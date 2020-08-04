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Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД. ФОТОрепортаж

Происшествие произошло вчера около десяти часов вечера на автостоянке. Неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль "Audi".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Следственно-оперативной группой и специалистами взрывотехнического управления во время детального осмотра места происшествия обнаружены две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Правоохранители изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъятое направили на экспертизу.

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

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Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД 01
Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД 02
Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД 03

Автор: 

граната (1013) МВД (9327) Одесса (7929) покушение (1047)


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Топ комментарии
+6
То є так ,, особливо коли дивишся новини ТСН на ТБ . .
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС - Цензор.НЕТ 5458 .
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04.08.2020 13:41 Ответить
+5
Дуже цікаво...А чому не як завши-***********?
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04.08.2020 13:33 Ответить
+2
"Полтавского" террориста банально пристрелили чтобы не портить картинку Авакова. У него не было боевой гранаты. Почему его не СБУ вело а МВД ? А полицейский третий по счету "заложник" после выстрела снайпера бросил шумовую гранату. Это постановка Авакова с убийством человека по дурости согласившегося играть эту роль отвлекая от провала "луцкого" террориста. Так же уьили по личному приказу Авакова Сашка Белого. Аваков -это преступник которому светит пожизненное и роль его в расстреле Майдана надо еще расследовать.
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04.08.2020 13:38 Ответить
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Дуже цікаво...А чому не як завши-***********?
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04.08.2020 13:33 Ответить
Раніше бандити кидали гранати просто в машину жертви, а тепер якийсь цирк.
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04.08.2020 22:50 Ответить
Страшно жить.
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04.08.2020 13:35 Ответить
То є так ,, особливо коли дивишся новини ТСН на ТБ . .
Невідомі кинули дві гранати під автомобіль в Одесі, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, - МВС - Цензор.НЕТ 5458 .
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04.08.2020 13:41 Ответить
"Полтавского" террориста банально пристрелили чтобы не портить картинку Авакова. У него не было боевой гранаты. Почему его не СБУ вело а МВД ? А полицейский третий по счету "заложник" после выстрела снайпера бросил шумовую гранату. Это постановка Авакова с убийством человека по дурости согласившегося играть эту роль отвлекая от провала "луцкого" террориста. Так же уьили по личному приказу Авакова Сашка Белого. Аваков -это преступник которому светит пожизненное и роль его в расстреле Майдана надо еще расследовать.
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04.08.2020 13:38 Ответить
возможно. хотя кто мешал за пару дней полтавскому,выйти к журналюгам и рассказать что его использовали.остался бы жив
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04.08.2020 15:20 Ответить
Полиция Авакова-это созданная им преступная группировка оборотней -опасная и вооруженная но самое ужасное в законе. "Эскадроны смерти" .
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04.08.2020 13:41 Ответить
Ну не хочет Аваков покидать пост министра МВД. Ну нравится ему почти безграничная власть при слабом президенте. Вот видите как опасно у нас в стране, нельзя министра менять
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04.08.2020 13:42 Ответить
Аваков держал в заложниках Порошенко и держит Зеленского. Мафия МВД пока будет существовать то и мира нам не видеть как собственных ушей. Аваков хорошо это понимает . Если окончить войну то это конец Авакова.
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04.08.2020 13:45 Ответить
Ни дня без взрывов - новая реальность.
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04.08.2020 17:22 Ответить
 
 