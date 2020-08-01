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Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж

Машина врезалась в маршрутку и загорелась. Пострадали 3 человека. Пассажиров автомобиля пришлось вырезать из груды искореженного металла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ДТП.Kiev.ua".

Маршрутка заезжала на парковку, когда из второго ряда внезапно вылетел автомобиль и лоб в лоб столкнулся с автобусом. От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло.

Пассажиров в маршрутке в этот момент не было, водитель отделался испугом.

Водителя и пассажиров доставили в больницу. Пассажиров спасателям пришлось вырезать из груды искореженного металла, в которую превратился автомобиль.

Также на Цензор.НЕТ: 4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)

Автомобили отправили на штрафплощадку, чтобы они остались неприкосновенными до проведения экспертиз. На месте работает полиция.

Фото из Фейсбука Павла Дыбы

Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 01
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 02
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 03
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 04
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 05
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 06
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 07
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве 08

Автор: 

ДТП (7686) Киев (25685)


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Топ комментарии
+17
Вот сзади заходит ко мне "Мессершмидт". Уйду - я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, Я вижу, решил на таран! (с)
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01.08.2020 17:10 Ответить
+15
Судя по груде металла это просто чудо что все живы остались.
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01.08.2020 17:11 Ответить
+15
Надеюсь у болвана-владельца этого "кабриолета" нет денег на покупку нового автомобиля.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
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01.08.2020 17:14 Ответить
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Таке враження що сьогодні свято шанувальників кредо "какая разніца!"
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01.08.2020 17:10 Ответить
Вот сзади заходит ко мне "Мессершмидт". Уйду - я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, Я вижу, решил на таран! (с)
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01.08.2020 17:10 Ответить
А кто такой Мессершмидт?
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01.08.2020 17:48 Ответить
еще спроси кто такой Высоцкий
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01.08.2020 18:19 Ответить
Та не, это очень умный чувак опечатку увидел.
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01.08.2020 18:21 Ответить
Не надо особо умничать.
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01.08.2020 18:20 Ответить
и будем всех бомбить...
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01.08.2020 18:16 Ответить
А літак зробити?
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01.08.2020 21:55 Ответить
Судя по груде металла это просто чудо что все живы остались.
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01.08.2020 17:11 Ответить
Там оно на кермо страшно дивитись.
І подушок безпеки, наче не було.
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01.08.2020 17:18 Ответить
Откуда там подушки...машина 90-х годов...в то время подушки были роскошью...
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01.08.2020 18:19 Ответить
навіщо вони в літаку?!
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01.08.2020 18:20 Ответить
Так груда металла как раз и берет на себя энергию удара, а в не груде трупы сидят как живые...
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02.08.2020 07:40 Ответить
Надеюсь у болвана-владельца этого "кабриолета" нет денег на покупку нового автомобиля.
Тк в следующий раз у его ангела-хранителя, может быть выходной...
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01.08.2020 17:14 Ответить
неплохой кар стал как раз для лета не душно.
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01.08.2020 17:15 Ответить
А біту в легковику під заднім сидінням залишили побиті бандити. Там десь поліція мабуть серед уламків ще і зброю знайде.
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01.08.2020 17:15 Ответить
Так спешил, так спешил... Почти успел.
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01.08.2020 17:15 Ответить
«Союз Авто».
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01.08.2020 17:15 Ответить
Неплохой кабриолет получился!
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01.08.2020 17:17 Ответить
Это Фиат был? Не понимаю...
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01.08.2020 17:18 Ответить
похож на фиат крома середины 90-х
больше фиатов "лифтбеков" не знаю
Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве - Цензор.НЕТ 5835
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01.08.2020 17:20 Ответить
фиат крома.
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01.08.2020 17:34 Ответить
???
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01.08.2020 17:58 Ответить
Ці авто повинні вже до третіх дирок згнити, гірше опеля та жиги.
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01.08.2020 21:58 Ответить
Я Крому как бы и узнал, но есть сомнения
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01.08.2020 22:37 Ответить
задние фонари в тонировке. убил бы таких ушлепков. стелс бл...
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01.08.2020 17:18 Ответить
Если точнее, то это улица Кубанской Украины (бывшая Жукова), рядом с Лесным проспектом (конечная 415-й маршрутки).
Да, там любят полихачить
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01.08.2020 17:18 Ответить
А автобус почти цел! Добротные автобусы выпускает Петр Алексеевич!
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01.08.2020 17:19 Ответить
Ага, наверно поэтому в Грузии их назвали хламом и отказались продолжать покупать.))
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01.08.2020 17:23 Ответить
В Грузии дешевле битки из Америки затянуть ,отрепетировать и на маршруты выпустить.
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01.08.2020 17:25 Ответить
Мокша, ану бігом в Гугєльь транслатєдь !
«Богдан А092 - 7-метровий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81 автобус середнього класу українського виробництва, що випускався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) корпорацією «Богдан» з https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 рік. Оскільки ці автобуси випускаються великими кількостями, їх дуже багато на дорогах України. Також вони експортувалися у Росію та Грузію. Автобус має конструкцію кузова, побудовану на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%96 шасі та головних агрегатах японських автобусів https://uk.wikipedia.org/wiki/Isuzu Isuzu (наприклад Isuzu CITI-602).
Всього виготовлено більше 8 000 автобусів сімейства Богдан А092.»
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01.08.2020 17:50 Ответить
Летели мы на дело, а тут маршрурка не успела...
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01.08.2020 17:22 Ответить
автомобиль с маршруткой ==> маршрутка - не автомобиль.
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01.08.2020 17:36 Ответить
синие майки на сидения натянуты - это типа гонщик на ведре...
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01.08.2020 17:37 Ответить
Насмотрится мажарня сраная формул и форсажей, насверлят дыр в глушаке для басофф и ай-да, стирать стружку с асфальта! А тут, где везде есть движуха, у хоньщика неувязочка адынака.
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01.08.2020 17:45 Ответить
шо жагули шо мерин - один фиг как раскривушка
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01.08.2020 18:56 Ответить
там бита..очень странно что маршрутка только стекло отпало и бампер там должно было пол маршрутки смятся так как она не крепкая и это не фура..очень странно
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01.08.2020 18:58 Ответить
///
«Очень жесткая лобовая авария произошла на Лесном. Предварительно, три человека пострадали (одному оторвало ногу, у другого - выпал глаз, у еще одного - просто травмы). Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый», - говорится в сообщении Telegram-канала «Киев оперативный».
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01.08.2020 20:03 Ответить
Опаздывали на тренировку.По бейсболу.
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01.08.2020 20:04 Ответить
Увы но дебилов хватало во все времена и они к большому сожалению как и лохи не когда не вымрут.
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01.08.2020 21:49 Ответить
Ну, что? Опять дороги виноваты?
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01.08.2020 21:59 Ответить
Обратите внимание на первое фото. Там на асфальте спортивная куртка, а в салоне бита. Дебилы-отморозки ехали.
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01.08.2020 22:02 Ответить
К слову на счёт авто хлама, Готовимся к росту цен на автомобили❕

На сайте МВД Украины разместили законопроект «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации".

В данных изменениях говорится, что постановка на учёт авто из США с легкими повреждениями (бампера, капоты, и тд) будет невозможна❗️

Что повлечёт за собой подорожание на все автомобили на рынке, так как доступность упадёт.

В итоге, эта проблема коснётся всех, без исключений. Если вовремя не среагировать будем покупать авто по ценах выше нынешних на 20-30%📈

В сети есть петиция о недопустимости принятия данного законопроекта📝
Не будьте в стороне - защитите свой бюджет💵

Ссылка на петицию 🔗
https://clc.to/krimukr
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02.08.2020 07:08 Ответить
 
 