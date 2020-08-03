Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Территорию возле АО "Универсал Банк" в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе Киева оцепили полицейские. На место прибыли полицейские, нацгвардейцы, пожарные, медики, сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Улица Владимирская, на которой находится БЦ "Леонардо" перекрыта.

Напомним, 35-летний террорист под угрозой взрыва захватил банк в Киеве, в здании есть заложник.











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Фото/видео - Олег Богачук