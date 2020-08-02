ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит ситуацию с попытками захвата производства детского питания "Эконии" в Золотоноше, - юрист Козаченко. ФОТОрепортаж
Производственные мощности детского питания ТМ "Малятко" компании "Экония" снова пытаются захватить рейдеры. 3 августа ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс и ряд других.
Об этом сообщила в Facebook член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Купили 12 лет назад раздолбанные цеха обанкротившейся мебельной фабрики в городе Золотоноша и вложились в современное производство. Выбор региона исключительно из-за состава воды, важный для производства детского питания. Дважды (в 2010 и 2018) удалось отбить рейдерские атаки на предприятие. И все суды прошли и черных регистраторов отбили. Нынешние повторные атаки на бизнес и блокирование его работы осуществляются через заказные активизации уголовных производств с целью запугивания и дискредитации руководителя предприятия Ирины Варагаш. Недавно на ее предприятие так ломились кувалдами полицейские в масках и выбивали двери, будто предприятие производит оружие, а не детского питания! Во время указанного обыска в худших "традициях маски-шоу" была парализована работа предприятия", - написала Козаченко.
По ее словам, этому предшествовала кампания дискредитации со стороны правоохранителей.
"В мае 2020 года следователь ГСУ Нацполиции Чередник И.А. разослала "письма счастья" контрагентам, таким как "Ашан", "Метро", ВТБ. Диверсанты-чиновники", - отметила юрист.
По ее словам, "полиции и государству побоку", что завод по производству воды и детского питания - эффективный и современный, так как они "борются за свой собственный интерес в кармане".
"Экония" не требует ее защитить, просит разобраться раз и навсегда и позволить работать. Завтра, 3 августа, ВСК ВР по антирейдерству рассмотрит этот кейс, как и ряд других кейсов. Только предприниматели, которые хотят доказать правду, не боятся публично говорить об этом. А хочется цивилизованно работать, а не доказывать все время, что ты "не верблюд", - подчеркнула Козаченко.
Напомним, 17 июля владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.
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Критический уровень идиотов.
Разве только мексиканские наркокартели решат пристроить таким образом свои деньги...
Назад в будунище??
Єнто исчо не Дно??
Копать и копать ..снизу пока не стучат..?
....
Бабки ..Люди..
И бежоружный лохНЕлох теряет шерсть, баран ..
Уже и жир ,подкожний$$, відсмоктають..
Ви Три Рази вже заслужили підряд..
Своє рабство..
😇
Прошу делать взносы (с)Инвестируйте в Украину