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Подозреваемый в захвате государственной власти Холоднюк перед заседанием ВАКС общался с важным свидетелем по делу - судьей ВС Остапуком, - Маселко. ФОТО

Перед заседанием в Высшем антикоррупционном суде подозреваемый в захвате государственной власти глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк общался с важным свидетелем по данному делу.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Холоднюка, сыгравшего ключевую роль в "схеме Вовка" по захвату власти в ВККС, видели за милой беседой с одним из ключевых свидетелей по этому делу - судьей Верховного Суда Виктором Остапуком. Именно он был членом конкурсной комиссии, которая и выбрала заранее определенного члена ВККС по заказу Вовка", - написал Маселко.

Подозреваемый в захвате государственной власти Холоднюк перед заседанием ВАКС общался с важным свидетелем по делу - судьей ВС Остапуком, - Маселко 01

Он подчеркнул, что недаром вчера ВАКС запретил Холоднюку общаться со свидетелями.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

Подозреваемый в захвате государственной власти Холоднюк перед заседанием ВАКС общался с важным свидетелем по делу - судьей ВС Остапуком, - Маселко 02

Верховный Суд (1100) Вовк Павел (260) Маселко Роман (94) Холоднюк Зеновий (25)


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Топ комментарии
+13
пока не будут висеть на каштанах Крещатика
будут нагло вытирать ноги об украинский народ
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04.08.2020 15:21 Ответить
+10
Украинцам пора признать, что судейской системы в Украине не существует, а есть сформировавшаяся за 28 лет отрицательного отбора преступная свора коррумпированных, циничных, безчестных, жадных и продажных оборотней в мантиях, поэтому восстановить право и справедливость в Украине могут уже только суды Линча.
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04.08.2020 15:25 Ответить
+5
Гопники судейского разлива....
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04.08.2020 15:21 Ответить
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пока не будут висеть на каштанах Крещатика
будут нагло вытирать ноги об украинский народ
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04.08.2020 15:21 Ответить
100% всі мають висіти, хто впаде той каштан.
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04.08.2020 16:18 Ответить
Гопники судейского разлива....
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04.08.2020 15:21 Ответить
Украинцам пора признать, что судейской системы в Украине не существует, а есть сформировавшаяся за 28 лет отрицательного отбора преступная свора коррумпированных, циничных, безчестных, жадных и продажных оборотней в мантиях, поэтому восстановить право и справедливость в Украине могут уже только суды Линча.
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04.08.2020 15:25 Ответить
Все правильно, кроме Линча. На место линчуемых наберется две своры таких же. Продуктивнее- высшие суды набирать и располагать в Великобритании,Ирландии. Судьи- только англосаксы.
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04.08.2020 17:13 Ответить
У нас це звична практика, коли високі злочинці, прокурвори відкрито впливають на суддів.
В райсудах це відбувається навіть у присутності іншої сторони.
А тому що ТАКЕ не є підставою для відводу суддів.
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04.08.2020 15:27 Ответить
шмаркля та венедиктова кришують цього вовка... вибори, все буде "узакониваться" через окружний та інші суди.
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04.08.2020 15:27 Ответить
Як ти можеш наводити наклепи на нйпотужніший, переатестований та реформований суд? Ти засмучуєш Петра Олексійовича!
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04.08.2020 16:01 Ответить
Электорат Бубочки- лозунг Зебилов:
Покуда есть на свете дураки-обманом жить нам,стало быть, с руки
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04.08.2020 21:08 Ответить
Какие рожи наглые. И где эта люстрация?, если такие гниды отправляют правосудие именем Украины. .
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04.08.2020 19:54 Ответить
автоматически на сизо. пока судьи будут коррумпированы, не будет свободной Украины, запомни сам, скажи другому
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04.08.2020 23:54 Ответить
 
 