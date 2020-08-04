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Новости Фото ДТП
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Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором в результате столкновения легковушки с придорожным деревом погибли водитель и пассажир автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговщины.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги. Легковушка столкнулась с придорожным деревом, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Продолжается досудебное расследование.

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Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция 01
Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция 02
Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция 03

Автор: 

ДТП (7687) Нацполиция (16571) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+8
Занадто низько летіла. Нижче дерев.
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04.08.2020 14:12 Ответить
+7
Из этого китайского джили даже манекены при краштестах убегают, зачем их покупают люди?
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04.08.2020 14:17 Ответить
+5
Жили это машина из пластика и дермонтина + скорость не то что дерва даже кустарника следует избегать.....
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04.08.2020 14:15 Ответить
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Надеюсь человеческих жертв не было
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04.08.2020 14:10 Ответить
Спасибо дереву. Спасло людей от двух дибилов.
Случись это в городе жертв было бы больше в разы.
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04.08.2020 17:46 Ответить
Занадто низько летіла. Нижче дерев.
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04.08.2020 14:12 Ответить
Жалко не евробляха, а то б рагули сейчас хавала бы пооткрывали от возмущения и жабы..
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04.08.2020 14:14 Ответить
Рагулі на бляхах якраз і їздять
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04.08.2020 14:36 Ответить
Жили это машина из пластика и дермонтина + скорость не то что дерва даже кустарника следует избегать.....
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04.08.2020 14:15 Ответить
На останньому фото шматок автівки схожий на коррву, яка прилягла відпочити за деревом....
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04.08.2020 14:16 Ответить
на коррву, курву, или корову?
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04.08.2020 20:15 Ответить
Из этого китайского джили даже манекены при краштестах убегают, зачем их покупают люди?
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04.08.2020 14:17 Ответить
Какие манекены?? Ее на части разорвало...там скорость была такая..что ни в какой машине бы не выжили..
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04.08.2020 14:19 Ответить
Скорее всего там была самая первая содель СК - она действительно ОЧЕНЬ плохого качества. Более поздние модели, такие как МК, MK CROSS, Emgrandt - вполне нормальные машины, по крайней мере не хуже ланосов и ВАЗов по качеству, а по комфорту - в разы лучше.
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04.08.2020 18:35 Ответить
Диалог перед смертью..
-Хуня эта твоя жели...еле едет..
-Смотри сотню идет..
-Я ж и говорю хуня..
-Смотри 130..
-Хуня..
-Та смотри уже 160..и еще тапок не в пол..
-Вот у меня была бэха...так так ехала...а это китайская хуня...
-Да смотри уже 200...ой ***..
-Тормози...ой ***..

Бам ...бух...занавес..
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04.08.2020 14:17 Ответить
Яке 200, ви про що? Там більше 160 важко витиснути.
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04.08.2020 14:37 Ответить
С дуру можно и хер поломать..
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04.08.2020 15:01 Ответить
А по-моему, это не Жили, а Жигули...
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04.08.2020 14:28 Ответить
Критиков насобиралося немеряно. Вы все уже знаете чего на ровной дороге машину унесло? Не? Ну так помолчали бы.
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04.08.2020 14:32 Ответить
Вид этой дороги как бы достаточен, чтобы понять, что на ней ехать больше 80-ти - это уже безбашенный риск для опытных раллийщиков. И да, слово "ровная" к подобным дорогам можно применять только для придания своему высказыванию оттенка сарказма.
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04.08.2020 14:51 Ответить
Чочочо? Для наших палестин вполне приличная дорога. Плюс ровная плюс пустая. Какие 80? Первый месяц за рулём или просто теоретик?
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04.08.2020 15:00 Ответить
А ты небось тот самый опытный раллийщик? Я как раз по Черниговщине по именно таким дорогам между селами тысячи километров отъездил. 80 - это если не жалко машину, и внутри терпеливые пассажиры и небьющийся груз. А так и того меньше. И да, когда на дороге совершенно внезапно оказывается просто классическая "стиральная доска", вот прямо как на фотографии с испытательных полигонов, то улететь в кювет или в дерево - раз плюнуть, даже не нарушая скоростной режим. И нет, "держать руль прямо и никуда его не вертеть" - не помогает. А если начинаешь всё же вертеть, то тебе же будет только хуже, улетишь ещё круче и быстрее.
PS Дорога Т2501 Топчіївка-Олишівка-Смолянка-Орлівка-Дроздівка-Куликівка вот как раз такая, как на фото с аварией, не удивлюсь, что это она самая. Строили её румыны в начале 1970-х и с тех пор она ни разу не ремонтировалась. Вот просто ни разу. Даже ямочный ремонт, и тот делался только местами лет 10 назад, если не больше.
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05.08.2020 02:37 Ответить
Сколько еще на наших дорогах "не справляющихся с управлением"?
Когда были пешеходами, ходили как-попало. Сели за руль - ездят как-попало!
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04.08.2020 17:16 Ответить
Ну не хочуть українці не те що довго жити, а взагалі жити Брєд.
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04.08.2020 17:35 Ответить
Джили-были...
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04.08.2020 17:57 Ответить
Нихрена её разорвало... Сколько ж они ехали?
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04.08.2020 18:17 Ответить
около сотни. просто это китайское железо, одноразовое. И самоубийцы в неё садятся тоже одноразовые.
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05.08.2020 02:38 Ответить
Люди НІКОЛИ, НІКОЛИ не сідайте у авто з **#єнутим "гонщиком" ... краще пішки, цінуйте своє життя.
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04.08.2020 22:46 Ответить
Джили всё-таки надёжней жигули и москвичи
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04.08.2020 23:49 Ответить
Сомневаюсь. Китайское разовое говно только в странах третьего мира используется.
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06.08.2020 20:43 Ответить
шутка
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06.08.2020 22:46 Ответить
 
 