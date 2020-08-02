Стрелковый марафон в память о погибших воинах-десантниках организовали на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В селе Товмач Каменка-Бугского района Львовской области стартовал марафон "Рейд-2020" по практической стрельбе.

Как сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, в этом году его проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников, передает Цензор.НЕТ.

Также цель мероприятия - популяризировать стрелковые виды спорта и динамические виды стрельбы, наладить систематический обмен практическим опытом в области огневой подготовки среди военнослужащих, сотрудников и резервистов.

Участие в марафоне принимает около 30 человек. Это военнослужащие, работники правоохранительных органов и Вооруженных сил Украины.

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Во время соревнований участники будут выполнять 5 упражнений. После пройдет награждение лучших как в личном, так и командном зачете.









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