Автомобиль лоб в лоб столкнулся с маршруткой на Лесном проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж

Машина врезалась в маршрутку и загорелась. Пострадали 3 человека. Пассажиров автомобиля пришлось вырезать из груды искореженного металла.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ДТП.Kiev.ua".

Маршрутка заезжала на парковку, когда из второго ряда внезапно вылетел автомобиль и лоб в лоб столкнулся с автобусом. От удара у маршрутки вылетело лобовое стекло.

Пассажиров в маршрутке в этот момент не было, водитель отделался испугом.

Водителя и пассажиров доставили в больницу. Пассажиров спасателям пришлось вырезать из груды искореженного металла, в которую превратился автомобиль.

Также на Цензор.НЕТ: 4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)

Автомобили отправили на штрафплощадку, чтобы они остались неприкосновенными до проведения экспертиз. На месте работает полиция.

Фото из Фейсбука Павла Дыбы















