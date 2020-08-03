Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковушек на Николаевщине, - полиция. ФОТО

В воскресенье, 2 августа, в Николаеве в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей пострадали семь человек, среди которых трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"2 августа около 10:00 у дома 31 по ул. Одесское шоссе произошло столкновение транспортных средств Daewоo Sens, под управлением 47-летнего мужчины, и Volkswagen Golf под управлением 27-летнего местного жителя. Телесные повреждения получили две пассажирки автомобиля Daewoo Sens возрастом 40 и 60 лет и 9-летний мальчик. Телесные травмирования пассажиры другого транспортного средства - две женщины 27 и 55 лет, а также две 8-летние девочки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, а после осмотра врачами отпустили на амбулаторное лечение.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.