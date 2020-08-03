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Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 3 августа, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция ко дню рождения узника Кремля Валентина Выговского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские авиаконструкторы, правозащитники, его семья и бывшие политзаключенные собрались в центре столицы, чтобы запустить разноцветные самолетики в знак поддержки Валентина Выговского, который уже почти 6 лет находится в заточении в РФ.

"В этот понедельник Валентину Выговскому исполняется 37 лет. Последние шесть лет он не видел своего сына. На момент ареста ему было пять лет, сейчас он уже подросток", - отмечают организаторы мероприятия.

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Напомним, в сентябре 2014 года киевский предприниматель, активист Майдана Валентин Выговский поехал в Крым на выставку, связанную с авиацией. Тогда с ним пропала связь. Валентина задержали представители так называемой "самообороны" для проверки документов. Выговского тайно вывезли в СИЗО Москвы. Суды по этому делу проходили в закрытом режиме - ни украинского консула, ни журналистов там не было. В декабре 2015 года Валентина приговорили к 11 годам колонии, обвинив в шпионаже. Отбывать наказание его отправили в тюрьму в Кировской области.

Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 01
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 02
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 03
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 04
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 05
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 06
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 07
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 08
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 09
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 10
Акция с самолетиками в поддержку узника Кремля Выговского состоялась в Киеве 11

Фото/видео - Олег Богачук

акция (2425) Выговский Валентин (27) Киев (25692) Богачук Олег (1462)


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Офигеть...вот и мы до этого опустились
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03.08.2020 13:20 Ответить
можно еще бакланов хлебушком покормить
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03.08.2020 13:22 Ответить
Самолётики - это конечно классно, весело и красочно, но пополнение обменного фонда с дальнейшей реализацией, лучше
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03.08.2020 13:25 Ответить
Голодающий узник лауреат Оскара господин сенцов пупок нажрал уже. И Вова акробат жемчугов с ним же. Когда людям делать нех они вот этим вот всем и занмаются
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03.08.2020 13:27 Ответить
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03.08.2020 13:35 Ответить
На выставку к оккупантам?
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03.08.2020 16:23 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять....
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03.08.2020 18:21 Ответить
 
 