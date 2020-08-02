Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии. ФОТОрепортаж
В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения.
Об этом сообщается на Instagram-странице "Это Запорожье", передает Цензор.НЕТ.
"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.
Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.
Женщина успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.
В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.
Топ комментарии
+81 Oleg A
показать весь комментарий02.08.2020 14:32 Ответить Ссылка
+62 Гундяй Крестовоздвиженский
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+46 KAISERWALD
показать весь комментарий02.08.2020 14:55 Ответить Ссылка
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Вот она, украинская реальность. Страна, из которой ушла совесть.
Зебилок, ты про это не думал?
Замечательный фильм !!
У нас как в королевстве кривых зеркал: чем на меньшую сумму украл - тем больше срок!
Сумніваюсь ...
На жаль - кожен може там опинитися . Чи ти думаєш - там одні урки та негідники сидять ?
Скоріше там більший % чесних людей ніж у Верховній Раді
Так що виховання з дитинства є запобіжником від тюрми
І для мене не так важливо , чому іі син сидить , тому що ми розглядаємо , в цій ситуаціі , вчинок матері !
http://a-pesni.org/bard/drugije/2monastyria.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-puiset-dore-49600/de-curieuses-histoires-pour-un-petit-village-5182479?page=4
Перед матерью склоняю голову - она не из тех, которые выбрасывают детей новрожденных в мусорники, или не отдают кормилице...
Армия - не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
могут быть наказаны только должностный лица тюремной администрации за содействие в побеге. Остальные - вольные граждане в вольной стране. И тюрьма заканчивается наружным периметром колючки.
Совок блин, отставшый от Жизни!
Племянника забрали с дискотеки и нашли пакетик с марихуаной. Цена вопроса - 2000 долларов. Мусора времен Януковича.
Называется "спекли как блинчик" отца и жену, у которой сразу истерика и она вместе с тещей сразу позицию ментов заняла, как вроде в доле... Племяннику 14 лет. Время ему дали до утра, пока не начнут сдавать смену. И еще сказали, что у него нашли мобилу, подходящую под описание. Какой адвокат, какие законы посреди ночи... Тысячи украинцев даже просто после звонка по мобильному платят на неизвестную карточку. А тут все солидно. РОВД, суровые и жирные стражи кривопорядка с дубинками и при исполнении и сын за решеткой с урками разрисованными - ООО "Поле Чудес Украина" в действии...
В стране не было и нет правосудия. Кончилось бы тем, шо брат заплатил бы адвокату, а тот бы уже договорился с ментами , шо нужно заплатить две штуки.
В стране нет закона и такой стране - писец! Не завтра, так послезавтра. Колиивщина уже в воздухе витает, когда мусоров начинают бить, пока правда только пьяные.
А в Украине: "Hatsan уравнял в правах"...
Бараны об этом еще не догадываются, как и об стрижке, и о том, шо хозяин пригласил друга на шашлык в субботу...
Вы бы дегенераты хоть статью читали!
А ты хто, шоб мне хамить? Ты у нас тут один все знаешь, и его статью, про которую в статье ни слова, и про то шо не о сыне и преступно-организованной пенистициарной и правохренительной системе речь, а про маму и лопату.