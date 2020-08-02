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Скрытую плантацию конопли из 1700 кустов на 40 млн грн обнаружили на Одесчине. ФОТО

Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что производители хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться даже ознакомленным специалистам.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на 4 участках общей площадью около 60 тыс. м2 скрыть не удалось", - добавили в ГПСУ.

Скрытую плантацию конопли из 1700 кустов на 40 млн грн обнаружили на Одесчине 01

Смотрите также: Полиция изъяла у киевлянина 440 кустов каннабиса на сумму около 5 млн. ФОТОрепортаж

Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов наркотического зелья. Сейчас продолжаются следственные действия, а также мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

"Владельцам плантации грозит ответственность по ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли". Стоимость обнаруженного "зелья" на "черном рынке" может достигать 40 млн грн", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба (6583) конопля (133) Одесская область (3640)


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Топ комментарии
+14
Кляті дрони таки побачили.
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02.08.2020 09:31 Ответить
+13
не трогайте , рано ещё
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02.08.2020 09:32 Ответить
+9
Прєзєденту хтось впарив, що куріння IQOS піднімає рівень IQ.
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02.08.2020 09:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лучше курить айкосы ... ))))
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02.08.2020 09:28 Ответить
Прєзєденту хтось впарив, що куріння IQOS піднімає рівень IQ.
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02.08.2020 09:36 Ответить
Вот те кто продает айкосы сделанные из смол и химии и заложили конкурентов торгующих натуральными продуктами.
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02.08.2020 10:10 Ответить
Кляті дрони таки побачили.
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02.08.2020 09:31 Ответить
не трогайте , рано ещё
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02.08.2020 09:32 Ответить
дивлячись які сорти..
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02.08.2020 09:48 Ответить
мечтаю попасть на концерт Ману Чао. приезжай к нам в нэню, братик!!!
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02.08.2020 09:49 Ответить
https://youtu.be/MNzafK1HIro
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02.08.2020 09:59 Ответить
Если автики то как раз
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02.08.2020 11:46 Ответить
где теперь клован вдохновление для видосов искать будет?
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02.08.2020 09:31 Ответить
Не надоело? Веришь, ни один из знакомых, даже не голосовавших за Зеленского, за 15 месяцев не захотел вернуть шыкаладное лайно. Не льстите себе. Не будет оно больше ни президентом, ни премьером, будет - большим ничем, а чо будет, оно и сейчас - ничто, притом не умеющее достойно проиграть. Аминь
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02.08.2020 09:47 Ответить
Да? А чего ты скромно язык в дупу засунул в статье про брошенного умирать Ярика??? А статье про наркоту прибежал клована отмазывать?
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02.08.2020 10:03 Ответить
Если б твое ссыкло шыкаладное думало об Украине в 2014, не было б ни Яриков, ни лугандонов априори. Кстати, как ты могло смотреть и ЖДАТЬ, как он умирал. Мотнулся б и достал. Или пару десятков петиков собрал, с плакатами, прикрылись бы ими. Или вы ******** только на банковой за 200 гривасей? Херой хренов
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02.08.2020 10:11 Ответить
И поэтому ты избрало уклониста и оправдываешь его???
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02.08.2020 10:59 Ответить
Павел Стрембовский, люди до сих пор возмущены, почему в 2014 году Порошенко бодро проводил марши в Киеве, тогда как в это самое время сотни людей умирали в котлах. Не один, а сотни! Брошенных на произвол судьбы.
Это необходимо расследовать и наказать виновных.
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02.08.2020 11:05 Ответить
Ты - дигинират. Зачем Сталин проводил парад на Красной площади в 1941 году?
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02.08.2020 11:48 Ответить
Ты сравниваешт порошенко со сталиным? Нелестное сравнение
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02.08.2020 16:19 Ответить
Мудило моё, сперва ответь на мой вопрос, А ПОТОМ задавай свой.
Для чего Сталин проводил парад на Красной площади в 1941 году, когда немцы пёрли на Маскву?
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02.08.2020 17:04 Ответить
Как раз - лестное. Что одно, что другое - унылое ничтожество с гипертрофированным восприятием реальности
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03.08.2020 02:32 Ответить
Вы предпочитали бы панику??? Нынешние зебилы и так тогда срочно оформляли себе загранпаспорта и сидели на чемоданах... Что нибудь по географии Украины знаете? О ближайшем расстоянии от Киева до рашкинской границы? О тылах? Где рашики должны были ударить? По Чернигову или по Новоазовску??? Тот же вопрос...Так вы для расследования избрали УКЛОНИСТА???
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02.08.2020 11:54 Ответить
Бла,бла,бла...а по факту Порошенку досталась после вас "возмущенных людей" (которые с 91-го возмущались да так навозмущались, что выбрали тупую зечару в президенты) нищая обворованная Украина, уничтоженные под ноль ВСУ, куча сепарни в депутатах и на всех ветках власти готовых рвать Украину на части.
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02.08.2020 12:30 Ответить
за зілєнскава, з повагою пишеш з великої літери, бо ти голосував це шмарклю бидло
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03.08.2020 08:59 Ответить
Простая арифметика подсказывает, что цена куста составляет 23 529 гр. 40 коп... нунихерасебе...
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02.08.2020 09:32 Ответить
А шо, вже не мона і збрехати?
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02.08.2020 09:34 Ответить
Не, ну шо там... но пля меру ж знать треба... иначе конфузия... 23.5 тыщи цена куста... я б живым весом на корню продавал авакомским мразям... они уж знают, как дальше...
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02.08.2020 09:37 Ответить
Та ну. Это перебор какой-то вышел. 60 тыс квадратных метров это 600 соток или 6 гектаров. И там росло только 1700 кустов? 3 куста на сотку? Шото не сходицца.
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02.08.2020 09:37 Ответить
ну тут все просто за 1700 кустов - супер премия. за 1699 просто мелкая премия.
оставили тютелька в тютельку.
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02.08.2020 09:50 Ответить
Почему менты ходят по трое? Один умеет читать, другой - писать, а третьему просто приятно находится в компании образованных людей.
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02.08.2020 09:51 Ответить
Может просто кто-то не смог грамотно выложить свою мысль? Вполне возможно на участках такой площади (которые обследовал квадрокоптер), было обнаружено несколько "огородов".
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02.08.2020 09:59 Ответить
Может и так. Но опять же не может один куст стоить под тысячу доларов. Тут тоже нескладушка.
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02.08.2020 10:08 Ответить
Рукожопы))) Сначала посчитали все, а потом решили большую часть скиздить))) А гектары и общую стоимость уменьшить забыли)))
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02.08.2020 10:40 Ответить
підтримую. скоріше всього дописали нуль. нема там шести гектарів. Висадити їх без техніки і полоти - це треба купу народа.
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02.08.2020 19:34 Ответить
Навіть 60 соток або 0,6 га це дуже багато. Якщо робити міжряддя 0.5 м і між рослинами в ряду теж 0,5 м, то на сотку влізе 400 кущів. Множимо на 60 і отримуємо 24000 кущів. Але хто їх дійсно обробляв? Я от тютюн в себе на городі посадив. 500 кущиків нещасних і то *******.
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02.08.2020 20:06 Ответить
Мусора уже генеральские погоны себе пришивают за поимку наркокартеля а ты им такой облом делаешь
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02.08.2020 10:12 Ответить
может люди просто ткань делать хотели, а вы все испортили
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02.08.2020 09:34 Ответить
Канаты плетут и паклю делают
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02.08.2020 11:28 Ответить
От дурки. Таке і космосу добре видно. Теплиці потрібно робити, теплиці. І маскувати під дині з огірками.
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02.08.2020 09:38 Ответить
Я б еще динозавров по полю поставил из говна, шоб из космоса сунуться не смели...
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02.08.2020 09:40 Ответить
и не сажать квадратно гнездовым
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02.08.2020 10:13 Ответить
Ага, Рюкзаков разогнался дпвать правдивые сведения... 3 на сотку, 6 в уме... Рюкзак свое упустит, жди...
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02.08.2020 09:39 Ответить
ПРЕСТУПНИКОВ ПОЙМАЛИ!!!
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02.08.2020 09:39 Ответить
они их взрывают, а видосики кровавые в твиттере смакуют...
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02.08.2020 09:41 Ответить
ну и после этого мусора разве люди
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02.08.2020 09:47 Ответить
Накрили сєкрєтну лабораторію з винаходу бамбардіровщика КВА 95
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02.08.2020 09:49 Ответить
І ці, приблизно 4 сотки, назвали плантацією ...
Ну, тоді, хто має дачну ділянку - плантатори
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02.08.2020 09:51 Ответить
Ну какие 4 сотки?) 6 га)))
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02.08.2020 10:07 Ответить
Ну, якщо 1700 кущів на 6 га, то це вийде на один кущ коноплі 35 кв. м чи 3 кущі на сотку
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02.08.2020 10:26 Ответить
Все верно))) Рукожопы, что с них возьмешь))) Даже правильно соврать не сумели))) Если решили кусты скиздить, то хоть бы площадь уменьшили)))
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02.08.2020 10:30 Ответить
И стоимость обнаруженного тоже забыли уменьшить)))
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02.08.2020 10:37 Ответить
Я б не забороняв вирощувати коноплю, але певних сортів і за ох..но дорогу ліцензію ти 26тис.грн. на 1 сотці. Тоді б була конкуренція, а штрафувати за відсутність ліценції по 1000грн за 1 рослину (хоч стебельце 10см). І тоді 1 косячок буде коштувати напевне 500грн. Нехай вибирають: кайфанути і ходити жебраком, чи кинути цю справу. Так як з алкоголем, зараз або пиячиш і помалу здихаєш, або працюєш і шукаєш інші задоволення від життя
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 7127
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02.08.2020 09:52 Ответить
Если не запрещать, то без лицензии, а с лицензией это будет та же наркоторговля только для своих. Но вообще лёгкие наркотики это первая ступень к тяжелым,но я б и тяжелые разрешил. Тогда они будут дешевые и наркоманы не будут совершать преступления чтоб достать бабки на них.
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02.08.2020 11:09 Ответить
совсем скоро..
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 7714
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02.08.2020 09:53 Ответить
Сьогодні день Повітряних Сил ЗСУ. Чому мовчить ЦН?
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02.08.2020 09:55 Ответить
може ждуть поздоровлення від ...відпочивальника? а там ще не снідали...
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02.08.2020 09:58 Ответить
Мабуть вони ще сплять після тяжкіх трудов.
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02.08.2020 10:04 Ответить
всю нічку на мандель пихтів ?
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02.08.2020 10:15 Ответить
ага, дурний він будучи презедентом пихтіть. то вона повинна пихтіть.
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02.08.2020 19:38 Ответить
Вже було. Пізно прокидаєтеся
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02.08.2020 11:30 Ответить
В стрічці новин ніц нема.
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02.08.2020 12:16 Ответить
23,5 тис за кущ ...
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02.08.2020 10:01 Ответить
Людям покурить сухую траву нужно у нквд спросить и и почему онкология на ближнем востоке минимальная в мире карабинол не даёт ползти клеткам враждебным..
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02.08.2020 10:03 Ответить
Трощи орбокосові кісточки і їж зерна. Вони знищують ракові клітини.
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02.08.2020 10:06 Ответить
а вот живые изгороди из коки, кжись, законом не запрещены )
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02.08.2020 10:04 Ответить
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 9671
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02.08.2020 10:16 Ответить
Преступление века блеать.
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02.08.2020 10:24 Ответить
Надо что-то делать с этими ментовскими квадрокоптерами. Слишком дохрена видят, никакой личной жизни.
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02.08.2020 10:52 Ответить
Всегда удивляет что они цену пишут, вроде как они ее перепродавать будут. Может стоило б писать сколько раз наркоманы ей накуриться смогли?
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02.08.2020 11:05 Ответить
стоило писать бы

