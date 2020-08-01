Украинский и крымскотатарский флаги привезли в рамках ежегодного "Мотопробега Единства" на админграницу оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

В субботу, 1 августа, на админгранице Херсонской области с оккупированным Крымом десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского "Мотопробега Единства".

Флаг привезли на КПВВ "Чонгар", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам организаторов мотопробега, этот флаг передали украинские военные, которые находятся на Донбассе. Флаг проехал с байкерами из Ужгорода через всю Украину.

Участники мотопробега на КПВВ спели гимн Украины, после чего в селе Чонгар рядом с админграницей передали жителям Генического района крымскотатарский флаг.

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Как утверждают организаторы, в рамках акции на админграницу приехали 60 байкеров. "Мотопробег Единства" организовывают уже четвертый год подряд.

"Закроем вопрос - вернем свое, наверное, все равно будем ездить. Потому что нужно напоминать. "Мотопробег Единства" никаких других целей не имеет, кроме как объединить страну, объединить людей со всей Украины", - сказал журналистам координатор мотопробега Николай Спиридонов.





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