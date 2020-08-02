ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания "Эконии" в Золотоноше, - юрист Козаченко. ФОТОрепортаж

Производственные мощности детского питания ТМ "Малятко" компании "Экония" снова пытаются захватить рейдеры. 3 августа ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс и ряд других.

Об этом сообщила в Facebook член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Купили 12 лет назад раздолбанные цеха обанкротившейся мебельной фабрики в городе Золотоноша и вложились в современное производство. Выбор региона исключительно из-за состава воды, важный для производства детского питания. Дважды (в 2010 и 2018) удалось отбить рейдерские атаки на предприятие. И все суды прошли и черных регистраторов отбили. Нынешние повторные атаки на бизнес и блокирование его работы осуществляются через заказные активизации уголовных производств с целью запугивания и дискредитации руководителя предприятия Ирины Варагаш. Недавно на ее предприятие так ломились кувалдами полицейские в масках и выбивали двери, будто предприятие производит оружие, а не детского питания! Во время указанного обыска в худших "традициях маски-шоу" была парализована работа предприятия", - написала Козаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сеть АЗС "Мотто" обратилась к Зеленскому и Авакову из-за рейдерского захвата







По ее словам, этому предшествовала кампания дискредитации со стороны правоохранителей.

"В мае 2020 года следователь ГСУ Нацполиции Чередник И.А. разослала "письма счастья" контрагентам, таким как "Ашан", "Метро", ​​ВТБ. Диверсанты-чиновники", - отметила юрист.

По ее словам, "полиции и государству побоку", что завод по производству воды и детского питания - эффективный и современный, так как они "борются за свой собственный интерес в кармане".

Также читайте: Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций, - Тынный

"Экония" не требует ее защитить, просит разобраться раз и навсегда и позволить работать. Завтра, 3 августа, ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс, как и ряд других кейсов. Только предприниматели, которые хотят доказать правду, не боятся публично говорить об этом. А хочется цивилизованно работать, а не доказывать все время, что ты "не верблюд", - подчеркнула Козаченко.

Напомним, 17 июля владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.

Также смотрите: Обвиняемый в рейдерстве прокурор Сумщины Рубан засветился в расследовании Bihus.Info о завладении госжильем. ДОКУМЕНТ