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Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО

3 августа в 00:08 в селе Драгомирчаны Тисменицкого района на автодороге государственного значения Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло столкновение двух мотоциклов и одного автомобиля Тойота, есть погибший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, на мотоциклах находились по два человека, в автомобиле - четыре человека.

Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 01
Фото: издание "Галка"

Работниками аварийно-спасательной части была обследована прилегающая территория места ДТП на возможность обнаружения пострадавших, отключены клеммы АКБ всех транспортных средств.

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Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 02

"В результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали. С места ДТП тремя каретами скорой медицинской помощи травмированных увезли в больницу", - сказано в сообщении.

Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 03
Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 04
Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС 05
Фото: сайт ГСЧС

ДТП (7687) ГСЧС (5026) Ивано-Франковская область (929)


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Топ комментарии
+6
купил мотоцикл - покупай место на кладбище!
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03.08.2020 11:09 Ответить
+2
Ці мотоциклісти загроза для дітей, літають як скажені, і нема на них управи, важкі мотоцикли - це стиль, а спортивні - це смерть... Не місце їм серед інших участників руху, бо купуючи його одразу мається на увазі велика швидкість.
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03.08.2020 11:15 Ответить
+1
ничо страшного. аккумуляторы успели отключить. а то могли бы и разрядиться.
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03.08.2020 11:18 Ответить
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купил мотоцикл - покупай место на кладбище!
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03.08.2020 11:09 Ответить
Ці мотоциклісти загроза для дітей, літають як скажені, і нема на них управи, важкі мотоцикли - це стиль, а спортивні - це смерть... Не місце їм серед інших участників руху, бо купуючи його одразу мається на увазі велика швидкість.
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03.08.2020 11:15 Ответить
Цілком згоден. Ось інший страшенний випадок:
https://censor.net/ua/photo_news/3211389/chotyry_lyudyny_zagynuly_v_zaporizkiyi_oblasti_pislya_zitknennya_legkovyka_ta_vantajivky_foto_onovleno

Мотоцикли треба заборонити!
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03.08.2020 12:39 Ответить
ничо страшного. аккумуляторы успели отключить. а то могли бы и разрядиться.
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03.08.2020 11:18 Ответить
Жалко... машину...
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03.08.2020 11:25 Ответить
окуеть как помогла видеофиксация снижению аварийности на дорогах....надо ещё побольше наставить камер и штрафы поднять...
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03.08.2020 11:50 Ответить
в Драгомирчанах під Франківськом відеофіксація буде вже після колонії на Марсі ... хоча, мабуть, не зашкодила б
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03.08.2020 12:02 Ответить
та никак едя на мотыке ты сам берешь на себя ответственность он в три раза более травмоопасен чем авто
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03.08.2020 13:24 Ответить
В 30 раз!
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05.08.2020 22:38 Ответить
вчера так летали хрусты по раойну моего города как звездолеты.................
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03.08.2020 13:23 Ответить
 
 