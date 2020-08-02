Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе. ФОТО

Жертва избиения и домогательств в купе поезда Мариуполь-Киев Анастасия Луговая уверена, что напавший на нее Виталий Рудзько не впервые поступает таким образом, но она полна решимости, чтобы этого не повторилось.

Об этом женщина написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я уже такая.

Не могу привыкнуть к девушке в зеркале(((

Проснулась в 6 утра от боли.

Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука.

В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя.

Но не из-за жалости я решила это пустить в массы!

Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!", - подчеркнула Анастасия Луговая.

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Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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