Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО
Начальница отделения Наталья Чучупак нажала тревожную кнопку, вывела из помещения клиентов и сотрудников и добровольно осталась один на один с захватившим отделение Каримовым.
Об этом написала в Фейсбуке глава правления банка Ирина Староминская, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу рассказать про нашего директора отделения Наталью.
Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды, и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - написала Староминская.
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По ее словам, Наталья 3 часа вела диалог "с неадекватным человеком".
"Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила глава правления банка.
Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
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https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence
как хорошо, что у нас очень принципиальные СМИ, и они не хотят поинтересоваться, на основании какого документа в МВД создали антитеррористический департамент, и почему сопли жует СБУ
https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1290236951832870913 6 ч
Здається, головний офіс СБУ розташований приблизно в 300 метрах від місця теракту.
https://twitter.com/snizhok_snizhok
https://twitter.com/snizhok_snizhok Сніжок https://twitter.com/snizhok_snizhok @snizhok_snizhok https://twitter.com/snizhok_snizhok/status/1290238578014879745 6 ч
Там 5 минут ходьбы
Запомни, эхсперт, самое главное, когда кого-то вербуют спецслужбы, это чтобы он был предсказуемым и управляемым, а этого неадекватного террориста с неадекватными требованиями могут вербовать только такие неадекватные диванные эхсперты, как ты.
Запомни ты, твои факты без доказательств будут посланы на юх, без аргументов, вместе с тобой.
В моих словах нет софизмов, там всё предельно просто.
Ладно, это всё - лирика. По теме есть что сказать?
PS Евлампий, васи тут не живут
Я не желаю славы, и
пока я в полном здравии -
Рассудок не померк еще, но это впереди, -
Вот главврачиха - женщина -
пусть тихо, но помешана, -
Я говорю: «Сойду с ума!» - она мне: «Подожди!»
Я жду, но чувствую - уже
хожу по лезвию ноже:
Забыл алфавит, падежей припомнил только два…
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюдова!