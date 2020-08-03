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Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО

Начальница отделения Наталья Чучупак нажала тревожную кнопку, вывела из помещения клиентов и сотрудников и добровольно осталась один на один с захватившим отделение Каримовым.

Об этом написала в Фейсбуке глава правления банка Ирина Староминская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу рассказать про нашего директора отделения Наталью.

Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды, и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - написала Староминская.

Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская 01

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

По ее словам, Наталья 3 часа вела диалог "с неадекватным человеком".

"Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила глава правления банка.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская 02Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская 03

Автор: 

банки (1937) терроризм (18692) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+16
Начальниця відділення захопленого терористом банку добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 8221
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03.08.2020 19:40 Ответить
+13
А это тогда кто? Или накладочка вышла?
Начальниця відділення захопленого терористом банку добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 7121
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03.08.2020 19:40 Ответить
+13
Начальниця відділення захопленого терористом банку Чучупак добровільно залишилася в заручниках, - глава правління банку Старомінська - Цензор.НЕТ 6013
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03.08.2020 19:54 Ответить
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Террористы олигофрены они такие.
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03.08.2020 21:49 Ответить
https://twitter.com/fucking_silence

https://twitter.com/fucking_silence Гриша з Донбасу https://twitter.com/fucking_silence @fucking_silence
как хорошо, что у нас очень принципиальные СМИ, и они не хотят поинтересоваться, на основании какого документа в МВД создали антитеррористический департамент, и почему сопли жует СБУ

https://twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk https://twitter.com/GreyWraith @GreyWraith https://twitter.com/GreyWraith/status/1290236951832870913 6 ч

Здається, головний офіс СБУ розташований приблизно в 300 метрах від місця теракту.

https://twitter.com/snizhok_snizhok

https://twitter.com/snizhok_snizhok Сніжок https://twitter.com/snizhok_snizhok @snizhok_snizhok https://twitter.com/snizhok_snizhok/status/1290238578014879745 6 ч
Там 5 минут ходьбы
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03.08.2020 20:01 Ответить
Якої дурні люди тільки не роблять заради кар'єрного зросту.
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03.08.2020 20:05 Ответить
Это её звёздный час.
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03.08.2020 20:10 Ответить
Женщина молодец. К счастью в Украине мало лошадей осталось, которых нужно на ходу останавливать после входа в горящую избу. И еще вспомним про рехформы Супрун, которая собиралась закрыть психушки.
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03.08.2020 20:29 Ответить
це вам рабінович сказав?
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03.08.2020 21:28 Ответить
Если нет чего умного сказать, зачем тратить буквы?
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04.08.2020 08:28 Ответить
Ну что это за террорист, который пасспорт предъявляет!
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03.08.2020 20:37 Ответить
Олигофрен.
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03.08.2020 20:52 Ответить
Собаков выдаст героине своего очередного террористического водевиля наградной пистолетик без патронов. Девушка похоже не видела настоящих террористов, иначе бы не болтала радостно с тупым узбеком, как со своим коллегой.
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03.08.2020 20:37 Ответить
А как надо было с ним говорить, как голивудская НикитА?
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03.08.2020 20:54 Ответить
Надо было делать то что любой статистический человек. Убегать если есть возможность. Он что ее семью в заложники захватил что она решила возвратится после вывода сотрудников?
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03.08.2020 20:57 Ответить
Так она же не средне-статистическая. Давайте дождёмся деталей, прежде всего от неё самой.
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03.08.2020 21:52 Ответить
Делали несколько дублей с разными статистами.Целый день крутили один из вариантов, вечером решили огероить другую сосну.То есть бабу-да. И я не стебусь.Просто всякая хрень навевает на постановочные кадры. Одних журналистов отправляют с возможной зоны поражения и мешают им снимать. Что казалось бы естественным с учетом провозглашенного рюкзака со взрывчаткой. Другие, видимо бессмертные, с микрофоном наперевес практически у эпицентра .Одни сотрудники в спецброне для разминирования другие просто в пуленепробиваемых футболках. Заложница-героиня ходит туда сюда и мужественно не бросает свой сраный кабинет надолго без присмотра, хотя кто ей мешал выйти вместе с теми кого она выводила. Чувство сострадания к ненапоеному кофе главному персонажу спектакля?
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03.08.2020 20:49 Ответить
А где страх? слезы? Обнимашки мам и пап? Че так сухо? Ни капли драматизма! Врут да, еще и так безыскусно.
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03.08.2020 21:12 Ответить
Так может потому что не врут, потому и нет перечисленных вами театральных понтов?!
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03.08.2020 21:57 Ответить
И откуда вы все наивные такие беретесь? Хотя стоп, тут только слепой баран не увидит постановку.
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03.08.2020 22:23 Ответить
По мне так, только слепой баран видит в этом постанову. Как грится согласимся о разногласиях.
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03.08.2020 22:45 Ответить
Мне твое мнение знаешь, как то до лампочки. Не собираюсь обсуждать то, в чем ты даже понятия не имеешь. А вот чей ты ботик хотелось бы узнать, раз отбеливаешь действия сбу, либо сам из этих степей либо с чьих то рук кормишься коли пишешь тут херню. А если пишешь от себя херню, то ты дурак вообще в квадрате.
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04.08.2020 12:08 Ответить
Отбеливатель, где ты увидел, что я отбеливаю действия СБУ?! Я лишь говорю, что постановы не было.

