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Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция. ФОТО

Ранее судимый за кражу уроженец Запорожья Виталий Рудзько арестован на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что по факту нападения Виталия Рудзько на Анастасию Луговую в поезде следователи начали два уголовных производства - по ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - отмечается в сообщении.

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"Судья Соломенского районного суда Горбатовская Светлана Анатольевна удовлетворила ходатайство прокуратуры и полиции и отправила Виталия Рудзько, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, на два месяца за решетку без права выхода под залог. Досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и проведенным в разумные сроки. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написал замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко в Facebook, а также приложил к посту фото арестованного.

Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция 01
Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция 02
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

Напомним, по информации пассажирки Анастасии Луговой, один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим. 

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Автор: 

избиение (9818) изнасилование (921) нападение (2229) поезд (1030) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+20
на Ківу схожий
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01.08.2020 22:18 Ответить
+18
Скажені очі, аж страшно. Щиро співчуваю дівчині, що стала жертвою цієї тварини.
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01.08.2020 22:28 Ответить
+14
Наш мир спасет не красота, Не доброта, не знаний сила, А взятый в руки дробовик И грамотный отстрел дебилов!

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01.08.2020 22:24 Ответить
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незрозуміло, якщо хотів трахнути, то навіщо бити сплячу по голові?
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01.08.2020 22:07 Ответить
садист видимо после зоны без насилия у него потенция на нуле... смешно а вот той конго избили как скалкой тесто не смешно.... вообще садизм это фобия и патология...
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01.08.2020 22:09 Ответить
Маньяк .
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01.08.2020 22:16 Ответить
ой... а что ж это морду заретушировали? (опомнились)))))
надо знать маньяков в морду...
Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2459

...
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01.08.2020 22:12 Ответить
Скажені очі, аж страшно. Щиро співчуваю дівчині, що стала жертвою цієї тварини.
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01.08.2020 22:28 Ответить
і ще дуже хвилює - чи витримає психіка переляканої дитини...чи не зашкодить це їй у майбутньому... хіба таке забути?
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01.08.2020 22:34 Ответить
Гадаю, що потрібно дати йому 10 років щоденних гвалтувать. Якщо через пару місяців виживе, можливе його гвалтування через день в якості пом'якшення.
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02.08.2020 00:01 Ответить
Узколобое, широкоскулое существо типа питекнтропа, для которого слово - "ребенок святое" даже не пустой звук. Не, ну кастрировать их просто необходимо. А сколько их таких возле наливаек и не сосчитать....а по закону этот скот - наши люди ,украинцы !
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01.08.2020 22:29 Ответить
Дійсно, на питекантропа схожий. Це ви влучно підмітили.
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01.08.2020 23:24 Ответить
На футболці вилупка написано I am mine (Я міна Я належу собі).
Це треба виправити. Щоб його дупа і рот належали усім арештантам, охочим до активного гомосексуалізму.
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02.08.2020 00:17 Ответить
мало инфы...дама могла и барыню с калинкой-малинкой навывать...
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01.08.2020 22:17 Ответить
https://youtu.be/g_KW_i78WF4
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01.08.2020 22:35 Ответить
Ликвидировали транспортную полицию, а взамен что???? Укрзализница обязана обеспечивать безопасность пассажиров. Пускай охрану нанимают. Кстати за инцидент кроме нападавшего ублюдка должны понести наказание и сотрудники поезда, и их начальство, за халатность и оставление в опасности.
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01.08.2020 22:18 Ответить
Конец 80-ых годов ещё при СССР ,начало 90-ых , драки и похожие преступления в поезде были десятками в день. Когда в поезде ехали призывники 18-летние целыми вагонами , проводники отказывались в рейс ехать .
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01.08.2020 22:31 Ответить
на Ківу схожий
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01.08.2020 22:18 Ответить
Вообще похож, но Кива - лысый *****.
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01.08.2020 22:26 Ответить
Интересно,а если за такие преступления расстреливать ,маньяков станетменьше или нет? Вот в мусульманских странах таких преступлений практически не бывает.Все знают что наказание - секир башка.
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01.08.2020 22:19 Ответить
я би розстрілював
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01.08.2020 22:23 Ответить
Это не в нашей стране.
Маньяком станет человек, который перешел дорогу власти или посторонний, который оказался не в том месте не в то время (надо же отмазать богатого жлоба).
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01.08.2020 23:00 Ответить
Яйца отрезали?
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01.08.2020 22:22 Ответить
В Арабских Эмиратах за воровство и распитие алкоголя сразу на 10 лет тюрьмы . А в Украине каждый третий пьяный за рулём ездит.Почему не принять такие жёсткие законы? Согласен,население немножко уменьшится.Но порядок как в Турции будет .А сейчас в Украину весь сброд со всего мира лезет именно воровать .
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01.08.2020 22:23 Ответить
Население не уменьшится. Кто-то в клетку, но зато кого-то не раздавят на дороге.
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01.08.2020 22:26 Ответить
Наш мир спасет не красота, Не доброта, не знаний сила, А взятый в руки дробовик И грамотный отстрел дебилов!

