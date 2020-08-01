Платные камеры появились в СИЗО Одессы и Николаева, - Минюст. ФОТОрепортаж
В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платных камеры: одна на двоих человек, вторая - на троих.
Сутки пребывания в платной камере СИЗО Одессы стоят 985 грн с человека, неделя - 3502 грн, а месяц - 4093 грн.
В ведомстве отметили, что 1 августа также заработала одна платная камера на двоих в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость - 452 грн с человека в сутки, 1540 грн за неделю и 3666 грн за месяц.
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+10 mrSmith
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+8 sergej gorin
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+4 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий01.08.2020 21:54 Ответить Ссылка
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Та да,а то бедному Насирову пришлось клетчатое одеяло и носильщиков нанимать, имея за душой всего 300 млн....
Не все могут успеть на самолет...
челядиполиции нужно установить!
А то как же без лакеев и дворецкого!
Скоро вообще, будут себе персональные тюрьмы как у Экскобара строить!
- Вам голову рубить железным топором или позолоченым ?
Особенно расценки - минимум в 100 раз дороже.
Лучше бы оно со своим кварталом уехало в годовое турне в парашку...
малюськинцы,блин,потомственные.
-Дешево.С таким прайсом, к нам сидеть весь мир приедет
Нарешті знайшлася українська мрія.