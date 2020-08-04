СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего. ФОТОрепортаж

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.

Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.

Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.







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Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.

Мероприятия проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.