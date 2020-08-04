Контрабанда ценной древесины в страны ЕС на сумму около 800 тыс. грн предотвращена на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Схему незаконной переправки оптовых партий древесины ценных пород в страны Евросоюза блокировала Служба безопасности Украины в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенную декларацию данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья.

На пункте пропуска "Ужгород" сотрудники СБУ предотвратили очередную нелегальную поставку за рубеж. В грузовом автомобиле, следовавшем в Европу, правоохранители обнаружили ценные породы деревьев почти на 800 тыс. гривен.

Начато уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса.

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