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Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе. ФОТО

Жертва избиения и домогательств в купе поезда Мариуполь-Киев Анастасия Луговая уверена, что напавший на нее Виталий Рудзько не впервые поступает таким образом, но она полна решимости, чтобы этого не повторилось.

Об этом женщина написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я уже такая.

Не могу привыкнуть к девушке в зеркале(((

Проснулась в 6 утра от боли.

Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука.

В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя.

Но не из-за жалости я решила это пустить в массы!

Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!", - подчеркнула Анастасия Луговая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция. ФОТО

Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе 01
Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе 02

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на женщину в купе: "Укрзализныця" просит восстановить сопровождение поездов полицейскими

Автор: 

избиение (9818) нападение (2229) поезд (1030)


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Топ комментарии
+39
ПРОБЛЕМА СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ КОГДА ЕЕ ОЗВУЧИВАЮТ
Ваше умничанье оворит о том, шо вы - глубокий совок
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02.08.2020 19:09 Ответить
+36
Желаю выздоровления жтой женщине
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02.08.2020 19:11 Ответить
+27
Недавно наша ублюдошная Зализниця принесла этой женшине извинения и считает, что это - всё. Ни оплаты лечения, ни компенсаций за нравственный ущерб, ни-че-го. Обещали перевезти, но не обещали безопасной поездки.
Скотское отношение скотов. Совок никуда и не уходил из Украины.
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02.08.2020 19:22 Ответить
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ну никогда еще не было обсуждения чтобы хоть кто-то не плюнул в жертву
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02.08.2020 22:54 Ответить
а жертва- истеричка, ей этого не хватает.
иначе зачем все эти селфи ??
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03.08.2020 11:27 Ответить
от виродок !! Ну за що так дівчини побив!! Козляра чистий, каструвати б його не завадило, щоб навіть не розмножувався.
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03.08.2020 00:33 Ответить
ну, з якої нагоди каструвати? він же її не відпенетрував. просто побив.
руки повідрізати бензопилкою.... ми ж не звірі?

... і півтори ноги.
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03.08.2020 11:32 Ответить
Чикатилами не рождаются,ими становятся...
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03.08.2020 05:52 Ответить
быдло бамбаса никому не нужно....

ето воспалившейся аппендицит..... - врачики в курсе шо делать надо, клованы не...
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03.08.2020 06:02 Ответить
Такі от вони - нинішні реалії життя на Україні...
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03.08.2020 07:33 Ответить
На насест!
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03.08.2020 10:17 Ответить
Теперь у ее мужа проблема: накажешь мразь сам - сядешь сам и оставишь сиротой ребенка, закроешь глаза (какой ты после этого муж и мужчина?) - завтра эта мразь, купившая наш "самый честный суд" будет изгаляться над новой жертвой. Что делать? Только судебная кастрация! И не химическая, а физическая. Пусть пугает насильник пугает всех двухсантиметровой трубочкой.
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03.08.2020 10:49 Ответить
а по-моему- так красивее
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03.08.2020 10:52 Ответить
так попроси того урода, пусть и тебе так сделает
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03.08.2020 13:46 Ответить
а мне зачем? - я ж славы не исчу
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03.08.2020 14:25 Ответить
Кацапа, здесь водки нет.
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03.08.2020 17:23 Ответить
Стаття 24 Конституції Украіни.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, наявності Фейсбука, кількості падписчиков и лайков, желанія ловить хайп и заниматься дємагогіей, за мовними або іншими ознаками.
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03.08.2020 11:18 Ответить
ЩОСЬ ЗАТРИМАЛАСЬ ЦЯ СТАТТЯ НА ЦЕНЗОРІ

В інщій статті у неї були не такі великі гематоми, без образ, а виглядає трешно. Затримали вже кримінальника, НАВІЩО СМАКУВАТИ ?
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03.08.2020 12:26 Ответить
без резонанса это животное ушло бы от ответственности. А так есть надежда, что при четвертой ходке его таким же сделают
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03.08.2020 13:58 Ответить
Простий зекан відповідальності не мине - нема в нього грошей відмазатись, тому йому зона дім рідний.
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03.08.2020 18:31 Ответить
А ще я дума чому цю тему роздувають, МАБУТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ХОЧЕ ЩОБ СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦЮВАЛО НА УКРЗАЛІЗНИЦІ - СУМА КОНТРАКТУ ТАМ НОРМАЛЬНА БУДЕ.
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03.08.2020 18:33 Ответить
Не нравится/не интересно- проходи мимо. Делов-то! Посмотрим, что ты скажешь, если так твою жену, дочь, мать сестру.... Наверное, вопеть будешь на каждом шагу о своей трагедии.
Синяки ярче проявляются на следующий день/через несколько дней. А "смакувати" надо, чтобы такие уроды не уходили от ответственности.
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03.08.2020 13:59 Ответить
Та був би він син депутат, був би вже на свободі )
А цей зек на зону і так потрапить.
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03.08.2020 18:29 Ответить
Не в оправдание урода, которому оправдания НЕТ. Но девушка, одна в купе с маленьким ребенком, с НЕ закрытой изнутри дверью в 3 часа ночи... В наше неспокойное время... Могло случиться что угодно.... Никогда не отпустил бы так свою жену. Особенно сейчас..... Тем более, я так понимаю, людей в вагоне было немного, в связи с карантином/пандемией. Эти все моменты нужно учитывать, планируя путешествие. И вообще, можно было эту поездку (я так понимаю, к родителям) отменить, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.
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03.08.2020 14:10 Ответить
в наших "чудових" купе далеко не завжди адекватні справні замки на дверях...
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03.08.2020 15:39 Ответить
Может, у бандита ключ проводника был или двери приоткрыты из-за жары.
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03.08.2020 18:08 Ответить
Двері могли бути і закриті - там відносно простий ключ який дозволяє ззовні його відкрити.
Були колись ланцюжки в купе - але вони досить слабенькі.
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03.08.2020 18:34 Ответить
За якісь 100 грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/klyuch-klyuchi-provodnika-klyuch-provdnika-IDGAFnL.html#3d335f5cee
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03.08.2020 18:44 Ответить
А ведь вдумайтесь какая хитрая скотина! Глубокой ночью зашел к спящей женщине, начал бить кулаками... ведь каждый знает это состояние, когда тебя резко будят ты ничего не соображаешь, а тут еще и бьют... я думаю что он это все заранее продумал, может даже не первый раз так делал... а женщина спросонья и от испуга, да еще в полумраке могла даже и не запомнить лица этого подонка! Как хорошо она его обломала!
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03.08.2020 14:31 Ответить
Если попавшееся животное посадят, недолго оно проживет.
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03.08.2020 18:06 Ответить
ох, жінці співчуваю. Виродка б- до страти. Але, скажіть мені, чому він її побив перед гвалтуванням???? Тобто, вона прокинулася від того, що він її не гвалтував, а бив???
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03.08.2020 18:29 Ответить
Побои фигня .быстро сойдут , а вот мусора отломили себе 250 млн грн в год .
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03.08.2020 18:50 Ответить
Сюр и полная неадекватность! Странная и совершенно нелогичная история, что было на самом деле и почему, не понятно.
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03.08.2020 19:03 Ответить
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