Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО

3 августа в 00:08 в селе Драгомирчаны Тисменицкого района на автодороге государственного значения Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло столкновение двух мотоциклов и одного автомобиля Тойота, есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, на мотоциклах находились по два человека, в автомобиле - четыре человека.



Фото: издание "Галка"

Работниками аварийно-спасательной части была обследована прилегающая территория места ДТП на возможность обнаружения пострадавших, отключены клеммы АКБ всех транспортных средств.

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"В результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали. С места ДТП тремя каретами скорой медицинской помощи травмированных увезли в больницу", - сказано в сообщении.







Фото: сайт ГСЧС