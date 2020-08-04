НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн. ФОТОрепортаж
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды директора одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
По версии следствия, этот чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. По данным НАБУ, стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.
В Национальном бюро добавили, что чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
"Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ принимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления", - добавили в ведомстве.
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