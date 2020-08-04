Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция Черниговщины расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором в результате столкновения легковушки с придорожным деревом погибли водитель и пассажир автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговщины.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги. Легковушка столкнулась с придорожным деревом, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте происшествия.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Случись это в городе жертв было бы больше в разы.
-Хуня эта твоя жели...еле едет..
-Смотри сотню идет..
-Я ж и говорю хуня..
-Смотри 130..
-Хуня..
-Та смотри уже 160..и еще тапок не в пол..
-Вот у меня была бэха...так так ехала...а это китайская хуня...
-Да смотри уже 200...ой ***..
-Тормози...ой ***..
Бам ...бух...занавес..
PS Дорога Т2501 Топчіївка-Олишівка-Смолянка-Орлівка-Дроздівка-Куликівка вот как раз такая, как на фото с аварией, не удивлюсь, что это она самая. Строили её румыны в начале 1970-х и с тех пор она ни разу не ремонтировалась. Вот просто ни разу. Даже ямочный ремонт, и тот делался только местами лет 10 назад, если не больше.
Когда были пешеходами, ходили как-попало. Сели за руль - ездят как-попало!