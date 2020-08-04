Подозреваемый в захвате государственной власти Холоднюк перед заседанием ВАКС общался с важным свидетелем по делу - судьей ВС Остапуком, - Маселко. ФОТО

Перед заседанием в Высшем антикоррупционном суде подозреваемый в захвате государственной власти глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк общался с важным свидетелем по данному делу.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Холоднюка, сыгравшего ключевую роль в "схеме Вовка" по захвату власти в ВККС, видели за милой беседой с одним из ключевых свидетелей по этому делу - судьей Верховного Суда Виктором Остапуком. Именно он был членом конкурсной комиссии, которая и выбрала заранее определенного члена ВККС по заказу Вовка", - написал Маселко.

Он подчеркнул, что недаром вчера ВАКС запретил Холоднюку общаться со свидетелями.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.