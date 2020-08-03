Пьяный житель Киевщины бросил боевую гранату в огород соседям, пытаясь вернуть домой жену. ФОТО
В селе Старое (Бориспольский р-н, Киевская обл.) местный житель бросил боевую гранату в огород своей соседке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.
Отмечается, что от взрыва боеприпаса никто не пострадал, а за хулиганские действия нарушителю грозит заключение до 7 лет.
"Таким образом выпивший пытался вернуть домой свою жену, которая ушла в гости. Однако она не желала возвращаться, поэтому мужчина не остановился на этом и продолжал угрожать. Крайне испуганные соседи вызвали полицию", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и специалисты-взрывотехники полиции Киевщины, которые изъяли металлические обломки, рычаг запала и другие вещественные доказательства. По предварительным данным произошел взрыв гранаты РГД-5.
Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Следователи Бориспольского отдела полиции провели неотложный обыск по месту жительства правонарушителя, где обнаружили и изъяли пистолет "Флобер". Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
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верстатах ремісницьких, По місцях недолі й сліз".
- Думаешь? Вообще-то дата не круглая..
по-моему на сегодня только...инкассаторы остались...ну или банкомат...ну не самолет же в самом деле? ???)))
***...напрягает этот шоубизнес...до изжоги... отак весь репертуарчик одним махом вывалят...а потом гадай...шо опять и где и когда... ремикснут )))
высокие отношения.
это надо сильно соскучиться.
теперь еще несколько лет поскучает.
и не жаль дебила ну ни капли.
Сидят два бегемота на берегу реки и вяжут шапочки. Подходит к ним крокодил и спрашивает:
- Мужики, дно здесь илистое или каменистое.
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Крокодил разгоняется с обрыва, прыгает в воду и через несколько секунд всплывает брюхом кверху.
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