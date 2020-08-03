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Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену. ФОТО

В селе Старое (Бориспольский р-н, Киевская обл.) местный житель бросил боевую гранату в огород своей соседке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

Отмечается, что от взрыва боеприпаса никто не пострадал, а за хулиганские действия нарушителю грозит заключение до 7 лет.

"Таким образом выпивший пытался вернуть домой свою жену, которая ушла в гости. Однако она не желала возвращаться, поэтому мужчина не остановился на этом и продолжал угрожать. Крайне испуганные соседи вызвали полицию", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и специалисты-взрывотехники полиции Киевщины, которые изъяли металлические обломки, рычаг запала и другие вещественные доказательства. По предварительным данным произошел взрыв гранаты РГД-5.

Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену 01
Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену 02

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Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Следователи Бориспольского отдела полиции провели неотложный обыск по месту жительства правонарушителя, где обнаружили и изъяли пистолет "Флобер". Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

граната (1011) Киевская область (4203) Нацполиция (16564)


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Топ комментарии
+45
колорадские жуки в ауе..
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03.08.2020 17:43 Ответить
+11
Якийсь зомбі-апокаліпсис коїться.
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03.08.2020 17:43 Ответить
+10
стандартной
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03.08.2020 17:47 Ответить
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А шо с огородом?
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03.08.2020 17:40 Ответить
колорадские жуки в ауе..
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03.08.2020 17:43 Ответить
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03.08.2020 17:46 Ответить
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04.08.2020 02:19 Ответить
Перекопали, шукали речові докази.
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03.08.2020 17:43 Ответить
Какой надо быть дурой, чтоб выйти замуж за такого дебила!
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03.08.2020 17:43 Ответить
стандартной
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03.08.2020 17:47 Ответить
Первая граната - в огород, а вторая - в окно соседского дома! Наверное соседи после первого взрыва отнесли потерявшую сознание жену к мужу А тут и полиция оперативно нагрянула, подумали, что АТО-шник!
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03.08.2020 17:50 Ответить
скорее всего в новости не написали что атошник, чтобы не полить оных. К сожалению, и среди атошников полно идиотов.
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03.08.2020 19:29 Ответить
а ты побывай в АТО и МЫ ПОСМОТРИМ КЕМ ты САМ СТАНЕШЬ...
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04.08.2020 03:43 Ответить
она вышла замуж за гранату.. а мужик сам приблудился..
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03.08.2020 17:50 Ответить
До женитьбы он был нормальным .
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03.08.2020 17:53 Ответить
Якийсь зомбі-апокаліпсис коїться.
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03.08.2020 17:43 Ответить
Согласен . При Пете такого не было .
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03.08.2020 17:47 Ответить
Та да, когда страна состояла в союзе - все работали, а пионеры учились. А когда американцы разрушили союз - начала твориться американская куйня. Жаль.
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03.08.2020 19:00 Ответить
Астанавитесь! От вашего коммента аш монитор трисётся!
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03.08.2020 19:27 Ответить
Психічний стан населення погіршується трьома фактами: 1) істерією олігархів по ЗМІ в боротьбі за владу, під час якої опрацьовуються мізки громадян; 2) відсутність правопорядку в державі, відкрите нехтування владою правами людей, відписки на скарги громадян на всіх рівнях; 3) соціальна незахищеність, безперспективність...Все це може довести до цілком передбачувальних наслідків....до бунтів населення та їх придушення шляхом диктатури....
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03.08.2020 17:48 Ответить
Нефік було інтеллігенцію різати 300 років. Були б Европі зараз. А так - навпаки.
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03.08.2020 18:25 Ответить
а була то тая інтелігенція?, та й ще 300 років тому......Що то за інтелігенція, що спокійно дивилась як люди в кріпацтві ходили....що то за інтелігенція, що не чули стогін народу, який по 14-16 годин на добу на заводах гнув спину на панство.... Хоча було трохи, наприклад як Карпенко Карий, Іван Франко, Шевченко, Марко Вовчок....так то ж їх твори мабуть нині і не вивчають в школах.....бо як то можна вчити вірш "Каменярі" чи "Вічний революціонер" - це ж нині крамола......, от наприклад як оце: "Голос духа чути скрізь: По курних хатах мужицьких, По
верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз".
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03.08.2020 22:46 Ответить
Було достатньо української інтеллігенції яка все чула і робили що могли - як і в інших частинах Европи. Але ми не знаємо про них, тому що їх просто знищили. Інтеллігенція, це не тільки 10-20 відомих людей, а сотні тисяч - від друкарів, писарів до вчителів і лікарів. і почали знищувати в районі 1654 року. Це був перша хвиля знищення інтеллігенції в Україні. І пішло-поїхало. як лохів тоді московія розвела українців на громадянську війну.
