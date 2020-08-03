Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На днях в "Морском порту Южный", в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками, пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали крупную партию кокаина.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.
Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 000 000 гривен.
Начато уголовное производство в соответствии со ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Злопамятные и вездесущие журналисты напомнили 73% избирателям Халапоротьки, что во время предвыборной компании, «The» резко осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что все государственные резиденции надо «отдать детям».
«Слуга народа» теперь будет восстанавливать свои силы в трехэтажном особняке с четырьмя спальнями, лифтом, кинозалом, бильярдной, солярием, сауной, бассейном и массажным кабинетом.
Год назад шоумен из «95 квартала» выдал «на гора», в случае избрания его президентом Украины, девять обещаний. Но на данный момент инородец выполнил из своих предвыборных обязательств только два - наименее существенные. Это трансляция русскоязычного телеканала для жителей оккупированного Донбасса и принятие Закона об импичменте, которым инфант, в очередной раз, ввел в заблуждение (оману) 73% своих избирателей.
Дело в том, что принятый Верховной Радой Закон об импичменте президенту не гарантирует исполнения этой процедуры законным образом (без Майдана), чтобы отозвать Главу государства со своего поста. Даже если пан Владимир Саныч станет алкоголиком или попадет в наркотическую зависимость, собрать 338 (3/4) голосов в еврейской Раде «против» будет практически невозможно.
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
Там все по фен-шую, 125 фунтов порошка.