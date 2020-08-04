Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой". ФОТО
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан написал "бубочка" под постом об отдыхе главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Ясько в фейсбуке.
Ясько написала, что приехала на море для отдыха, на что Богдан отреагировал, написав "бубочка".
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Тоді все зрозуміло.
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Значит у них все таки что-то было?
бубочка - это термин именной и нефиг его ко всяким цыпочкам применять)))
За Порошенка.
WTF?
Хто в курсі, як це? Що це? Куди?
однозначно
передову до бійців?
Від чого вона втомилась?А може хотіла написати - "Вдохнути дурь" ???
уменьшительно-ласкательное обращение, комплимент.Синонимы:
пупсик.Пример текста:
Ты моя бубочка! • Вот он, моя бубочка! • Моя бубочка! • Хочу, чтоб ты был счастлив рядом со мной, люблю тебя, моя бубочка! • Да, он просто бубочка!
А имеешь право брать камень в руки?
Без обид, эт я нариду
Только от тех, кому он помог упрятать гораздо больше украденного.
Поэтому адвокаты не могут управлять страной - слишком много знают!
Только генерал! И желательно с фамилией Пиночет...
Збоченка, це як?