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04.08.2020 00:03 Ответить
ну так, так....було достатньо....як і нині.....тільки чого ж тоді світ як був так і залишається поділеним на багатих і бідних......на тих хто в палацах живуть та до гетьманства рвуться, і тих, що своїми руками їм достатки зводять....
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04.08.2020 00:10 Ответить
Карантин забув .
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03.08.2020 19:07 Ответить
Гранатами жену домой не заманиш, начал бы с трезвости и букета цветов финал был бы не такой....
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03.08.2020 17:49 Ответить
- У моей жены сегодня день рождения, а я даже не решил, что ей подарить.- А ты приди домой трезвым.
- Думаешь? Вообще-то дата не круглая..
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03.08.2020 17:56 Ответить
Що паркан, що територія перед ним, дивно що це Київщина.
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03.08.2020 17:49 Ответить
Фото из рассии. В Украине такого нету .
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03.08.2020 17:58 Ответить
Лучше бы сводил жинку к Отто-лярингологу---серу выбить с ушей год не мытых. Та и граната была бы целее--жалко гранаты!
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03.08.2020 17:51 Ответить
а жуків що не шкода?
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03.08.2020 17:56 Ответить
В смысле колорадов полосатых? Судя по бурьяну, забору и калитке---там и черви земляные угнали по соседским огородам давно.
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03.08.2020 18:07 Ответить
я агроном . є жуки -є робота , загинули жуки агроном не потрібен !
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03.08.2020 18:35 Ответить
Так разводите если умеете жуков. А разбрасывают пусть другие надёжные друзья. А то народ не поймёт---дятлов наловят, те всех склюют---работа накроется!
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03.08.2020 18:58 Ответить
ну вот...и с гранатами подтянулись...
по-моему на сегодня только...инкассаторы остались...ну или банкомат...ну не самолет же в самом деле? ???)))
***...напрягает этот шоубизнес...до изжоги... отак весь репертуарчик одним махом вывалят...а потом гадай...шо опять и где и когда... ремикснут )))
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03.08.2020 17:52 Ответить
Если бьёт ,значит любит .
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03.08.2020 17:55 Ответить
А если взрывает, значит что?
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03.08.2020 18:10 Ответить
Значит очень сильно любит.
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03.08.2020 18:12 Ответить
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04.08.2020 02:21 Ответить
у них когда нибудь гранаты закончатся?
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03.08.2020 18:21 Ответить
нее..надо было свето-шумовую в окно сперва а потом жену за волосы домой волочь борщ варить
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03.08.2020 18:27 Ответить
Теперь жена точно тютю.
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03.08.2020 18:35 Ответить
а вот если бы ВСЕМ гражданам разрешили свободную покупку боевых гранат - такой фигни бы не было, потому что этот дебил знал бы что у соседей у самих на него гранаты найдутся и не стал бы свою бросать!
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03.08.2020 19:25 Ответить
А разве не разрешили, судя по частоте подобных новостей? Складывается впечатление, что ВСЕ, кто хотел иметь гранату, уже ею обзавелись.
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03.08.2020 23:11 Ответить
Если бы разрешили... То есть таки не разрешили. А у этого есть. Вывод: запрещай, не запрещай а дебилам на запреты по фиг, они где-то их берут, как назло.
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03.08.2020 23:13 Ответить
******* лицарі вони такі))). Дартан'ян би зараз сумував))
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03.08.2020 19:52 Ответить
разное было, но чтоб взрывами гранат жену домой загоняли...
высокие отношения.
это надо сильно соскучиться.
теперь еще несколько лет поскучает.
и не жаль дебила ну ни капли.
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03.08.2020 20:31 Ответить
Во народ пошол .раньше чуть что за штахету ..теперь аргумент _граната))
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03.08.2020 20:36 Ответить
Штахеты -- позавчерашний день ! Люди с каждым днем "эволюционируют". Одни уже на Марс ракетки запускают, другие штахеты на гранаты поменяли.
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03.08.2020 20:54 Ответить
Я к соседке на 5 минут,а ты каждые пол часа помешивай варенье.
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03.08.2020 20:57 Ответить
Напомнило анекдот.
Сидят два бегемота на берегу реки и вяжут шапочки. Подходит к ним крокодил и спрашивает:
- Мужики, дно здесь илистое или каменистое.
- Илистое, - отвечает один бегемот.
Крокодил разгоняется с обрыва, прыгает в воду и через несколько секунд всплывает брюхом кверху.
- Зачем ты его обманул? - интересуется второй бегемот.
- А, нафиг ты мне вчера шапочку распустил?!
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03.08.2020 21:15 Ответить
А где продаются гранаты, подскажите? Я смотрю, у любого они сейчас есть. Делаю вывод, что в магазинах, но каких? Там требуется какое-то разрешение или всем желающим продают, судя по всему?
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03.08.2020 23:10 Ответить
Дай Бог ему как-то выпутаться или скосить.Нужен опытный адвокат, бабки, и в первую очередь тупая жёнушка рядом. Иначе п....дец.
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04.08.2020 02:29 Ответить
 
 