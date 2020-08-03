Церемония прощания с Андреем Гергертом прошла во Львове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 августа, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла г. Львов состоялось прощание с Андреем Валерьевичем Гергертом (Червень), 1978 г. р., заместителем командира, ранее - командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской Добровольческой Армии, умершим 1 августа в Вене (Австрия) от рака желудка.

Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня громада Львова попрощалась с 42-летним военнослужащим со Львовщины, заместителем командующего Украинской добровольческой армией Андреем Гергертом (позывной Червень). Прощание и чин похорон состоялись в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. От громады города с Героем попрощались заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко и директор департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко. Похоронная процессия отправилась на Лычаковское кладбище - там похоронят Андрея Гергерта", - отмечается в сообщении.

Андрей Гергерт родился 22.05.1978 года в городе Николаев Львовской области. Получил высшее образование, работал ветеринаром. В 1999-2001 годах был членом УНСО. Активный участник Революции Достоинства, в декабре 2013 года отправился на киевский Майдан, где присоединился к "Правому сектору". С началом войны весной 2014 отправился на фронт. Последние годы провел в Мариуполе. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. (2016).

У него остались брат, жена и четверо детей.

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