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Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В селе Товмач Каменка-Бугского района Львовской области стартовал марафон "Рейд-2020" по практической стрельбе.

Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в этом году его проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников, передает Цензор.НЕТ.

Также цель мероприятия - популяризировать стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы, наладить систематический обмен практическим опытом в области огневой подготовки среди военнослужащих, сотрудников и резервистов.

Участие в марафоне принимает около 30 человек. Это военнослужащие, работники правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины.

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Во время соревнований участники будут выполнять 5 упражнений. После пройдет награждение лучших как в личном, так и командном зачете.

Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 01
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 02
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 03
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 04

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Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 05
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 06
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 07
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 08

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Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 09
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 10
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 11
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 12
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 13

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Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА 14

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ОГА (2394) стрельба (3267) соревнования (256) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+7
И это вы спрашиваете на уже 8-м году войны, которую мы ведём?...Вас придут убивать, а вы о детском садике будете рассказывать? Лучше ничего не пишите
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02.08.2020 02:54 Ответить
+6
ЗАХИСНИКИ. Без зайвих слів.
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02.08.2020 02:44 Ответить
+4
Є табори з навчання молоді в Західній Украіні- Карпатські краі.. ************* гніди з жопоблока дуже вірно іх побоюються. Вони для них-смерть.
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02.08.2020 02:49 Ответить
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Интересно, а кто у нас военно-патриотической подготовкой среди молодёжи занимается или её нет, всё на энтузиазме?
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02.08.2020 02:43 Ответить
Ви хочете, шоб у нас як на расєі було, де вчать воювати та вбивати ще в дитячому садочку?
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02.08.2020 02:47 Ответить
И это вы спрашиваете на уже 8-м году войны, которую мы ведём?...Вас придут убивать, а вы о детском садике будете рассказывать? Лучше ничего не пишите
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02.08.2020 02:54 Ответить
2020-2014=8
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02.08.2020 07:15 Ответить
Ще краще треба як на рашці. Кожна людина віком 18 р. повинна вміти водити авто, мотоцикл, стріляти з пістолета, автомата і мисливської рушниці = за рахунок держави ( частина віідрахувань військового збору). Хоча б для розвитку продуктивних сил, мобілізації суспільства, розширення свтогляду людини, а то отримаємо стадо терпіл де вже навіть літери на гаджетах не набирають бо є голосовий набір.
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02.08.2020 07:44 Ответить
А що робить, якщо поруч ворог небезпечний..
Знаєте скільки добровольців загинуло, бо не мали елементарної підготовки..
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02.08.2020 07:57 Ответить
війна - це мистецтво.
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02.08.2020 07:57 Ответить
Є табори з навчання молоді в Західній Украіні- Карпатські краі.. ************* гніди з жопоблока дуже вірно іх побоюються. Вони для них-смерть.
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02.08.2020 02:49 Ответить
Існує досить поширена думка, що в запорозькі козаки приймали всіх, хто приходив на Січ і вмів перехреститися та сказати, що вірує в Бога. Проте це не так. Щоб стати справжнім козаком, слід було пройти дуже нелегку школу навчання й скласти суворі іспити, які витримували не всі, тож не всі й ставали козаками.
хто приходив на Січ ....https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-ground-forces.html Сухопутні війська https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-air-force.html Повітряні Сили https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-navy.html Військово-Морські Сили https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-airmobile-forces.html Десантно-штурмові війська https://www.ukrmilitary.com/p/specially-forces-operations.html Сили спеціальних операцій
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02.08.2020 08:39 Ответить
ЗАХИСНИКИ. Без зайвих слів.
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02.08.2020 02:44 Ответить
Также цель мероприятия - популяризировать стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы, Источник: https://censor.net.ua/p3211451

Для початку треба прийняти нормальные збройне законодавство, а не коли задля дозволу на голімий мелкан треба нести пачку грошей #my_cop-ам.
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02.08.2020 04:21 Ответить
Не треба ні якої пачки грошей. Достанньо зібрати та подати пакет необхідних документів і за місяць після їх подачи отримаєте дозвіл хоч на гладку, хоч на нарізну зброю, а при великому бажанні і на обидві... Жодних проблем для того хто бажає придбати зброю з цим нема і відверто кажучи ніколи не було.
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02.08.2020 11:20 Ответить
Так. Всього місяць біготні по різним інстанціям, ще й по місцю приписки, і бюрократам і дозвіл ваш.
Як то кажуть "дякую, дуже дякую".
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02.08.2020 13:09 Ответить
Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 885
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02.08.2020 06:45 Ответить
Международная следственная группа в рамкахhttps://www.segodnya.ua/world/europe/tragediya-mh17-prokuror-v-***********-otkazalas-dokazyvat-vinu-rossii-1465034.html расследования крушения самолета рейса МН17 на Донбассе обнародовала переговоры, в которых фигурирует "глава" аннексированного Крыма - Сергей Аксенов.

