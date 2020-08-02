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Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии. ФОТОрепортаж

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения.

Об этом сообщается на Instagram-странице "Это Запорожье", передает Цензор.НЕТ.

"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.

Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.

Смотрите также: 4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика. ФОТО (обновлено)

Женщина успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.

В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.

Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии 01
Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии 02
Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии 03

колония (423) Запорожская область (3208)


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Топ комментарии
+81
Настоящая Мать, с большой буквы! Не из тех, что в мусорку новорожденных выбрасывают..
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02.08.2020 14:32 Ответить
+62
запорізький метрополітен, початок...
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02.08.2020 14:27 Ответить
+46
З точки зору законності це неправильно, але чомусь я відношусь до цієї жінки позитивно.
Правда, невідомо, за що її чадо попало в тюрму...
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02.08.2020 14:55 Ответить
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Свідки несвятого Петра і до цього не могли похвалитися розумовими здібностями.
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02.08.2020 15:11 Ответить
Везуча. Обвал та загибель пiд землею - це було неминуче. Це без сентенцiй про те, погано вона вчинила чи добре.
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02.08.2020 14:59 Ответить
А где состав преступления если тунель не на территории колонии. Ведь можно и вправду сказать рою метро! А во вторых как просекли!?
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02.08.2020 15:03 Ответить
Зато не посадят тех, кто в Славянске кричал в 2014 "путин, ввидивайска"； тех, кто сдал врагу Луганск； того, кто отправил на смерть десантников в Ил-76； кто разрабил бюджет на миллиарды долларов； того подонка Насралова из налоговой, который раскатывал в одеяле； пасынка Фирташа, убившего свою девку и военного... и еще сотни реальных преступников.
Вот она, украинская реальность. Страна, из которой ушла совесть.
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02.08.2020 15:05 Ответить
Так и те не сидят, кто в полном составе, без потерь позиции оставлял.
Зебилок, ты про это не думал?
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02.08.2020 17:51 Ответить
Чмо, откуда ты выпозло？
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02.08.2020 19:26 Ответить
Кацапское чмо - это ты
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03.08.2020 00:36 Ответить
Молодец баба!
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02.08.2020 15:07 Ответить
вот это и есть корабельная сосна.
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02.08.2020 15:11 Ответить
Денег не смогла найти, чтоб бы сына не закрыли, видать большие деньги нужны были, решила своими руками освободить сына. Кто-то её за это осудит? Кстати в тюрьму по разным причинам попадают, например был рядом с совершенным преступлением, а денег на вменяемого, хорошего адвоката нет.
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02.08.2020 15:19 Ответить
Выпустить ребёнка немедленно ,поощрить надо такую Маму !!!
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02.08.2020 15:47 Ответить
Тормоз этот урка за убийство сидит. Выпустить его разве что бы тебя прихлопнул.
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02.08.2020 20:50 Ответить
интересно, она смотрела "побег из Шоушенко"?
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02.08.2020 15:58 Ответить
Думаю , что она смотрела фильм ,, Побег из Шоушенко ".
Замечательный фильм !!
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02.08.2020 17:27 Ответить
Скорее смотрела фильм "Это сладкое слово свобода".
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03.08.2020 06:13 Ответить
Шоушенко це такий українский шоуменко?
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02.08.2020 23:34 Ответить
Фильм так-то называется "Искупление Шоушенка", если мне не изменяет память.
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03.08.2020 13:32 Ответить
на порядочных зонах ставятся датчики на подкоп.. ну, она в курсе, походу, если столько сил положила на дурную затею..
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02.08.2020 16:12 Ответить
Система "Подснежник"
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03.08.2020 08:09 Ответить
а може б була спочатку його потрібно б виховувати, що в тюрму не попав?
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02.08.2020 16:13 Ответить
ой, основная причина почему туда попадают это "нет денег" ну может еще в АТО был
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02.08.2020 19:21 Ответить
От тюрьмы и от сумы нету возможности избежать у 80% населения...
У нас как в королевстве кривых зеркал: чем на меньшую сумму украл - тем больше срок!
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03.08.2020 09:38 Ответить
https://censor.net/ua/user/129088 -а ти застрахований від попадання на зону ?



