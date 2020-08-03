Утром на Крещатике в Киеве мужчина поджег автомобиль, злоумышленник задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

39-летний житель Бориспольского района совершил поджог автомобиля на Крещатике утром в понедельник.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Национальной полиции Киева.

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"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители задержали мужчину, который поджег шины на автомобиле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные ГСЧС потушили огонь, а правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее.

Полицейские установили личность злоумышленника - это 39-летний житель Бориспольского района, его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Фото: сайт полиции

Следователи изъяли с места происшествия канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

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По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.