затраты на удобрения+ на аренду+семена + трудодни
поскольку ни готовый продукт не получен и тем более не продан.
дурень думкою багатіє.
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02.08.2020 11:33 Ответить
Придурки. Это конопля никому не мешает. Но власть считает людей животными.
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02.08.2020 11:32 Ответить
Все конфискованное передано а ОП.
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02.08.2020 11:44 Ответить
Трагедія страшна! Стіко сінця пропало!
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02.08.2020 11:47 Ответить
"сочная зелень характерных кустов" - поэзия))
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02.08.2020 11:50 Ответить
Не трогайте природу мрази!!!!
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02.08.2020 11:51 Ответить
В кукурузе нужно сажать, через один!
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02.08.2020 11:51 Ответить
колір видасть - конопля більш темна. У соняшнику колір листя темніший. Я якщо поле з амброзією, то можна відбрехатися, що то якийсь зловмисник підсіяв коноплі (при вияваленні органами). Але зверху визначити буде непросто.
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02.08.2020 19:41 Ответить
Кто знает, когда уже людишки начнут бороться с наркопроизводителями, а не с растениями?
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02.08.2020 12:06 Ответить
Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині - Цензор.НЕТ 54
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02.08.2020 12:07 Ответить
Да легализируйте уже траву!!!
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02.08.2020 12:38 Ответить
Легализируйте хотя бы, как в США.
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02.08.2020 12:41 Ответить
Деньги в бюджет пойдут ?
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02.08.2020 12:51 Ответить
От болезней, связанных с табакокурением в Украине каждый месяц погибает 3000т человек. У меня вопрос, сколько человек погибает от курения конопли? Правильно -нисколько . Лучше бы боролись с табачными картелями.
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02.08.2020 13:05 Ответить
235 кущів , ігривневий мільйонер ?
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02.08.2020 13:36 Ответить
И никто на кнопочку "нравится" не нажал...
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04.08.2020 15:54 Ответить
 
 