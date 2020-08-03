Педофил задержан под Киевом во время орального секса с подростком. ФОТОрепортаж
В Вишневом Киевской области правоохранители поймали педофила, который развращал подростка.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сотрудники департамента полиции охраны во время проезда по улице Балукова заметили как в припаркованном автомобиле Lada 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летним парнем.
Сообщается, что мужчина задержан и передан полицейским.
Сейчас извращенца уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст .156 УК (развращение несовершеннолетних).
Топ комментарии
+27 fnln6050 .
показать весь комментарий03.08.2020 09:51 Ответить Ссылка
+27 Гитарист Тиркин
показать весь комментарий03.08.2020 09:55 Ответить Ссылка
+14 славик славик #472862
показать весь комментарий03.08.2020 09:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А во вторых, допустим что вот этот 13летний гей. И ему нужен партнер. Но геев подростков не очень много. Оттого они ищут старших дяденек. А теперь он останется без партнера. Вообщем такая вот штука.
Тєкущіє правіла, єслі смотрєть на ніх формально-юрідічєскі, ето разновідность законов людєй. Но в свойом базісє оні основани на пріродном социальном законє которий бил виявлєн в процессє развітія чєловєчєства. В данном случає то что законодатєльство утвєрждаєт прімат социального над біологічєскім - єстєствєнноє слєдствіє развітія чєловєка по сравнєнію с обєзьяной.
Єслі новиє поколєнія будут псіхологічєскі сазрєвать раньше то срок єщьо понізят. Єслі будут дольше оставаться інфантільнимі, то пависят. Так і будєт бєгать туда-сюда. Ето нормально.
Рєбьонок которий нє загружен работой і сексуальними дамагатєльствамі пєнсіонєров імєєт врємя для самообразованія і саморазвітія, і із нєго вирастаєт болєє здоровий і болєє полєзний члєн общєства.
А в Афріках, там гдє до сіх пор в 12-13 лєт рєбьонок работаєт і єго можно *****, ідєт стагнация і упадок.
П.С. Прі етом нікто нє запрєщаєт цивілізованим гражданам на свой страх і ріск єхать в страни трєтьєго міра дєтєй *****. Просто потому что государство защищаєт только своіх сограждан. А в целом, на то **** ли добропорядочний гражданін дєток за граніцей ілі нєт государству нікакого дєла нєт.
Справа в тому що якщо людині за рахунок держави задовольнити всі потреби, вона перестає розвиватися, починає або вчиняти злочини або тупіти і бухати. Теплова смерть почуттів внаслідок передбачуваності та одноманітності життя - ось головна причина недовговічності всіх комуністичних держав.
Жизнєспособни только дінамічєскіє общєства, в которих чєм больше дєятєльності і полєзності окружающім, тєм више вознаграждєніє. В которих ошибка - ето нє проблєма а норма сущєствованія.
Но люди договорились, что нельзя. Также как раньше был запрещен секс вне брака или еще что-то было. В итоге то что вы пишите называется словом грех. Если ты признаешь, что подростки сексуально активны, то ты грешник. Также как раньше ты был грешником, когда признавал что твоя кума или соседка очень даже ничего и с ней неплохо бы возлежать.
Но судят нє за то что встало. Судят за то, что чєловєк для удовлєтворєнія своєго біологічєского влєчєнія іспользовал тєло рєбьонка. Т.є. нєдєєспособного чєловєка, которий нє імєєт достаточно знаній і опита чтоби контроліровать свойо тєло і нє знаєт что єму полєзно а что врєдно.
І совєршенно нє важно, сексуально актівний етот подросток ілі нєт. Хочєт? - Пусть дрочєт. Ілі ідьот сасать хер другому подростку, такому же нєдєєспособному как і он. Но до 16 лєт ему видєлєно врємя самостоятєльно, бєз вмєшатєльства взрослих члєнов опрєдєлітся со своімі вкусамі і прістрастіямі. А ти к нєму свою цюньку нє суй. Тєм болєє что альтернатів морє: подросткі старше 16 лєт, взрослиє в т.ч. і простітуткі, порнуха.
А грєх ілі нєт - нікому, ні судам ні мєнтам до етого дєла нєт. Государство-то свєтскоє. Нє в грєхє дєло. І нє в моралі.
Подросток на фото уже вполне и сам уже может развращать. Максимум развращение и то не, факт, вполне возможно, что инициатива от подростка и ловля на живца...
Потім деПутаном став і навіть партєйкку
Оргазмував..
Я не знаю, как эту боль преодолеть,
Как заставить мое сердце вновь биться?
Куда ушла любовь, так и не дав нам улететь,
Не удосужившись даже проститься?
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Ты, наверное, спросишь, мама, почему
Я так плачу в последнее время,
Откуда женское белье в моем шкафу.
Тебе придется поверить, придется поверить.
Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!
.Ты, наверно, спросишь,
Мама, отчего
Я перестал улыбаться.
Зачем я повесил себе постер
Джуда Лоу,
Мама, смирись и расслабься.
Смирись и расслабься.
И неважно как уходить,
Если устал,
Если не с кем делить свои чувства,
А разбитое сердечко
Не склеишь по частям,
И любовь не заставишь вернуться.
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Далеко, далеко,
В дальние-дальние страны.
Далеко, далеко,
Я уеду лечить свои раны.
Все решено:
Мама, я гей!
Папа, я гей!
Можете просто промолчать,
Можете злиться или беситься.
Мне на это наплевать!
С Эдиком,
С Яриком,
С Мариком
Из третьего подъезда.
С Коленькой,
С Васенькой,
И с дядей Гришей
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства,
Детства,
Детства.
Папиным другом детства.
.
******́стия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδεραστία;παῖς, gen.sing. παιδός «дитя; мальчик» + ἐραστής «любящий», буквально «любовь к мальчикам») - в культурно-историческом контексте: форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужчиной и мальчиком, при которой кроме сексуального аспекта определённую роль играли также педагогический и социальный аспекты.
🤣🤣
Цих педофілів треба на місці відстрілювати.
Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
П.С. Розмір пенсії від цього не зменшується.
І де він тепер? пише закони і змінює конституцію!
І в верховній раді седять підофіли і насильники,і тоже нам розказують як жити треба.
аваков,скоро на роботу прийме цього "сосунчика".....далі депутатом,а там вже в президенти недалеко!
Запасаємся попкорном і на самоізоляції спстерігаємо....