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01.08.2020 22:24 Ответить
Падонаг! Таку красуню покалічив.
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01.08.2020 22:27 Ответить
Вот время наступило, украинцы нигде не чувствуют себя в безопасности, может что-то надо делать, кого-то надо менять, нельзя все спускать на тормозах. Народ платит налоги и вправе требовать чтобы в Украине был порядок. Не можете? Уступите власть тем, кто сможет. Неужели народ, который дойдет до психологического предела сможет мягко решить эту проблему.
Власть делайте для Украины и народа Украины что-либо, иначе народ сделает вас.
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01.08.2020 22:30 Ответить
Це тіко мені теє тіло нагадує своєю зовнішністю Ківу?
Може фізіономіка (чи як там зветься вчення про відповідність зовнішності характеру) все ж має право на існування?
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01.08.2020 22:33 Ответить
Как он попал в купе?
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01.08.2020 22:52 Ответить
Чоловік потерпілої заявив, що відморозок їхав зайцем (тобто за хабар провідникам). Тому провідниця і "не зрозуміла", в чому справа. А потім провідники вмовляли потерпілу не заявляти в поліцію.
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01.08.2020 22:55 Ответить
Треба притягнути цю мразоту (провідників маю на увазі) до суду як співучасників злочину.
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01.08.2020 23:13 Ответить
Так я не понял. Он качан хотел попарить или женШШину побить?
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01.08.2020 22:55 Ответить
Лицо практически всегда выдаёт субъект и по данному типу видно сразу и даже не общаясь что конченный напильник и должен всю свою жизнь быть ограждён от общества
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01.08.2020 23:03 Ответить
Лучше утилизирован, как генетический мусор.
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02.08.2020 19:21 Ответить
Куда оно вообще ехало?
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01.08.2020 23:04 Ответить
Интересно,проводников,предлагавших взятку за необращение пострадавшей в милицию наградят значком "Почетный железнодорожник" или просто выпишут премию за попытку спасти честь мундира?
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01.08.2020 23:08 Ответить
Оно ещё за решеткой стоит и улыбается.
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01.08.2020 23:17 Ответить
Социопат.
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01.08.2020 23:33 Ответить
Й футболка ує#ана котрого треба пи#дить.
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01.08.2020 23:19 Ответить
100% двигают закон об организации секс - индустрии, всячески.
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01.08.2020 23:19 Ответить
надеюсь воровские законы еще действуют и его загонят под шконарь...и не раз
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02.08.2020 00:11 Ответить
Зараз поняття вже не ті. Знайомий, що працював у СІЗО, розповідав, що за зґвалтування давно не петушманять - бо там ледве не кожен четвертий із статтями за сексуальні злочини.
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02.08.2020 00:23 Ответить
Он же не педофил, а "Ромео". К тому же уже сидевший не раз. Такое у них наоборот - в почете.
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02.08.2020 00:54 Ответить
Если эти законы и понятия еще остались в силе.
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02.08.2020 19:23 Ответить
Порівнюючи вигляд обличчя жертви і виродка, думаю, що ми занадто толерантні до злочинців.Ні синячка, ні подряпинки, платна камера, омбудсмен переймається харчуванням і лікуванням. Через три-п"ять років така падаль знову вийде на волю і буде гвалтувати, вбивати, обкрадати. Наш гуманний суд - найгуманніший в світі. Ще пригадала виродка, з вини якого загинула сім"я в автотрощі. Може , коли б і до нього не застосовували весь свій гуманізм та сім"я лишилася б живою
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02.08.2020 07:32 Ответить
Кандидат в " петухи".
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02.08.2020 08:14 Ответить
Расстрелять животное. это.... через 7 или сколько там лет выйдет и начнет тоже самое....
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02.08.2020 08:52 Ответить
На зоні гвалтівників ********** )
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02.08.2020 09:13 Ответить
Что то в последнее время ранее судимые совсем разбушевались. Затеять такую хрень в поезде, откуда сразу не сбежишь - не от большого ума затея. Теперь полиция в поездах точно будет! Штат полиции увеличится, как и отчисления в МВД. Да и радостный парень на фотках...
Женщине сочувствую. Был бы у нее пистолет, может и по другому было бы.
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02.08.2020 09:24 Ответить
https://mrpl.city/news/view/bil-po-golove-i-slomal-chelyust-v-poezde-mariupol-kiev-pytalis-iznasilovat-zhenshhinu Ещё подробности на городском сайте.

Все же за женщину вступились, но в соседнем вагоне.
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02.08.2020 09:24 Ответить
 
 