Сумніваюсь ...
На жаль - кожен може там опинитися . Чи ти думаєш - там одні урки та негідники сидять ?
Скоріше там більший % чесних людей ніж у Верховній Раді
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03.08.2020 11:08 Ответить
по житті ніхто не застрахований, але є речі які скоріше приводять людей в тюрму. Щоб ти знав по судах є статистика щодо 50-60% постійних клієнтів, яківиходять з тюрми і з часом знову заходять до тюрми. В них такий стиль життя.
Так що виховання з дитинства є запобіжником від тюрми
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03.08.2020 13:39 Ответить
Меня в этой истории, заинтересовал инструмент. Мало того, что это тяжёлая работа, особенно для женщины, так ещё обратите внимание на инструмент. Как человек, который вручную перекопал Прагу, склоняю голову. Это не инструмент, а хрень какая-то. Представляю как намучилась бедолага.
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02.08.2020 17:02 Ответить
Надо было рыть раньше. Когда было 3-4 года сыну
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02.08.2020 17:16 Ответить
Умных в жопу - поправляйте ситуацию там где плохо!
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03.08.2020 09:40 Ответить
может сыну в колонии было невыносимо, проверить бы, кто там издевается...
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02.08.2020 17:18 Ответить
Особисто я , відношусь до цієї жінки- матері , з величезною повагою 👍🏼
І для мене не так важливо , чому іі син сидить , тому що ми розглядаємо , в цій ситуаціі , вчинок матері !
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02.08.2020 17:25 Ответить
И она действительно МАТЬ. И скорее всего и воспитывала нормально. Есть обстоятельства независимо от нее.
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03.08.2020 15:32 Ответить
Она мать? Она вырастила убийцу! Кацапы хватит вашу тюремную парашу по Украине разносить!
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04.08.2020 00:45 Ответить
А в это время женщины копали...
http://a-pesni.org/bard/drugije/2monastyria.php
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02.08.2020 17:26 Ответить
Є реальний тунель між двома монастирями в Франції дожину не знаю, але не мало, 80 чи навіть 90 % якого прорили монашки. Знайшли його вже в 20-му столітті і в погребі під жіночим монастирем також знайшли майже 300 скелетів новонароджених дітей. По ящику розказували і показували, але давно, подробиць не пам'ятаю. Можливо що таких тунелів було декілька.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-puiset-dore-49600/de-curieuses-histoires-pour-un-petit-village-5182479?page=4
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02.08.2020 20:26 Ответить
я думаю за такой поступок нужно досрочно освобождать ее сына.
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02.08.2020 17:30 Ответить
Дело не в личности сына, а в матери! Я уверен, что сын у такой матери не был брошенным в малолетстве, не голодал и не спал в сарае.
Перед матерью склоняю голову - она не из тех, которые выбрасывают детей новрожденных в мусорники, или не отдают кормилице...
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03.08.2020 09:43 Ответить
Почему-то напомнило.
Армия - не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
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02.08.2020 19:04 Ответить
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03.08.2020 11:11 Ответить
Побег из Шоушенка навиворіт.
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02.08.2020 19:14 Ответить
Отєто бабада, бабада!
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02.08.2020 19:20 Ответить
Невідомо за що замкнули її сина,але у жінки велике материнське серце.
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02.08.2020 19:42 Ответить
За убийство! Статью читать надо! а она такая же скотина как её сынок!
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04.08.2020 00:46 Ответить
Швидкий ти ярлики навішувати.
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05.08.2020 21:06 Ответить
а ти не швидкий урок виправдовувати за вбивство?
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05.08.2020 21:53 Ответить
Теперь и ее упрячут за непреднамеренное. Надо же было спалиться так
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02.08.2020 19:47 Ответить
А ну попробуй и найди статью за подкоп?
могут быть наказаны только должностный лица тюремной администрации за содействие в побеге. Остальные - вольные граждане в вольной стране. И тюрьма заканчивается наружным периметром колючки.
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03.08.2020 09:47 Ответить
Еще тут и искать не нужно, она тут как конь очевидная. И с чего ты взял что страна вольная? Ты просто с чинушами еще не сталкивался и с их гнусявыми проплаченными сми. Статью любую припишут. Если она прокопала дальше, чем заканчивается ее земля, она уже получит по самое число за это.
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03.08.2020 20:35 Ответить
Могут и привлечь.
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02.08.2020 20:18 Ответить
побег из шоушенка. Украинская версия ппц.
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02.08.2020 21:00 Ответить
наш инстахламческий штамп говногруппы инстахламма
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02.08.2020 21:25 Ответить
Привали до бы ее грунтом, когда горизонтально начала бы рыть. Вряд ли она знала, как крепления ставить.
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02.08.2020 23:22 Ответить
інтернет все знає
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03.08.2020 10:46 Ответить
Одразу видно, що алкоголічка. На тверезу голову до такого б не додумалась.
