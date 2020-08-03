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Новости Фото ДТП
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Четыре человека погибли, один травмирован в результате ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

В результате столкновения двух автомобилей на Киевщине погибли четыре человека, один пассажир травмирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

Спасатели установили, что произошло столкновение автомобилей "Daewoo Lanos" и "ВАЗ 2106", в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован. Спасатели деблокировали потерпевшего водителя "Daewoo Lanos" и 4 погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб, трое травмированы в результате столкновения двух мотоциклов и легкового автомобиля на Ивано-Франковщине, - ГСЧС. ФОТО

Четыре человека погибли, один травмирован в результате ДТП на Киевщине, - ГСЧС 01
Четыре человека погибли, один травмирован в результате ДТП на Киевщине, - ГСЧС 02

Автор: 

ДТП (7687) Киевская область (4203) ГСЧС (5026)


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Топ комментарии
+2
90 по двухполоске 110 четіре+ с разделителем
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03.08.2020 12:45 Ответить
+2
"Водій Mercedes-Benz CL зіткнувся з двома машинами, одна з яких Hyundai. У легковику їхала сім'я з п'яти осіб - двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопчиків 10 і 12 років, яких відвезли до лікарні в критичному стані. Пізніше 10-річний хлопчик помер."

А может это не от "хлама" зависит , а от "сквозняка" в головах ?
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03.08.2020 17:05 Ответить
+1
С любой. Все равно никто не контролирует.
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03.08.2020 12:34 Ответить
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Народ, а с какой скоростью сейчас можно ездить вне населенных пунктов по трассе?
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03.08.2020 12:29 Ответить
С любой. Все равно никто не контролирует.
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03.08.2020 12:34 Ответить
ага не контролирует. На одесской трассе в киевской области штук 5 камер стоит,есть ограничения в 50 км. где всю жизнь можно біло 110 ехать.
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03.08.2020 12:37 Ответить
Дехто вже доїздився 110!!))
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03.08.2020 12:45 Ответить
Ага, а у ментов пестня не меняецца: запретить и заплатить
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03.08.2020 12:46 Ответить
Нехай удавятся этими бабками)
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03.08.2020 12:48 Ответить
они не работают... проверено и не раз..
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03.08.2020 13:56 Ответить
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03.08.2020 12:52 Ответить
90 по двухполоске 110 четіре+ с разделителем
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03.08.2020 12:45 Ответить
Спасибо. А то уже запутался. Честное слово.
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03.08.2020 12:52 Ответить
90 +20 =110 и 110+20=130...
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03.08.2020 13:54 Ответить
ти прокинувсь..???- мона 90+..= пхнуть, хто як може...(((
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03.08.2020 19:44 Ответить
согласно ПДД конечно.а в реале как сказал Корсунский с любой всё равно контроля нет.
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03.08.2020 21:05 Ответить
И что, кого-то оштрафовали? Днепр-Киев по всем трассам все едут с любой скоростью, кто на какую способен.
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03.08.2020 12:46 Ответить
два гавна в гавно... когда уже исчезнет этот хлам с дорог и дол..бы...
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03.08.2020 13:58 Ответить
"Водій Mercedes-Benz CL зіткнувся з двома машинами, одна з яких Hyundai. У легковику їхала сім'я з п'яти осіб - двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопчиків 10 і 12 років, яких відвезли до лікарні в критичному стані. Пізніше 10-річний хлопчик помер."

А может это не от "хлама" зависит , а от "сквозняка" в головах ?
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03.08.2020 17:05 Ответить
сквозняк, он не в унитазе...(с)
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03.08.2020 19:45 Ответить
https://censor.net/user/179551
разруха не в авто -"ланос"-"тазик" или " ровый лексус"
Она в прокладке между сидением и машиной !
Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3806Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7523
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03.08.2020 20:10 Ответить
На иномарках больше бьются. Когда уберут этот хлам?
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03.08.2020 17:01 Ответить
 
 