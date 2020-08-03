Четыре человека погибли, один травмирован в результате ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

В результате столкновения двух автомобилей на Киевщине погибли четыре человека, один пассажир травмирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

Спасатели установили, что произошло столкновение автомобилей "Daewoo Lanos" и "ВАЗ 2106", в результате чего 4 человека погибли и 1 травмирован. Спасатели деблокировали потерпевшего водителя "Daewoo Lanos" и 4 погибших.

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