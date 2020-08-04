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110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Более 110 кубометров мусора и 60 кубометров древесины собрали спасатели во время расчистки затора, образовавшегося в результате июньского паводка на р. Боржава возле с. Н. Реметы Береговского района.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент работы продолжаются.

К ликвидации последствий затора привлечены три единицы техники и 10 человек личного состава, а также плавсредства.

110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье 01
110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье 02

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110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье 03
110 кубометров мусора достали из реки Боржава на Закарпатье 04

мусор (491) река (111) Закарпатская область (2611)


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было бы приятнее, если хотя бы одного настоящего мусора выловили...
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04.08.2020 14:04 Ответить
настоящих мусоров не существует)
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04.08.2020 14:20 Ответить
Наверное это гуманоиды засрали реку спецом, шоб местных жителей затопило.
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04.08.2020 14:06 Ответить
Ні, то ****** мадярські підкидають!
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04.08.2020 15:14 Ответить
Местные аборигены туда нового набросают.
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04.08.2020 14:06 Ответить
В этом году по всем рекам в Карпатах на берегах кучи мусора. И местные, конечно, здесь ни при чём. Видимо Путин мусор кидал.
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04.08.2020 14:06 Ответить
Запретите уже пластиковые бутылки в конце концов.
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04.08.2020 14:10 Ответить
А потом, 15 лет взад ездят цыгане - дай на хлеб, нас же затопило. помню, нож вззял и бросился к вопрошающим - **** на*** пи*****
вопросы отпали
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04.08.2020 14:13 Ответить
Місцеве бидло перетворило Закарпаття у суцільний смітник. І якби не стався цей затор, то весь непотріб вже був би у Дунаї, як і непотріб з Тиси та інших річок. Все сміття має бути на сміття переробних заводах, а не у закарпатських річках. Екологічна прокуратура в Україні існує? Хто за все це неподобство має відповідати?
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04.08.2020 14:23 Ответить
 
 