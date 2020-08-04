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Контрабанда ценной древесины в страны ЕС на сумму около 800 тыс. грн предотвращена на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Евросоюза блокировала Служба безопасности Украины в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенную декларацию данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

На пункте пропуска "Ужгород" сотрудники СБУ предотвратили очередную нелегальную поставку за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев почти на 800 тыс. гривен.

Начато уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса.

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Контрабанда ценной древесины в страны ЕС на сумму около 800 тыс. грн предотвращена на Закарпатье, - СБУ 01
Контрабанда ценной древесины в страны ЕС на сумму около 800 тыс. грн предотвращена на Закарпатье, - СБУ 02

Автор: 

контрабанда (2410) лес (633) СБУ (20060) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+2
ГЕТЬ ЖИДОКАЦАПІВ ВІД ВЛАДИ!!!
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04.08.2020 12:22 Ответить
+2
тю, народ показывает эшелоны с лесом, а они одну фуру задержали, клоуны ))
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04.08.2020 12:31 Ответить
+2
а тих "щирих" українців, які розкрадають країну від рівня райцентра до Києва, залишимо? Мені здається, що корупціонера любого потрібно гнати з влади, незалежно від національності....втім, корупцію породжує олігархат, приватна власність на фабрики та заводи, на ресурси держави....
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04.08.2020 12:33 Ответить
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ГЕТЬ ЖИДОКАЦАПІВ ВІД ВЛАДИ!!!
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04.08.2020 12:22 Ответить
а тих "щирих" українців, які розкрадають країну від рівня райцентра до Києва, залишимо? Мені здається, що корупціонера любого потрібно гнати з влади, незалежно від національності....втім, корупцію породжує олігархат, приватна власність на фабрики та заводи, на ресурси держави....
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04.08.2020 12:33 Ответить
да, для корупціонерів потрібно запровадити 1937 рік, інакше країну розвалять вщент....
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04.08.2020 12:28 Ответить
в ЕС - єто не контрабас, єто от благодарного украинского народа)
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04.08.2020 12:30 Ответить
Не зупиняють довбодятлів ні селі, ні повені. Ніфіга.
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04.08.2020 12:31 Ответить
а хто ж їх пане зупинить.....ну, дописувачі на можуть тільки клавіатуру вивести з ладу, кидаючи коментарії....
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04.08.2020 12:34 Ответить
У нас немає повеней, а там де рубають ліс - є. Рубають сук на якому сидять. ДЛБ.
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04.08.2020 12:45 Ответить
тю, народ показывает эшелоны с лесом, а они одну фуру задержали, клоуны ))
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04.08.2020 12:31 Ответить
Прогрес, вже дошка, а не стовбур...
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04.08.2020 13:31 Ответить
Это все Порох его конфеты! Теперь он стал красть древесину... а конфеты подождут...
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04.08.2020 13:45 Ответить
Шо компания.... Взнос вам не занесла?
Столько лет вывозят.... а вы только "увидели"!!!!
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04.08.2020 14:54 Ответить
 
 