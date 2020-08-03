Захват банка в Киеве: спецтранспорт, нацгвардейцы, спецназ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Территорию возле АО "Универсал Банк" в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе Киева оцепили полицейские. На место прибыли полицейские, нацгвардейцы, пожарные, медики, сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Улица Владимирская, на которой находится БЦ "Леонардо" перекрыта.
Напомним, 35-летний террорист под угрозой взрыва захватил банк в Киеве, в здании есть заложник.
Фото/видео - Олег Богачук
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+21 Вася Шевченко #371210
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-Авакянович, а де можно у путчисти записатися? Бо в терористи черга задовга
зебилам или их подельникам по развалу Украины придётся взрывать, с жертвами..
дебилы-экспериментаторы, шоу для вас будет продолжаться - вы же этого хотели?