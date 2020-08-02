Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж
В селе Товмач Каменка-Бугского района Львовской области стартовал марафон "Рейд-2020" по практической стрельбе.
Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в этом году его проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников, передает Цензор.НЕТ.
Также цель мероприятия - популяризировать стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы, наладить систематический обмен практическим опытом в области огневой подготовки среди военнослужащих, сотрудников и резервистов.
Участие в марафоне принимает около 30 человек. Это военнослужащие, работники правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины.
Во время соревнований участники будут выполнять 5 упражнений. После пройдет награждение лучших как в личном, так и командном зачете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знаєте скільки добровольців загинуло, бо не мали елементарної підготовки..
хто приходив на Січ ....https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-ground-forces.html Сухопутні війська https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-air-force.html Повітряні Сили https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-navy.html Військово-Морські Сили https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-airmobile-forces.html Десантно-штурмові війська https://www.ukrmilitary.com/p/specially-forces-operations.html Сили спеціальних операцій
Для початку треба прийняти нормальные збройне законодавство, а не коли задля дозволу на голімий мелкан треба нести пачку грошей #my_cop-ам.
Як то кажуть "дякую, дуже дякую".
Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма, пишет портал https://ua.krymr.com/a/sekretni-perehovovry-yak-serhii-aksenov-dopomahav-boiovykam-dnr/30761381.html Крым.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=iA5KZCTeljs .
"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э… Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя", - говорится в первом фрагменте переговоров.
По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович - заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал их именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.
В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.
"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". - Да, слушаю. - Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. - (...) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. (…) Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", - говорится в другой части переговоров.
Отмечается, что "Первым", видимо, был Сергей Аксенов, а Михаил - его помощником.
Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: "Первому" даю. - Здорово, Гир. - Привет. Желаю здоровья. - (...) Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. - Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".
В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.
Реклама
"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", - подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.
В свою очередь в Офисе Генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.
Напомним, что с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек, прошло уже шесть лет. Все это время Международная следственная группа (JIT) из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад http://www.segodnya.ua/ukraine/aviakatastrofa-mh17-imena-podozrevaemyh-nazvany-oficialno-1286616.html прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам . Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.
Также стало известно, что https://www.segodnya.ua/world/russia/**********-podali-na-rossiyu-v-mezhdunarodnyy-sud-iz-za-sbitogo-boinga-1462858.html Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.
ТрО в кожному районі. В кожному районі є чи легальні, чи півлегальні стрільбища.
РВК вивозять на стрілецькі дні до полігонів (можна було б і частіше, але така справа).
Зброя є у кожного другого.
В моєму оточенні.
Змагання і в МКПС, і по військовій тематиці, і по чому завгодно.
А ви звідки такі ?
Як мух в "Рошені"...
Туристів з раші уже звуть,
Шоб на мішені.....