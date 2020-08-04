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СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего. ФОТОрепортаж

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.

СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего 01
СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего 02
СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего 03

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Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Мероприятия проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

ветераны (1119) взятка (6187) СБУ (20055) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+21
СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего - Цензор.НЕТ 4023
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04.08.2020 10:34 Ответить
+12
Не знаю каким надо быть подонком, чтобы просить взятку у тех кто защищал страну. Такие твари хуже пушилиных
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04.08.2020 10:49 Ответить
+11
Мене вже не здивує наявність посвідчень учасників АТО, УБД, інвалідності під час БД в найупоротіших ватніків, українофобів, совкодрочерів і рашкососів
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04.08.2020 10:43 Ответить
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СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего - Цензор.НЕТ 4023
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04.08.2020 10:34 Ответить
Все вірно, але я чомусь маю сумнів стосовно суми взятки, за такі гроші, по теперішнім розцінкам, можливо було б, +- 50 - 100 чоловік зробити інвалідами....
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04.08.2020 10:50 Ответить
Мене вже не здивує наявність посвідчень учасників АТО, УБД, інвалідності під час БД в найупоротіших ватніків, українофобів, совкодрочерів і рашкососів
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04.08.2020 10:43 Ответить
Не знаю каким надо быть подонком, чтобы просить взятку у тех кто защищал страну. Такие твари хуже пушилиных
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04.08.2020 10:49 Ответить
"требовать"
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04.08.2020 10:59 Ответить
Читал что у поляков чет 700 Воинов получают пенсии за ранения на службе Вермахта, а у нас - ноль. И поляки на нас кричат шо мі муссолиновчі. ссылку могу найти
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04.08.2020 11:18 Ответить
Опытный взяточник должен знать возможности другой стороны.
За инвалидность и одноразовую денежную компенсацию можно больше получить?
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04.08.2020 10:59 Ответить
Жадность и зависть-главные пороки ! Мораль - это вторично,это для избирателей! Отобрать у нищих последнее и купить остров -вот злободневная тема ! Куда девались праведники?
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04.08.2020 11:00 Ответить
Звичайний ватнік-мародер
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04.08.2020 11:01 Ответить
За продовження 3 групи "Заг.захворювання" для гражданских коштує 200 долярів без заморочок в один день, справедливо і демократично. З такими "специалистами Министерства по делам ветеранов" незабаром усі пополчленци лугандна стань учасниками АТО УБД.
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04.08.2020 11:18 Ответить
Ну тут, на мій погляд, тільки розстріл - одразу ж, без усяких експертиз, адвокатів, судових засідань, по'мякшуючих обставин. До стінки - і "Взвод плі". Хто незгоден?
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04.08.2020 11:16 Ответить
Даже не удивительно!!!
Это просто подтверждает мои подозрения что мин ветеранов создавалось как кормушка для тыловых крыс!
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04.08.2020 11:29 Ответить
15 000$ ?
Взятки в Украине стандартно составляют 10-15% от суммы.
Чиновник охренел или не поделился.
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04.08.2020 11:54 Ответить
"Каков поп - таков приход". Лохам по приколу в президентах трус, предатель и уклонист вовремя войны. А если не стрелять - так и войны нет. Откуда ветераны? Саах посоветует янелоху как отказаться от Крыма и части Донбасса, есть опыт... подонки.
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04.08.2020 14:34 Ответить
 
 