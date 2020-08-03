РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7415 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
4 656 77

Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух мужчин, которые на радиационно загрязненной территории зоны ЧАЭС собирали чернику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, жители села Березово Ривненской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи.

"Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники более чем в четыре раза превышал допустимую норму. Индивидуальные дозиметры охранников границы доходили до отметки 1,21 μSv/h при норме 0,30 μSv/h", - отмечается в сообщении.

На правонарушителей составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Кроме того, пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности". Собранную чернику общим весом почти 40 кг изъяли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из Зоны отчуждения пытались вывезти 300 кг радиоактивных ягод, - Нацполиция. ФОТО

Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 01
Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 02
Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба 03
Фото: dpsu.gov.ua

Также читайте: Вывезти из зоны ЧАЭС радиоактивный лес невозможно, - полиция

Автор: 

Госпогранслужба (6585) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Зона отчуждения (280) ягоды (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Аткушал чєрнічкі і можно ночью свєт нє включать, когда мочєвой пузирь позвал. Апять же струя красіво іграєт блікамі в том же унітазє...
показать весь комментарий
03.08.2020 02:20 Ответить
+4
Я бы за это давала, как за терроризм или покушение на массовое убийство!
показать весь комментарий
03.08.2020 06:54 Ответить
+2
доехали... - кацапня в Украине бал правит, собирателей черники гребут...
мама - роди меня обратно.
показать весь комментарий
03.08.2020 01:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вроде и не мародеры - по трешечке...
показать весь комментарий
03.08.2020 01:43 Ответить
Нет! Надо заставить самих собирателей сожрать всю чернику на месте!!! За день не съедят, пусть неделю жрут! И ничего больше не давать! Да, запивают пусть водой из под реактора...
показать весь комментарий
03.08.2020 17:02 Ответить
доехали... - кацапня в Украине бал правит, собирателей черники гребут...
мама - роди меня обратно.
показать весь комментарий
03.08.2020 01:49 Ответить
Вам таки уже даавно нада туды..🤣
показать весь комментарий
03.08.2020 06:13 Ответить
не шуми баксон-13 - (шутка за 7-40 принимается)
если бы я тебя, казла, не знал - был бы удивлен. но знаю и не удивлен....)))
показать весь комментарий
03.08.2020 06:17 Ответить
Хто ж Вас, якщо не коза полюбить...
Напевно і дітки є..
🤑
показать весь комментарий
03.08.2020 06:35 Ответить
мне нравится, шо ты на Вы и с заглавной буквы - шуми дальше зайченок....
показать весь комментарий
03.08.2020 06:44 Ответить
Зайка, не петушись...😃
показать весь комментарий
03.08.2020 06:48 Ответить
петушок - не растопыривайтесь - все в курсах
показать весь комментарий
03.08.2020 06:49 Ответить
Таки тама зайкин курятник??
Ви таки збоченець...))
показать весь комментарий
03.08.2020 06:51 Ответить
так после тебя, сладкога, мало хто остынет....
показать весь комментарий
03.08.2020 06:53 Ответить
Таки да...
Люблю мулаточек..
показать весь комментарий
03.08.2020 06:58 Ответить
а чего бы их тебе не любить, смуглячек? и левую и правую? - а впрочем мне по винту твои фантазии, манюня...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:21 Ответить
..збоченка... sorry..
показать весь комментарий
03.08.2020 06:56 Ответить
та я знал .... - извинения приняты.... ленка.
показать весь комментарий
03.08.2020 06:58 Ответить
What do you know What I don't know??
😃
показать весь комментарий
03.08.2020 07:02 Ответить
you know nothing - stop crying, baby....)))
показать весь комментарий
03.08.2020 07:05 Ответить
Why crying??
I'm 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2020 07:08 Ответить
... crying
показать весь комментарий
03.08.2020 07:15 Ответить
🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2020 07:30 Ответить
шнырь, джон навестит тебя вскорости - прими с уважением и обслужи как положено... - нежная...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:02 Ответить
Вайбер включишь??
Раздевайся...по пилону поскользайся..
👍
показать весь комментарий
03.08.2020 07:05 Ответить
а смысл? - ты мне и тут ***********...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:09 Ответить
Yeah, of course 🤮🤮...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:19 Ответить
38 раз прозносимое слово "пилон" говорит об ограниченности человека его произносящего...
думай лежи, дуня...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:14 Ответить
Change your's hand..
показать весь комментарий
03.08.2020 07:21 Ответить
хера себе она еще и по немецки шпарит
показать весь комментарий
03.08.2020 07:23 Ответить
switch your hand you wanted to say?
показать весь комментарий
03.08.2020 07:25 Ответить
три - пятнадцать
знаю мужика на Борщаге - за бутылку пива утром весь раион перепишет...
26.09.2019 14:55
показать весь комментарий
03.08.2020 07:27 Ответить
it's all right it's all right - no reason to blame yourself...
do you want cookie?
показать весь комментарий
03.08.2020 07:29 Ответить
I know, you like cookies..
показать весь комментарий
03.08.2020 07:35 Ответить
said before - you know nothing...
показать весь комментарий
03.08.2020 07:38 Ответить
всегда знал шо ты, сученок седой сейваешь...
показать тебе до куда мне твой "архив"?
показать весь комментарий
03.08.2020 07:32 Ответить
I know- in you's vagina..
показать весь комментарий
03.08.2020 07:38 Ответить
хлоп хлоп - поразил сразу 3мя - и искрометным остроумием и знанием английского, и умом ватным...)))
показать весь комментарий
03.08.2020 07:44 Ответить
це все, що він знає з англійської.
певно забагато дивиться порнушки.
показать весь комментарий
03.08.2020 07:51 Ответить
Вам видніше..
Експерт, напевно??
показать весь комментарий
03.08.2020 07:57 Ответить
не прибідняйтесь, прохвессоррр..
показать весь комментарий
03.08.2020 08:03 Ответить
Сьогодні на моск не подаю..
показать весь комментарий
03.08.2020 08:15 Ответить
Та ви ніколи мозковою діяльністю не переймались.
Лише нижніми чакрами ))
показать весь комментарий
03.08.2020 08:25 Ответить
Вам таки заздрісно??
Солодких Вам снів ..
показать весь комментарий
03.08.2020 08:46 Ответить
Дякую. Але краще - з добрим ранком ))
показать весь комментарий
03.08.2020 08:54 Ответить
Ви забули Наші домовленності??
Чи нагадати??
🤗
показать весь комментарий
03.08.2020 08:01 Ответить
Нагадайте. Не пам'ятаю, щоб ми домовлялись.
показать весь комментарий
03.08.2020 08:03 Ответить
Пічалька..
Тоді вибачте..
Я Своє слово тримав..🤗
показать весь комментарий
03.08.2020 08:06 Ответить
Молодець. Що тримав.
показать весь комментарий
03.08.2020 08:09 Ответить
шоб я не знав, шо воно хотило проблемкати?
коротше - тре пидтягувати спаньску, бо в Парижи його з таким норвержським и ни зрозумие нихто....
показать весь комментарий
03.08.2020 08:04 Ответить
Va te faire enculer ..
показать весь комментарий
03.08.2020 08:10 Ответить
go fuck yourself? - it's easy....
показать весь комментарий
03.08.2020 08:15 Ответить
I trust in You!!!
🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2020 08:18 Ответить
а во шо ты еще траст - дурачек?
показать весь комментарий
03.08.2020 08:27 Ответить
no sexual interference with wild animals - that's the low!
показать весь комментарий
03.08.2020 08:34 Ответить
take my brother on fucking yourself - sorry i can't,,,
brother is good - you are will be pleased - no ******....
показать весь комментарий
03.08.2020 08:24 Ответить
Абракадабрик Ви..
Take better translator, please..🤗
показать весь комментарий
03.08.2020 08:42 Ответить
tired from fools.... - this one is good for you moran?
показать весь комментарий
03.08.2020 08:59 Ответить
Ніби він в Париж поїде ))
Хіба що на проксі-прапорці
показать весь комментарий
03.08.2020 08:10 Ответить
а то я не знаю етого казла
показать весь комментарий
03.08.2020 08:26 Ответить
Одни люди с годами умнеют, другие - становятся Козлее...

