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НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн. ФОТОрепортаж

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила на получении 1,32 млн грн неправомерной выгоды директора одного из департаментов Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, этот чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. По данным НАБУ, стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.

НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн 01
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн 02
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн 03

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В Национальном бюро добавили, что чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ принимают необходимые действия для установления всех обстоятельств совершения преступления", - добавили в ведомстве.

НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн 04

НАБУ (4233) взятка (6187) ОГА (2394) Харьков (7588) САП (2080)


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Топ комментарии
+3
задержан Андрей Винниченко - правая рука губернатора Кучера..
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04.08.2020 11:35 Ответить
+2
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн - Цензор.НЕТ 9732
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04.08.2020 11:36 Ответить
+2
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває!! Ось виловили чергову тюльку,дрібноту ,а де акули корупціі!!!)))
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04.08.2020 11:42 Ответить
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Стало быть мало, запросил.... не учел кого-то в раскладке. Бывает . Забудешь -тут и ответка.
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04.08.2020 11:29 Ответить
Сам берешь? Опыт есть?
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04.08.2020 11:30 Ответить
А нараду уже забули, коли Кернеса з Ярославським прокидав цей самий Кучер? А люди пам'ятають!
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04.08.2020 12:15 Ответить
задержан Андрей Винниченко - правая рука губернатора Кучера..
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04.08.2020 11:35 Ответить
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває!! Ось виловили чергову тюльку,дрібноту ,а де акули корупціі!!!)))
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04.08.2020 11:42 Ответить
Так чогось і думалося про новоявлених кучерів з пастухами.
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04.08.2020 12:16 Ответить
НАБУ задержало чиновника Харьковской ОГА, вымогавшего взятку в 1,32 млн - Цензор.НЕТ 9732
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04.08.2020 11:36 Ответить
всю жизнь ета кормушка с подключением. пусть хоть один сядет наконец. жержавные сети превратили в частную лавку мрази
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04.08.2020 11:51 Ответить
Непосильным трудом вымогательства взяток нажито эти мудаком от Кернеса. «Мы уже другая страна, мы уже другие люди. В Украине уже нет коррупции»: говорит Вова Зеленский Трампу.
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04.08.2020 12:16 Ответить
харьков одна из еврейских столиц Украины
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04.08.2020 12:44 Ответить
Зато новенькии купюрами
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04.08.2020 15:35 Ответить
Кому то много света нужно было для добычи Биткоинов...
Это 100%.
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05.08.2020 08:51 Ответить
 
 