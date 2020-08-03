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Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Территорию возле АО "Универсал Банк" в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе Киева оцепили полицейские. На место прибыли полицейские, нацгвардейцы, пожарные, медики, сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Улица Владимирская, на которой находится БЦ "Леонардо" перекрыта.

Напомним, 35-летний террорист под угрозой взрыва захватил банк в Киеве, в здании есть заложник.

Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 01
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 02
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 03
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 04
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 05

Смотрите также: 35-летний террорист под угрозой взрыва захватил банк в Киеве, в здании есть заложник, - Геращенко. ФОТО

Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 06
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 07
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 08
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 09

Читайте также: "Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко

Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 10
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 11
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 12
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 13
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 14

Читайте также: "Киевский террорист" Каримов требует 40 тыс. грн, - сотрудница бизнес-центра

Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 15Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 16
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 17
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 18
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 19
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ 20

Фото/видео - Олег Богачук

Киев (25692) терроризм (18692) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+41
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 4137Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 817
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03.08.2020 13:31 Ответить
+22
почему не вчера или позавчера? ждал, пока предыдущего пристрелят?
Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ - Цензор.НЕТ 9348
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03.08.2020 13:35 Ответить
+21
не...ну так народу сразу и одновременно два шоу смотреть не интересно...
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03.08.2020 13:36 Ответить
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Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 6879
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03.08.2020 13:46 Ответить
Не удивлюсь, если этот террорист потребует что бы президент сплясал в прямом эфире или, в крайнем случае, записал видосик с таким танцем.
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03.08.2020 13:47 Ответить
как насчет, совокупится со свиньей в прямом эфире?
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03.08.2020 13:59 Ответить
Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 2670
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03.08.2020 13:48 Ответить
перформативний авторитаризм потребує регулярної "роботи на камери" (ні, не тюремні...)
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03.08.2020 14:42 Ответить
Карусэл,карусэл-кто успэл тот прысэл...
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03.08.2020 14:59 Ответить
а шо це щас модный тренд, осталось захватить по очереди банковую, раду и пору магазинов рошен
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03.08.2020 13:52 Ответить
При ПОРОХЕ такой х...и не было!
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03.08.2020 13:53 Ответить
дайте ему варельянки , чаю теплого и пусть поспит
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03.08.2020 13:54 Ответить
Представляю себе стульчик с надписью AVAKOV.....- Работаем!!!! И смотрите не облажайтесь как в прошлый раз!))))
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03.08.2020 13:56 Ответить
Кино и немцы - http://videoprobki.ua/camera/192-ulitsa-vladimirskaya-teatr-opery?c=Kyiiv#content онлайн
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03.08.2020 13:57 Ответить
А теперь расскажите, как Членограй зарамсил проблему с "луцким шлемазлом" и что подумали про действия властей все остальные отморозки
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03.08.2020 14:12 Ответить
Аваков никак не успокоится
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03.08.2020 14:22 Ответить
акаків, на біс .. чи до ?
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03.08.2020 14:25 Ответить
Акт 5-й, сцена 8-я.
Или мы уже превратились в Сомали.
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03.08.2020 14:26 Ответить
Как выбрали писюниста так сразу и превратились в НРС
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03.08.2020 15:01 Ответить
требует осла, плова и назарбаева?
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03.08.2020 14:26 Ответить
Требования к Зеленскому уже предоставили?
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03.08.2020 15:02 Ответить
постанова для рейтингов и чтобы закручивать гайки!
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03.08.2020 16:15 Ответить
Смешно, на платим МЫ за весь этот цирк.
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03.08.2020 16:30 Ответить
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https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?************************************************************************-JV1pHWlrjDedae1YoMhDl6FuEgIpG28f4CRYfyp7SDcS2OzrvegkA06MrH9yW4iq76NTgJo6bqOIy9zvFZXN4HmYkI&__tn__=-UC%2CP-y-R Євген Шевченко

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Пане https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?************************************************************************-JV1pHWlrjDedae1YoMhDl6FuEgIpG28f4CRYfyp7SDcS2OzrvegkA06MrH9yW4iq76NTgJo6bqOIy9zvFZXN4HmYkI&__tn__=-]K-y-R
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-Авакянович, а де можно у путчисти записатися? Бо в терористи черга задовга

Захоплення банку в Києві: спецтранспорт, нацгвардійці, спецпризначенці - Цензор.НЕТ 4815
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03.08.2020 18:29 Ответить
Очень интересно, а ведь сам мэр Киева такое допустил, так сказать показал свою слабину перед подобными случаями , а ведь Пальчевский изначально был прав о таких террорестических актах
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03.08.2020 20:32 Ответить
вот-вот, сейчас перед выборами мэра и не такое накидают на Кличко. он оказывается виноват.
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03.08.2020 23:54 Ответить
..уже не интересно..
зебилам или их подельникам по развалу Украины придётся взрывать, с жертвами..
дебилы-экспериментаторы, шоу для вас будет продолжаться - вы же этого хотели?
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03.08.2020 23:01 Ответить
Пусть печатают програмку по каким числам у нас тероризм
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04.08.2020 08:21 Ответить
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