Прювет твоей козочке!!
Таки жалко тваринку..
😥
показать весь комментарий
03.08.2020 08:38 Ответить
спасибо, фрося, - твоей бегемотихе тоже не хворать...
показать весь комментарий
03.08.2020 08:42 Ответить
баксик, тебе вялое перебрасывание образами еще так твердо и по кацапски не остоендоело еще? - мне уже да.
с тобой базарить - время тратить, знаю у тебя его многа, а y меня нет.
предлагаю послать тебя на NNN - согласен?
а впрочем твое согласие или нет не имеет никакого значения....
показать весь комментарий
03.08.2020 08:55 Ответить
189 грн атб это оно..???плюс заряд радиации збс сучьки
показать весь комментарий
03.08.2020 02:04 Ответить
Аткушал чєрнічкі і можно ночью свєт нє включать, когда мочєвой пузирь позвал. Апять же струя красіво іграєт блікамі в том же унітазє...
показать весь комментарий
03.08.2020 02:20 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Черенковське випромінювання з "черенка"? Оригінально

Двое жителей Ривненщины в зоне отчуждения ЧАЭС собирали чернику на продажу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9766
показать весь комментарий
03.08.2020 07:07 Ответить
ой та не пугайте - в 86 мы все стали фонами.
фон друг-дворник васильич? - фон ему и я - ладили...
показать весь комментарий
03.08.2020 02:28 Ответить
Воно й помітно, дєвочка..


Свєтішься здєся нєпадєтцкі..
🤣
показать весь комментарий
03.08.2020 06:17 Ответить
Я бы за это давала, как за терроризм или покушение на массовое убийство!
показать весь комментарий
03.08.2020 06:54 Ответить
А лучше расстрел на месте. Или в газовую камеру!
показать весь комментарий
03.08.2020 07:10 Ответить
Зачем? Скормить им всю собранную чернику и свинцовую дверь в камеру. Зато на освещении камеры экономить можно.
показать весь комментарий
03.08.2020 07:24 Ответить
Кому би ти давала, - уже всі лежать у кремлівській стіні.
показать весь комментарий
03.08.2020 11:46 Ответить
Вот читаю подобные "новости" и удивляюсь очередной раз. Читаем "незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора "даров природы" с целью их последующей продажи". Это менты автоматически записывают про "цель продажи" или нарід тупой настолько? Начитавшись за последние три года, про второе сомневаюсь. Любой знает, что никаких нарушений не будет, если говорить, что собираешь для себя.
показать весь комментарий
03.08.2020 07:10 Ответить
ты не в теме. Статья одинаковая хоть на продажу хоть для себя. Статья за вынос черники, грибов или рыбы из Зоны а не за "на продажу", не важно с какой целью.
показать весь комментарий
03.08.2020 09:54 Ответить
Естественный фон 0,11-0,15 мкЗв/ч, а 0,30мкЗв/ч это уже от лукавого.
показать весь комментарий
03.08.2020 07:11 Ответить
заставить сожрать чернику
показать весь комментарий
03.08.2020 12:25 Ответить
 
 