Платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева, - Минюст. ФОТОрепортаж

В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платных камеры: одна на двоих человек, вторая - на троих.

Сутки пребывания в платной камере СИЗО Одессы стоят 985 грн с человека, неделя - 3502 грн, а месяц - 4093 грн.

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В ведомстве отметили, что 1 августа также заработала одна платная камера на двоих в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость - 452 грн с человека в сутки, 1540 грн за неделю и 3666 грн за месяц.

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Фото: facebook.com/minjust.official

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