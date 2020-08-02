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ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания "Эконии" в Золотоноше, - юрист Козаченко. ФОТОрепортаж

Производственные мощности детского питания ТМ "Малятко" компании "Экония" снова пытаются захватить рейдеры. 3 августа ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс и ряд других.

Об этом сообщила в Facebook член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Купили 12 лет назад раздолбанные цеха обанкротившейся мебельной фабрики в городе Золотоноша и вложились в современное производство. Выбор региона исключительно из-за состава воды, важный для производства детского питания. Дважды (в 2010 и 2018) удалось отбить рейдерские атаки на предприятие. И все суды прошли и черных регистраторов отбили. Нынешние повторные атаки на бизнес и блокирование его работы осуществляются через заказные активизации уголовных производств с целью запугивания и дискредитации руководителя предприятия Ирины Варагаш. Недавно на ее предприятие так ломились кувалдами полицейские в масках и выбивали двери, будто предприятие производит оружие, а не детского питания! Во время указанного обыска в худших "традициях маски-шоу" была парализована работа предприятия", - написала Козаченко.

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ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания Эконии в Золотоноше, - юрист Козаченко 01
ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания Эконии в Золотоноше, - юрист Козаченко 02
ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания Эконии в Золотоноше, - юрист Козаченко 03

По ее словам, этому предшествовала кампания дискредитации со стороны правоохранителей.

"В мае 2020 года следователь ГСУ Нацполиции Чередник И.А. разослала "письма счастья" контрагентам, таким как "Ашан", "Метро", ​​ВТБ. Диверсанты-чиновники", - отметила юрист.

По ее словам, "полиции и государству побоку", что завод по производству воды и детского питания - эффективный и современный, так как они "борются за свой собственный интерес в кармане".

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"Экония" не требует ее защитить, просит разобраться раз и навсегда и позволить работать. Завтра, 3 августа, ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс, как и ряд других кейсов. Только предприниматели, которые хотят доказать правду, не боятся публично говорить об этом. А хочется цивилизованно работать, а не доказывать все время, что ты "не верблюд", - подчеркнула Козаченко.

ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания Эконии в Золотоноше, - юрист Козаченко 04

Напомним, 17 июля владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.

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Автор: 

ВР (29286) ВСК (460) рейдерство (918) Козаченко Татьяна (57)


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Топ комментарии
+4
Сколько ета армянская тварь Акаков будет терроризировать всю страну? Еще вы хотите инвесторов в Украину. Да отсюда сами украинцы бегут из последних сил
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02.08.2020 23:21 Ответить
+3
Опять Порошенко виноват?
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02.08.2020 23:12 Ответить
+3
У кого то ракеты в космос запускают а у нас Аваков со своими Нянями захватывает производства с детским питанием. Зачем ему что то строить если можно просто отжать
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02.08.2020 23:18 Ответить
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Опять Порошенко виноват?
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02.08.2020 23:12 Ответить
а кто ,Папа Римский?
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02.08.2020 23:41 Ответить
Черкасская обл. (100.00%)

77.43%

20.13%
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02.08.2020 23:50 Ответить
Нет виноват папа налоговой няни по фамилии КЛОУН . Но Прох тоже еще та няня был . При нем рейдерство процветало . Короче поменяли шило на мыло . Был бандит порох а стал бандит клоун .
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03.08.2020 05:34 Ответить
і що рейдерили при ньому?
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03.08.2020 07:14 Ответить
Коли вже курва ця вся муйня закінчиться ???Коли вже Україна нарештi стане нормальною європейською державою ??Задовбали вже цим Зімбабве 90 х...
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02.08.2020 23:16 Ответить
Думаю не скоро!
Критический уровень идиотов.
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02.08.2020 23:51 Ответить
Закончится муйня , когда избератель будет голосовать головой а не жопой .
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03.08.2020 05:36 Ответить
У кого то ракеты в космос запускают а у нас Аваков со своими Нянями захватывает производства с детским питанием. Зачем ему что то строить если можно просто отжать
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02.08.2020 23:18 Ответить
Аваков только небольшая часть проблемы . ГЛАВНЫЙ ГЕМОР СТРАНЫ СУДЫ ОТРЕФОРМИРОВАННЫЕ ПОРОХОМ .
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03.08.2020 05:38 Ответить
дебіл твоя хамілія
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03.08.2020 07:15 Ответить
Сколько ета армянская тварь Акаков будет терроризировать всю страну? Еще вы хотите инвесторов в Украину. Да отсюда сами украинцы бегут из последних сил
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02.08.2020 23:21 Ответить
Интересно, после таких кадров, найдутся желающие в Украину инвестировать?
Разве только мексиканские наркокартели решат пристроить таким образом свои деньги...
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02.08.2020 23:21 Ответить
Не там декомунізацію робили, старі ментовські павуки натаскують молодих, корупція в поліції зашкалює, нові обличчя виявились гірші, чім були старі.
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02.08.2020 23:34 Ответить
А ще питають: зміг би Ілон в Масці відстрілятися по Марсу з України))
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02.08.2020 23:37 Ответить
Впєрдуєм в зад??
Назад в будунище??
Єнто исчо не Дно??
Копать и копать ..снизу пока не стучат..?
....
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02.08.2020 23:38 Ответить
Відволікання уваги влади, бувшої та нинишньої від якоїсь фігні..
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02.08.2020 23:45 Ответить
100% ПАПИРЕДНИКИ!
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02.08.2020 23:52 Ответить
Таки так- в ПОПу Жадники та Баригі!!))))))
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03.08.2020 00:24 Ответить
Інвест-няні від поліції в дії. Інвестуй-ТЕ....
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02.08.2020 23:46 Ответить
Та скільки то може тривати? Невже не можна з тим порядок навести раз і на завжди. Я навіть не уявляю щоб тут щось подібне могло робитись. Як до вас можуть прийти інвестори в такий бардак? Ніяк. Ви хоч розумієте що якась сотні чи дві покидьків гальмують розвиток цілої країни і робочі місця десятків, а може й сотень тисяч народу ??
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02.08.2020 23:54 Ответить
Смешалось в кучу ..
Бабки ..Люди..
И бежоружный лохНЕлох теряет шерсть, баран ..
Уже и жир ,подкожний$$, відсмоктають..
Ви Три Рази вже заслужили підряд..
Своє рабство..
😇
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03.08.2020 00:19 Ответить
Прошу делать взносы (с) Инвестируйте в Украину
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03.08.2020 07:08 Ответить
Коли вже нарешті відмінять смертну кару?!
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03.08.2020 07:30 Ответить
Ездять мутные типы по стране,присматривают более-менее толковое предприятие и отжимают используя свои связи в судах и среди нотариусов. Схема простая и давняя,но я не знал что она называется-"эра благополучия".
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03.08.2020 08:30 Ответить
 
 