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02.08.2020 23:44 Ответить
не суди книгу по обложке .... смотри сколько она самостоятельно выкопала!
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03.08.2020 12:19 Ответить
Впевнена, що не сама копала, а за допомоги друзів-бухарів. Вони ж її і здали.
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03.08.2020 12:26 Ответить
А-логично.
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03.08.2020 14:30 Ответить
А если вашего Порошенку посадят, вы будете подкопы копать, порохоботы?
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03.08.2020 18:49 Ответить
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03.08.2020 19:10 Ответить
треба було копати вдень і спецінструментом, бо скоріше всього були сейсмодатчики
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03.08.2020 01:17 Ответить
протипідкопна система "Подснєжнік" так називалася вона, незнаю,чи тепер ще стоїть..
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03.08.2020 08:11 Ответить
Смишной... ВСе системы демонтированы и поставлены в Конче-Заспе...
Совок блин, отставшый от Жизни!
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03.08.2020 09:49 Ответить
для початку треба б було дамі купити вібродинамік, протестувати "на воші і підземних жуків" місцевість
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03.08.2020 13:56 Ответить
Дурепа виростила дурня...
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03.08.2020 04:59 Ответить
А ты своего постоянно откупаешь?
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03.08.2020 09:50 Ответить
а твой так же сидит за убыйство как её?
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04.08.2020 00:47 Ответить
Я за все своє життя не дав жодного хабаря. Ніколи і нікому. Мої діти, авжеж!, теж мають вади притаманні молодості (трохи ледачкуваті), але сумлінно вчаться і не мають до криміналу жодного відношення.
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04.08.2020 18:38 Ответить
Я тебе и желаю, не попадать в такие ситуации, когда или давай взятку, или убивай...
Племянника забрали с дискотеки и нашли пакетик с марихуаной. Цена вопроса - 2000 долларов. Мусора времен Януковича.
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05.08.2020 11:00 Ответить
За две дозы даже во времена Януковича посадить было невозможно при наличии даже самого слабого адвоката. Ну если больше то племянник либо феноменально глуп либо торговал травкой. Не знаю что хуже. Мои же знают точно что я выкупать не стану.
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06.08.2020 04:03 Ответить
У нас 73% населения - феноменально глупы, а остальные глупые и глуповатые.
Называется "спекли как блинчик" отца и жену, у которой сразу истерика и она вместе с тещей сразу позицию ментов заняла, как вроде в доле... Племяннику 14 лет. Время ему дали до утра, пока не начнут сдавать смену. И еще сказали, что у него нашли мобилу, подходящую под описание. Какой адвокат, какие законы посреди ночи... Тысячи украинцев даже просто после звонка по мобильному платят на неизвестную карточку. А тут все солидно. РОВД, суровые и жирные стражи кривопорядка с дубинками и при исполнении и сын за решеткой с урками разрисованными - ООО "Поле Чудес Украина" в действии...
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06.08.2020 08:02 Ответить
Ну я бы предпочел заплатить адвокату "за работу" чем ментам "за беспредел". Паника вещь страшная и таки "да!" ей подвержены "глупые и нерадивые"!
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06.08.2020 13:26 Ответить
Ой, не смеши с адвокатом - много адвокаты "убийцам Шеремета помогли"?
В стране не было и нет правосудия. Кончилось бы тем, шо брат заплатил бы адвокату, а тот бы уже договорился с ментами , шо нужно заплатить две штуки.
В стране нет закона и такой стране - писец! Не завтра, так послезавтра. Колиивщина уже в воздухе витает, когда мусоров начинают бить, пока правда только пьяные.
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06.08.2020 15:06 Ответить
В случпае с "делом Шеремета" (агента ФСБ) это банальный политический заказ. Так что там не просто мутно а муторно. То что закон приватизирован юристами всех мастей то это не только наша проблема. Те же американцы говорят "хочешь справедливости иди в бордель, а если хочешь чтоб тебя вы-бли иди в суд"... Рая нет нигде...
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08.08.2020 17:51 Ответить
Есть поговорка: "Господь создал всех равными, а Кольт уравнял всех в правах". Это в Омерике.
А в Украине: "Hatsan уравнял в правах"...
Бараны об этом еще не догадываются, как и об стрижке, и о том, шо хозяин пригласил друга на шашлык в субботу...
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09.08.2020 08:10 Ответить
Одне слово Мама.
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03.08.2020 09:31 Ответить
Вот что значит материнская любовь.
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03.08.2020 10:58 Ответить
МАТИ з великої літери.
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03.08.2020 11:00 Ответить
******* он за убийство сидит. Она такая же скотина как её бандит!
Вы бы дегенераты хоть статью читали!
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04.08.2020 00:48 Ответить
Далбайобы читают статьи далбойопов- умные сомневаются, пока не прочитают все материалы дела.
А ты хто, шоб мне хамить? Ты у нас тут один все знаешь, и его статью, про которую в статье ни слова, и про то шо не о сыне и преступно-организованной пенистициарной и правохренительной системе речь, а про маму и лопату.
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04.08.2020 07:01 Ответить
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