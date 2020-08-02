Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс. ФОТОрепортаж
Международный аэропорт Николаева 1 августа принял рейс из Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта, это был первый регулярный для Николаева внутренний рейс за 13 лет.
Как сообщает 24 канал, Международный аэропорт Николаева расположен в 13 километрах от областного центра Николаевской области.
Его построили еще в 1944 году, в период Второй мировой войны, а потому аэропорт длительное время использовался как военный. Гражданским он стал с 1960 года.
С конца 2018 года из аэропорта запустили регулярный рейс в Шарм-эль-Шейх, что в Египте. Это был первый за долгое время международный регулярный рейс.
Первый внутренний регулярный рейс планировали запустить в мае 2020 года. Запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года в аэропорт планирует зайти лоукостер Ryanair.
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Та і заводи Вже при кучманоїду пригрохали...
Миколаїв це було..
😭
Але я його всеодно люблю
😃🤑