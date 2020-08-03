Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО

Начальница отделения Наталья Чучупак нажала тревожную кнопку, вывела из помещения клиентов и сотрудников и добровольно осталась один на один с захватившим отделение Каримовым.

Об этом написала в Фейсбуке глава правления банка Ирина Староминская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу рассказать про нашего директора отделения Наталью.

Которая среагировала молниеносно. Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды, и в этот промежуток времени успела поставить в известность центральный офис о происшествии, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете), а вместо нее осталась она", - написала Староминская.

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По ее словам, Наталья 3 часа вела диалог "с неадекватным человеком".

"Сумела взять у него паспорт, сделать копию и переслать коллегам, параллельно закладывая окна папками по требованию преступника, чтоб снайпер не попал. Денег он не просил, если кому интересно", - отметила глава правления банка.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.