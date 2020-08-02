Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая о своем состоянии: Проснулась в 6 утра от боли, не могу издать ни звука, паника и жалость к себе. ФОТО
Жертва избиения и домогательств в купе поезда Мариуполь-Киев Анастасия Луговая уверена, что напавший на нее Виталий Рудзько не впервые поступает таким образом, но она полна решимости, чтобы этого не повторилось.
Об этом женщина написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я уже такая.
Не могу привыкнуть к девушке в зеркале(((
Проснулась в 6 утра от боли.
Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука.
В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя.
Но не из-за жалости я решила это пустить в массы!
Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет!!!", - подчеркнула Анастасия Луговая.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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иначе зачем все эти селфи ??
руки повідрізати бензопилкою.... ми ж не звірі?
... і півтори ноги.
ето воспалившейся аппендицит..... - врачики в курсе шо делать надо, клованы не...
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В інщій статті у неї були не такі великі гематоми, без образ, а виглядає трешно. Затримали вже кримінальника, НАВІЩО СМАКУВАТИ ?
Синяки ярче проявляются на следующий день/через несколько дней. А "смакувати" надо, чтобы такие уроды не уходили от ответственности.
А цей зек на зону і так потрапить.
Були колись ланцюжки в купе - але вони досить слабенькі.
https://www.olx.ua/obyavlenie/klyuch-klyuchi-provodnika-klyuch-provdnika-IDGAFnL.html#3d335f5cee