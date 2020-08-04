Легковушка вылетела за пределы дороги и врезалась в дерево на Черниговщине, погибли два человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Черниговщины расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором в результате столкновения легковушки с придорожным деревом погибли водитель и пассажир автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговщины.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Geely" не справился с управлением и выехал за пределы автодороги. Легковушка столкнулась с придорожным деревом, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Продолжается досудебное расследование.

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