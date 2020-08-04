110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Более 110 кубометров мусора и 60 кубометров древесины собрали спасатели во время расчистки затора, образовавшегося в результате июньского паводка на р. Боржава возле с. Н. Реметы Береговского района.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент работы продолжаются.

К ликвидации последствий затора привлечены три единицы техники и 10 человек личного состава, а также плавсредства.





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