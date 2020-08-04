СБУ разоблачила чиновника Минветеранов на вымогательстве $4,5 тыс. и 250 тыс. грн с раненого военнослужащего. ФОТОрепортаж
На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным следствия, чиновник, как представитель ведомства в медико-социальной экспертной комиссии региона, требовал деньги от бывшего военнослужащего ВСУ, который был ранен во время боевых действий. За 4,5 тысячи американских долларов и 250 000 гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение.
Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника.
Правоохранители задержали посредника в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении медкомиссии при получении второй части взятки.
Сейчас решается вопрос о задержании организатора схемы.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности фигурантов.
Мероприятия проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
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За инвалидность и одноразовую денежную компенсацию можно больше получить?
Это просто подтверждает мои подозрения что мин ветеранов создавалось как кормушка для тыловых крыс!
Взятки в Украине стандартно составляют 10-15% от суммы.
Чиновник охренел или не поделился.