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І подушок безпеки, наче не було.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
больше фиатов "лифтбеков" не знаю
Да, там любят полихачить
«Богдан А092 - 7-метровий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 автобус середнього класу українського виробництва, що випускався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) корпорацією «Богдан» з https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік. Оскільки ці автобуси випускаються великими кількостями, їх дуже багато на дорогах України. Також вони експортувалися у Росію та Грузію. Автобус має конструкцію кузова, побудовану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%96 шасі та головних агрегатах японських автобусів https://uk.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu (наприклад Isuzu CITI-602).
Всього виготовлено більше 8 000 автобусів сімейства Богдан А092.»
«Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого - выпал глаз, у еще одного - просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый», - говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».
На сайте МВД Украины разместили законопроект «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации".
В данных изменениях говорится, что постановка на учёт авто из США с легкими повреждениями (бампера, капоты, и тд) будет невозможна❗️
Что повлечёт за собой подорожание на все автомобили на рынке, так как доступность упадёт.
В итоге, эта проблема коснётся всех, без исключений. Если вовремя не среагировать будем покупать авто по ценах выше нынешних на 20-30%📈
В сети есть петиция о недопустимости принятия данного законопроекта📝
Не будьте в стороне - защитите свой бюджет💵
Ссылка на петицию 🔗
https://clc.to/krimukr