Украинский и крымскотатарский флаги привезли в рамках ежегодного "Мотопробега Единства" на админграницу оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж
В субботу, 1 августа, на админгранице Херсонской области с оккупированным Крымом десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "Мотопробега Единства".
Флаг привезли на КПВВ "Чонгар", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам организаторов мотопробега, этот флаг передали украинские военные, которые находятся на Донбассе. Флаг проехал с байкерами из Ужгорода через всю Украину.
Участники мотопробега на КПВВ спели гимн Украины, после чего в селе Чонгар рядом с админграницей передали жителям Генического района крымскотатарский флаг.
Как утверждают организаторы, в рамках акции на админграницу приехали 60 байкеров. "Мотопробег Единства" организовывают уже четвертый год подряд.
"Закроем вопрос - вернем свое, наверное, все равно будем ездить. Потому что нужно напоминать. "Мотопробег Единства" никаких других целей не имеет, кроме как объединить страну, объединить людей со всей Украины", - сказал журналистам координатор мотопробега Николай Спиридонов.
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Обрали оте непорозуміння зелене, яке нічого не петрає, лише пнеться зрадити...
Може кожного 18-го числа кожного місяця, як згадку про початок окупації Криму... Най їм підгорає
Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел аллилуйю,
Как старшему руку тому поцелуем.
Когда мы вернёмся, всё будет иначе!!!
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по горам Крыма кликнет.
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы в сердце любовь сквозь беду проносили!
Не всем долгий путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!
Лиля Буджурова (отрывок)
В рамках акції повернемо своє, на адмінмежу з тимчасово окупованого кремлівськими фашистами )(уйла українського Криму приїхали 60 байкерів. Мета "Мотопробігу Єдності" щоб об'єднати країну, об'єднати людей зі всієї України" всіх - всіх з святою метою звільнення своєї рідної української але тимчасово окупованої ворожим кремлем землі Криму. Мотопробіг організовують уже четвертий рік поспіль. Ну а як відреагували наші люті вороги кацапи - окупанти на окупованій ними адмінмежі. А вони жахливі виродки як зазвичай всі вщент нажерлися глоду ( боярышника) і тільки байдуже п'яними каламутними очима дивилися на цей мотопробіг. Видно що потрібні для рейда -пробігу до Криму не мотобайки, а шістдесят Т-84 БМ «Оплотів» щоб вже вони таки добряче розворушили, струснули і розшугали проклятих російських загарбників ..Та й величні українські стяги -прапори також потрібно обов'язково передавати і на територію тимчасово окупованого нашого рідного українського Криму...