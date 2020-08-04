Неизвестные бросили две гранаты к автомобилю мужчины в Одессе, в результате взрыва никто не пострадал, - МВД. ФОТОрепортаж
Происшествие произошло вчера около десяти часов вечера на автостоянке. Неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль "Audi".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Следственно-оперативной группой и специалистами взрывотехнического управления во время детального осмотра места происшествия обнаружены две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Правоохранители изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований изъятое направили на экспертизу.
Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.
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