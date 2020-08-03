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Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На днях в "Морском порту Южный", в рамках программы по контролю за контейнерными перевозками, пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали крупную партию кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 000 000 гривен.

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Начато уголовное производство в соответствии со ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 01
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 02
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 03
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 04
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 05
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 06
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 07
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 08
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине 09

Госпогранслужба (6585) наркотики (2157) Одесская область (3642)


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Топ комментарии
+21
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 2568
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03.08.2020 10:38 Ответить
+13
Так что, самолёты не будут бомбить?
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03.08.2020 10:36 Ответить
+7
Следует ожидать на этой неделе неадекватных выбрыков власти?
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
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03.08.2020 10:36 Ответить
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Подвозят кокс - металл оживает!
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03.08.2020 10:36 Ответить
Так что, самолёты не будут бомбить?
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03.08.2020 10:36 Ответить
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 2568
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03.08.2020 10:38 Ответить
Надурил с импичментом. Гарант Конституции выглядит последние дни заметно уставшим и трошки опухшим, так как сам делал ремонт в государственной резиденции, перевозил на новое место жительства мебель, примус и кухонную утварь, а к концу недели, вместо сирот, благополучно переселился в коттедж общей площадью две тысячи квадратных метров, расположенный в Конча Заспе.
Злопамятные и вездесущие журналисты напомнили 73% избирателям Халапоротьки, что во время предвыборной компании, «The» резко осуждал политиков, которые пользуются государственными льготами и привилегиями за счет бюджета и утверждал, что все государственные резиденции надо «отдать детям».
«Слуга народа» теперь будет восстанавливать свои силы в трехэтажном особняке с четырьмя спальнями, лифтом, кинозалом, бильярдной, солярием, сауной, бассейном и массажным кабинетом.
Год назад шоумен из «95 квартала» выдал «на гора», в случае избрания его президентом Украины, девять обещаний. Но на данный момент инородец выполнил из своих предвыборных обязательств только два - наименее существенные. Это трансляция русскоязычного телеканала для жителей оккупированного Донбасса и принятие Закона об импичменте, которым инфант, в очередной раз, ввел в заблуждение (оману) 73% своих избирателей.
Дело в том, что принятый Верховной Радой Закон об импичменте президенту не гарантирует исполнения этой процедуры законным образом (без Майдана), чтобы отозвать Главу государства со своего поста. Даже если пан Владимир Саныч станет алкоголиком или попадет в наркотическую зависимость, собрать 338 (3/4) голосов в еврейской Раде «против» будет практически невозможно.
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
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03.08.2020 12:59 Ответить
Следует ожидать на этой неделе неадекватных выбрыков власти?
Ну, то есть еще более неадекватных чем всегда(трудно поверить, но вполне возможно)
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03.08.2020 10:36 Ответить
Почему не отследили до конца цепочку поставщик - покупатель?
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03.08.2020 10:38 Ответить
Чтобы выйти на самого себя?
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03.08.2020 10:39 Ответить
MESI - це Ліонель Месі, футболіст.
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03.08.2020 11:12 Ответить
Зеленскому важнее!
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03.08.2020 10:39 Ответить
У зели начинается ломка. Наблюдаем!
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03.08.2020 10:39 Ответить
День траура в ОПе !
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03.08.2020 10:39 Ответить
Ну почему же... Может как раз для них и конфисковали...
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03.08.2020 10:40 Ответить
Дату и место утилизации озвучьте.
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03.08.2020 10:40 Ответить
вул. Банкова , 11))
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03.08.2020 10:48 Ответить
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03.08.2020 11:59 Ответить
Рекордные 56,4 кг кокаина обнаружили среди бананов из Эквадора в порту на Одесчине - Цензор.НЕТ 8924
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03.08.2020 10:42 Ответить
Во дурачьйо! Ето же белый какао!
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03.08.2020 10:42 Ответить
У зели лицо в последнее время похоже на печеную картофелину. Такое же морщинистое и такое же одухотворенное! А тут еще это...
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03.08.2020 10:43 Ответить
Це не кокаїн, а кокосова стружка.
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03.08.2020 10:45 Ответить
Кокосовая пудра
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03.08.2020 11:36 Ответить
чекаємо на раптовий візит гідранта до Одеси
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03.08.2020 10:47 Ответить
Вазелин, *****, Юлин кокс вынюхает....
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03.08.2020 10:48 Ответить
Баканов вже відклав папу брикетів "нечорту"?))
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03.08.2020 10:55 Ответить
На цитрусниках это нормальное явление))) раз в Иличевском порту роботяги паллеты начали выгружать и посреди груза 200 кг этого счастья нашли под ченым политиленом) как будто специально тположили)то роботяги канистру пластиковую в акватории порта выловили ,видать цитрусник заходил в порт а на берегу досмотровая группа выстроилась чуть ли не в две ширенги ,ну те видать от греха подальше и выкинули) Как потом к этой канистра толпа съехалась пограничники,менты таможеник СБУ прокуратура)) поставили 4 стола и каждый какую-то хрень пищит) Возле той куче с коксом одни жопы торчат)) нас в отвердения) И самое прикольное что каждая служба на собственном авто одно краше другого) Зато СБУшники по скормному в костюмах на семёрке ваз весь в дырах ржавых))
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03.08.2020 10:56 Ответить
Тести на кокаїн підписані російською мовою. В якому Новосибірську придбали, га?
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03.08.2020 11:00 Ответить
А на фото ще трьох пакетів не вистачає. ДБР, беріть за яї догори дригом сбушників, митників і прикордоннивів і витрушуйте з них білий порошок.
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03.08.2020 11:03 Ответить
печалька зекоманды
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03.08.2020 11:05 Ответить
Большая часть партии прошла и попадет куда надо. А этих 56 кг. это небольшая жертва для того чтобы ПО могли устроить показуху. В Украине именно спецслужбы контролируют поставки дури. Я так себе предполагаю.
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03.08.2020 11:20 Ответить
Я думаю, що це інфа закордонних спец.служб. Просто прийняли по прибуттю.
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03.08.2020 11:33 Ответить
передайте всьо в децкіє дома !
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03.08.2020 11:47 Ответить
Зеленский барижит🤔🙄
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03.08.2020 11:47 Ответить
Брикетів 47, а кілограмів - 56. Вони там у Колюмбії що, не вміють насипати кільограм коксу до брикету?
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03.08.2020 12:15 Ответить
Сразу видно что не наркоман !
Там все по фен-шую, 125 фунтов порошка.
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03.08.2020 13:29 Ответить
Судя по всему нас ждет правительственный кризис.
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03.08.2020 13:46 Ответить
Из-за этих грёбаных наркодиллеров наши люди недополучат две коробки бананов !
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03.08.2020 14:17 Ответить
потужный конфетник не получил свой агар-агар.
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04.08.2020 03:26 Ответить
а потом удивляемся, почему у нас Слуги Народа мочат перлы каждый день...
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04.08.2020 15:49 Ответить
 
 