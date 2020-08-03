Педофил задержан под Киевом во время орального секса с подростком. ФОТОрепортаж

В Вишневом Киевской области правоохранители поймали педофила, который развращал подростка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники департамента полиции охраны во время проезда по улице Балукова заметили как в припаркованном автомобиле Lada 50-летний мужчина занимался сексом с 13-летним парнем.

Сообщается, что мужчина задержан и передан полицейским.

Сейчас извращенца уже поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст .156 УК (развращение несовершеннолетних).

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