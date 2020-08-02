Скрытую плантацию конопли из 1700 кустов на 40 млн грн обнаружили на Одесчине. ФОТО

Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что производители хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться даже ознакомленным специалистам.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. м2 скрыть не удалось", - добавили в ГПСУ.

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Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов наркотического зелья. Сейчас продолжаются следственные действия, а также мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

"Владельцам плантации грозит ответственность по ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Стоимость обнаруженного "зелья" на "черном рынке" может достигать 40 млн грн", - говорится в сообщении.