Утром на Крещатике в Киеве мужчина поджег автомобиль, злоумышленник задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
39-летний житель Бориспольского района совершил поджог автомобиля на Крещатике утром в понедельник.
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Национальной полиции Киева.
Видео Киев оперативный
"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные ГСЧС потушили огонь, а правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее.
Полицейские установили личность злоумышленника - это 39-летний житель Бориспольского района, его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи изъяли с места происшествия канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.
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Умственный труд всегда и во все века оплачивался и будет оплачиваться в десятки , сотни и тысячи раз больше , чем механический и рутинный ...
Поэтому в 21 веке не очень ясно , кто есть "планктон" , а кто создают тут саму прибавочную стоимость .
А в клубы ходит 0.001% и тем более ширяет и бухает -- в основном мелкие клерки или начальники , в основном не технари и не исследователи , бо последним нужна свежая голова. Это ещё руками можно работать с бодуна или после ширки ... Ртом работать (обслуживать клиентов разных буквально или образно говоря - от сексуслуг до просто в кол центре) тоже можно после клуба .
Головой работать невозможно ... Быстро выгонят . Сегодня и работа мозгами в офисах это коллективный труд десятков , сотен и даже тысяч людей . Есть сроки заданий и проектов . А даже 150 грамм каждый день или через день ... То пинок под зад за резкое уменьшение производительности гарантирован .
Сочетание термина "офис" и "планктон" вообще абсурдно и контроверсивно по своей сути . В абсурде нет никакого смысла , кроме псевдо-пролетарского снобизма ещё софкоидного периода , когда каждая плять за прилавком или заводском архиве рассказывала про своего зятя , который "протирает штаны" на стуле в своём НИИ или КБ ...
Бо в несофкоидных условиях и чем дальше , тем ближе к термину "планктон" термин "конвеерный" или "заводской" . Бо планктон это что-то мелкое по сути и что имеет какую-то ценность лишь через огромные скопления и каждый отдельный элемент легко заменяемый . А офисах как раз 99.999% работают штучные спецы ... Конкурс на такие места до 50 и более человек на одну вакансию . Тогда как на конвеер в большинстве случаев можно посадить даже умственно отсталых ...
Потому так украинцы и реагируют на данный термин , шо в Украине его считают ватным жупелом ... бо не пользуется уважением он нигде кроме Раиси и мест , где ностальгирую за софкоидными нормами жизни и ценностями ...
А планктон это целые киллиометры скопления мелких беспозвоночных (рачков) ...
В развитых странах многие корпорации выросли с такого КБ . Кстати "Сикорский" и Боинг , начинали с бюро с офисом и "планктоном" , а первые образцы заказывали у сторонних мастерских (фрезерных , токарных или электромонтажных) . И только немножко заработав открывали своё производство . Причём часто : офис и база в разных концах города .
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Гавновброс от 3 статья )))
З яких це пір закони в Україні пишуться іноземним азіопським койне?
Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
{Статья 194 с изменениями, внесенными согласно Законам № 270-VI от 15.04.2008, № 721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014}
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-194.htm
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-195.htm
Пеца ніввінооовааатний!
🤑
Да нєдостанься ти нікаму!!
🤗
Это, видимо, флешмоб, перфоманс, или инсталяция.
Я их путаю.
цензор ну как же так....
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах,
Є данні, що він підпалив чужий автомобіль без відома власника?
Или это памятник?
и слово "курс" со стрелкой вверх.Вот и догадайся причину этого перформанса.Ипотека,взял долларовый кредит?Или просто собирал на новое авто,а курс полез вверх?Ну или как говорится "другое".
Автомобиль или покрышки - чьи: зЭзыдёнка? авака? Кличка? Кому ущерб то нансенён "умышленный", зелень дебильная??? Омельченковской плитке?! кличковским бордюрам?!
В своем маразме и стремлении жопу слуге каломойского лизнуть, совсем кукухой поехали - с кацапов пример брать начали в борьбе против акций гражданского проявления...
ОШТРАФОВАЛИ І ВІДПУСТИЛИ, що за показушня починається
Таке враження, що хтось його туди навмисне поставив...