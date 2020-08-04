Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой". ФОТО

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан написал "бубочка" под постом об отдыхе главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Ясько в фейсбуке.

Ясько написала, что приехала на море для отдыха, на что Богдан отреагировал, написав "бубочка".

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