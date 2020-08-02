Женщина в Запорожской области рыла туннель, чтобы освободить сына из колонии. ФОТОрепортаж

В Запорожской области мать решила вырыть тоннель до исправительной колонии, чтобы помочь сыну сбежать из мест заключения.

Об этом сообщается на Instagram-странице "Это Запорожье", передает Цензор.НЕТ.

"Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына", – говорится в сообщении.

Она арендовала дом недалеко от колонии в Вольнянском районе Запорожской области и по ночам при помощи инструментов рыла туннель к исправительному учреждению.

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Женщина успела прорыть подземный ход трехметровой глубины и порядка 10 метров в длину.

В Вольнянском районе находятся две исправительные колонии – №20 и №55. В которой из них отбывает наказание сын задержанной, неизвестно.





