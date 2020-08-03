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Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью полиция задержала 30-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе под Черниговом.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Вчера после обеда на линию 102 поступила информация, что в лесу близ села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок.

Правоохранители сразу развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Всего привлекли более ста человек.

Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело мальчика было найдено в поле. Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На его теле обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 01
Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 02
Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 03
Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 04
Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 05
Полиция на Черниговщине задержала мужчину по подозрению в убийстве 8-летнего сына 06

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания.

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Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Продолжается досудебное расследование.

дети (6578) Нацполиция (16564) убийство (6511) Черниговщина (1485)


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якийсь брєд
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03.08.2020 11:34 Ответить
Хворий покидьок.
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03.08.2020 11:35 Ответить
Две недели новости не читал и не каментил. И так хорошо было... даже солнышко как-то веселее светило, птички пели, помидорки на балконе поспевать начали. Вот нахиба я сюда опять залез?
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03.08.2020 11:46 Ответить
Когда меня тут блокируют за сообщения, не понравившиеся модератору (зачастую по неясным причинам), я только радуюсь: экономится масса времени
А чтение новостей способно вогнать в депрессию. С утра заходишь и только и читаешь про рыгореванш, смерти патриотов и простых граждан, правовой беспредел и прочее... жить не хочется.
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03.08.2020 12:36 Ответить
 
 