Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция. ФОТО

Ранее судимый за кражу уроженец Запорожья Виталий Рудзько арестован на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что по факту нападения Виталия Рудзько на Анастасию Луговую в поезде следователи начали два уголовных производства - по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отмечается в сообщении.

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"Судья Соломенского районного суда Горбатовская Светлана Анатольевна удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, на два месяца за решетку без права выхода под залог. Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написал замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко в Facebook, а также приложил к посту фото арестованного.





Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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