Запомни, эхсперт, самое главное, когда кого-то вербуют спецслужбы, это чтобы он был предсказуемым и управляемым, а этого неадекватного террориста с неадекватными требованиями могут вербовать только такие неадекватные диванные эхсперты, как ты.
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05.08.2020 10:02 Ответить
Ты лучше, эхсперт, займись изучением языка, на котором пишешь, потому что вот это ни в какие ворота не лезет: " в чем ты даже понятия не имеешь". Ну и второй момент: не надо пренебрегать знаками препинания, а то "казнить нельзя помиловать" может получиться.
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05.08.2020 10:08 Ответить
Ой, знаток мля) ты давай веди себя прилично, без вы*бонов. Стоял бы рядом, разговаривал бы как нормальный человек и не лез ко мне в грамматику, диалог бы получился. Анонимные диваные рембо, то и умеют что через экран анонимно "ты-кать"
Запомни ты, твои факты без доказательств будут посланы на юх, без аргументов, вместе с тобой.
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05.08.2020 10:39 Ответить
Во-первых, это не грамматика, а семантика. Во-вторых, хамить первый начал ты. Не заметил брёвнышка у себя в глазу? У таких, как ты, бывает и не редко. Поищи вот здесь: https://censor.net/comments/locate/3211687/019214ce-10ce-7306-b9ab-97c0750c0471
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05.08.2020 12:23 Ответить
Это мне по твоему мой пост нервы чешет да? Да шел бы мимо и не комментировал бы ( текст написанный автором, которого ты считаешь неграмотным. Где логика? Ты сам то свое время зачем тратишь на таких как я? Ты давай не юли, это не комильфо.
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05.08.2020 14:27 Ответить
Меньше всего меня интересует где и что у тебя чешется. Ты считаешь, что нет логики в обучении? ведь в обучении один лучше владеет темой обучения, чем другой. Я не трачу время с тобой, а использую его для вышесказанного.
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05.08.2020 23:47 Ответить
Тебе чсв дышать мешает? Странный ты какой то вася. Иди софистикой с бабами занимайся.
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06.08.2020 00:31 Ответить
Мне ничего не мешает - я неплохой танцор (в ш.с.)

В моих словах нет софизмов, там всё предельно просто.

Ладно, это всё - лирика. По теме есть что сказать?

PS Евлампий, васи тут не живут
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06.08.2020 02:41 Ответить
Ты еще тут? Я уже про тебя забыть успел, настолько ты важный.
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06.08.2020 23:13 Ответить
Понял, по теме тебе сказать нечего. Слив засчитан! Удачи!
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07.08.2020 08:50 Ответить
Че так сухо? Ни капли драматизма! Согласен! Где лужа и мокрые штаны как у Сивухи.
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04.08.2020 19:15 Ответить
... ... ...
Я не желаю славы, и
пока я в полном здравии -
Рассудок не померк еще, но это впереди, -
Вот главврачиха - женщина -
пусть тихо, но помешана, -
Я говорю: «Сойду с ума!» - она мне: «Подожди!»
Я жду, но чувствую - уже
хожу по лезвию ноже:
Забыл алфавит, падежей припомнил только два…
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюдова!
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03.08.2020 21:26 Ответить
Интересуюсь, как скоро будут выставлены в ее Инстаграмме селфи с террористом и разными цемками на фоне хорора.
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03.08.2020 22:11 Ответить
Спешу огорчить - никак!
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03.08.2020 22:50 Ответить
Наталя (террористу): паспорт предъявите, пожалуйста, у нас банк всё-таки. Террорист (Натале): вам какой, украинский или узбекский? сделайте две копии, плиз
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03.08.2020 22:12 Ответить
сюр якийсь!
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03.08.2020 22:30 Ответить
Добро пожаловать в реальный Мир, в котором нередко случаются маловероятные события, правда каждый раз разные и каждый раз с другими людьми.
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03.08.2020 22:53 Ответить
А девка агонь ! Взяла у чувака паспорт , сделала копию , взяла на его имя кредит , будет лет 10 сидеть и ей ипотеку выплачивать .))
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03.08.2020 22:38 Ответить
Он объявит банкротство - ему терять нечего.
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03.08.2020 22:48 Ответить
Чучупаки - славний рід українських воїнів, холодноярців.
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03.08.2020 22:47 Ответить
Баба-да! Баба-да! Корабельная сосна!!!
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03.08.2020 22:48 Ответить
Молодец, смелая.
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04.08.2020 01:58 Ответить
Ну дебил и есть дебил. И по ходу девушка поняла, что ласковыми словами можно тупого успокоить. Она (и слава Богу) террористов в живую не видела.
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04.08.2020 02:17 Ответить
Смелая женщина, красавица и комсомолка.
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04.08.2020 05:57 Ответить
Виходить, двоє співробітниць залишилось у банку ...
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04.08.2020 10:02 Ответить
Мда, не складається в Україні з терактами. Чи то терористи не знають, що робити, чи то їм просто Аваков з помічниками погано пояснюють? Нє, такі ФСБшні "розваги" у нас, схоже, не приживуться, пародія на силові органи просто не здатна їх правильно згенерувати...
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04.08.2020 10:46 Ответить
хотела, по быстрому, напарить терористу валютный кредит, даже видео есть https://youtu.be/ioeauQ4HPV8
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04.08.2020 13:54 Ответить
А Аваков вже нагородив цю дуже сміливу та красиву жінку?
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04.08.2020 14:33 Ответить
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