110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье. ФОТОрепортаж
Более 110 кубометров мусора и 60 кубометров древесины собрали спасатели во время расчистки затора, образовавшегося в результате июньского паводка на р. Боржава возле с. Н. Реметы Береговского района.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент работы продолжаются.
К ликвидации последствий затора привлечены три единицы техники и 10 человек личного состава, а также плавсредства.
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