Согласно опубликованному расследованию, в июле 2014 года "помогать" наемникам РФ на Донбассе отправилась группа из Крыма, пишет портал https://ua.krymr.com/a/sekretni-perehovovry-yak-serhii-aksenov-dopomahav-boiovykam-dnr/30761381.html Крым.Реалии https://www.youtube.com/watch?v=iA5KZCTeljs .
"(...) Владимир Иванович, да? - Да, слушаю вас. Это Владимир Иванович. - Э… Мне дал телефон Аксенов. Сказал, что с Бортниковым согласованно. Я слушаю вас, да-да. Как вас зовут? (...) Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У меня люди… Я сам из Симферополя", - говорится в первом фрагменте переговоров.
По данным группы расследователей Bellingcat, Владимир Иванович - заместитель главы Пограничной службы ФСБ РФ генерал-полковник Андрей Бурлака. Звонил ему некий Сергей из Крыма, который со своими наемниками собирался на Донбасс. Сконтактировал их именно Сергей Аксенов по предварительному согласованию с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым.

В середине апреля 2014 года отряд Игоря Гиркина вышел из Крыма и отправился на Донбасс. Как рассказывал сам Гиркин, в его группе был Арсен Павлов (Моторола). Отмечается, что именно таким образом они оказались на востоке Украины.
"Игорь, приветствую, это Михаил. Ты меня помнишь - помощник "Первого". - Да, слушаю. - Меня вот Сергей привез, сказал, что вы хотите выйти на связь, какую-то информацию дать. - (...) Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, и хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам восток. (…) Нам нужна противотанковая артиллерия, нужны танки, нужны нормальные ПВО. ПЗРК мы уже не можем обойтись", - говорится в другой части переговоров.
Отмечается, что "Первым", видимо, был Сергей Аксенов, а Михаил - его помощником.

Также 8 июня Аксенов и Гиркин общались по телефону лично. Гиркин тогда просил о военной помощи, без которой террористы "ДНР" могли бы потерять захваченные территории: "Первому" даю. - Здорово, Гир. - Привет. Желаю здоровья. - (...) Но ты понимаешь ситуацию? Понимаю, Игорь, ситуацию, послушай. Я ее во вторник так и описал. Что если мы не начнем определенные вещи, я был там, где надо быть. ... Я описал картину, если мы не сделаем конкретные ситуации, такие-то и такие-то, то мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Ну мы потеряем все. Они просто раздолбают все. - Я же тебе говорю, потеряем рынки сбыта".
В Международной следственной группе подчеркнули, что переговоры Гиркина и Аксенова являются еще одним доказательством поставок Россией оружия на Донбасс.

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"Мы знаем из нашего расследования, что подозреваемый Гиркин контактировал с Сергеем Аксеновым, российским "лидером" Крыма, назначенным российским правительством. Украинский полуостров был аннексирован Российской Федерацией весной 2014 года. Гиркин разговаривал с одним из сотрудников Аксенова 8 июня 2014 года. В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом", - подчеркнул руководитель Департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.
В свою очередь в Офисе Генерального прокурора Украины отказались комментировать участие Аксенова в оккупации Донбасса, поскольку расследование еще продолжается.
Напомним, что с момента крушения, жертвами которого стали 298 человек, прошло уже шесть лет. Все это время Международная следственная группа (JIT) из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины собирала доказательства, а год назад http://www.segodnya.ua/ukraine/aviakatastrofa-mh17-imena-podozrevaemyh-nazvany-oficialno-1286616.html прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам . Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.
Также стало известно, что https://www.segodnya.ua/world/russia/**********-podali-na-rossiyu-v-mezhdunarodnyy-sud-iz-za-sbitogo-boinga-1462858.html Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск к России как стране, ответственной за случившееся.
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02.08.2020 06:51 Ответить
Стрілецькі клуби повинні бути в кожному районі, змагання чи показові стрільби проводити тричі на рік. Залучати молодь з 8 класу, прищеплювати культ зброї. Невеликі стрільбища ще збереглися повсюди. Для держави це не дорого - набої та робота інструктора на кілька годин. А для заможних вже щось елітне за гроші - мож навіть із застарілих ПТРК, з РПГ. Тоді може зменшиться кількість "уставших от вайни"
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02.08.2020 07:35 Ответить
При совку в школах проводились уроки стрільб в тирах.
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02.08.2020 07:51 Ответить
..У 2014 - році ..на початку війни організовувались т.зв. загони тероборони . де могли займатись резервісти ..Потрібно знову відродити *партизанський рух * за фінансування держави.
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02.08.2020 08:26 Ответить
Читаю коменти... Звідки ви такі беретеся, нещастя? З Місяця попадали, чи що?
ТрО в кожному районі. В кожному районі є чи легальні, чи півлегальні стрільбища.
РВК вивозять на стрілецькі дні до полігонів (можна було б і частіше, але така справа).
Зброя є у кожного другого.
В моєму оточенні.
Змагання і в МКПС, і по військовій тематиці, і по чому завгодно.
А ви звідки такі ?
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02.08.2020 10:02 Ответить
З ботоферм...
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02.08.2020 11:20 Ответить
Стрілецький марафон у пам'ять про загиблих воїнів-десантників організували на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 919
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02.08.2020 10:29 Ответить
Погрязла хунта у гріхах,
Як мух в "Рошені"...
Туристів з раші уже звуть,
Шоб на мішені.....
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02.08.2020 12:43 Ответить
 
 