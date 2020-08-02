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Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс. ФОТОрепортаж

Международный аэропорт Николаева 1 августа принял рейс из Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта, это был первый регулярный для Николаева внутренний рейс за 13 лет.

Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс 01

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Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс 02
Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс 03
Аэропорт Николаева принял первый за 13 лет регулярный внутренний рейс 04
Фото: facebook.com/nlvaero

Как сообщает 24 канал, Международный аэропорт Николаева расположен в 13 километрах от областного центра Николаевской области.

Его построили еще в 1944 году, в период Второй мировой войны, а потому аэропорт длительное время использовался как военный. Гражданским он стал с 1960 года.

С конца 2018 года из аэропорта запустили регулярный рейс в Шарм-эль-Шейх, что в Египте. Это был первый за долгое время международный регулярный рейс.

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Первый внутренний регулярный рейс планировали запустить в мае 2020 года. Запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года в аэропорт планирует зайти лоукостер Ryanair.

Автор: 

аэропорт (1511) Николаев (2161) авиасообщение (795)


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Топ комментарии
+4
на фото самолет Виндроуз в ливрее Днепроавиа...причем тут Ryanair ?!
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02.08.2020 21:20 Ответить
+3
Для тебя, о...цы, может будет новость, но 60% титана Боинг получает из Раисси. Даже сейчас. Несмотря на санкции.
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02.08.2020 21:55 Ответить
+2
"Открыт закрытый порт Владивосток.
Открыто все!!!
Но мне туда не надо"
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02.08.2020 21:10 Ответить
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Страница 2 из 2
Да правильно скорее всего. Дружок сына года три назад там сплавлялся с друзьями по реке. Мост там есть высокий. Прыгали с тросом страховочным резиновым. Куча восторга--хотя по заграницам наотдыхался много. там и на джипах ганяют по песку. Но хаотично всё---и не только там. Мы не знаем свою страну---не хотим.
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02.08.2020 21:28 Ответить
Отсыпьте мне тоже.
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02.08.2020 21:24 Ответить
Крыжовник сойдёт? Поспел!
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02.08.2020 21:32 Ответить
мдя...в нашому селі свято)))
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02.08.2020 21:18 Ответить
Ну... За внутренний рейс!
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02.08.2020 21:29 Ответить
Там КРАВчук пиляв стратегічні бомбардувальники...
Та і заводи Вже при кучманоїду пригрохали...
Миколаїв це було..
😭
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02.08.2020 21:37 Ответить
Так...
Але я його всеодно люблю
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02.08.2020 23:25 Ответить
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и откройте рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.

😃🤑
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02.08.2020 23:28 Ответить
Вообще-то, я говорил за город
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03.08.2020 03:38 Ответить
😃
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03.08.2020 05:53 Ответить
Класс, все толпой без масок , теперь толпой побежали пополнять местный бюджет штрафом !!!!
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02.08.2020 21:42 Ответить
Та всі давно поклали величезний Х на той карантин! Які штрафи... Лише Тоха Геращенко слюною бризже за декілька новин до цієї.
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02.08.2020 21:50 Ответить
у них есть справки с психушки, пропетляют
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02.08.2020 23:25 Ответить
Хоть бы колеса в самолетов не поотваливались на полосе из дорожных плит с такими швами
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02.08.2020 21:49 Ответить
Ты на взлетке хоть раз был, в кабине самолёта сидел? Так, что ты тогда ....
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02.08.2020 22:00 Ответить
Ганьба! При ПОПу - такого не було!
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02.08.2020 22:15 Ответить
Неплохо, неплохо... еще 130 лет и аэропорт заработает на постоянной основе!
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02.08.2020 23:26 Ответить
ЗРАДА,всi на майдан. Зелена шмаркля відновлює авiасполучення мiж українськими мiстами в угоду окупанту. При нашому сивочолому гетьману такого не було!
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03.08.2020 01:05 Ответить
А как нащщёт дороги к еропорту - чинить собираюццо?
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03.08.2020 08:27 Ответить
Почему порошенковская секта обнимашек Путина еще не под Офисом Президента с криками зрада? Или хозяин опять улетел и денех не дал?
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03.08.2020 11:05 Ответить
ПреЗЕдент, який просить вибачення у кадирова та виконує його накази - повинен сидіти не в ОПі, а у тюрмі.
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03.08.2020 11:11 Ответить
Порохоботы врут всегда. Зеленский извинился перед мусульманами, что поминальную молитву использовали в юмористической программе.
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03.08.2020 11:42 Ответить
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03.08.2020 12:07 Ответить
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