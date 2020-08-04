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Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой". ФОТО

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан написал "бубочка" под постом об отдыхе главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на страницу Ясько в фейсбуке.

Ясько написала, что приехала на море для отдыха, на что Богдан отреагировал, написав "бубочка".

Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько бубочкой 01

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ПАСЕ (1668) Богдан Андрей (384) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+38
Сосна она корабельна, баба да, баба да
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04.08.2020 15:38 Ответить
+36
"звук моря. Відчути. Вдохнути біль"
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 4632
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04.08.2020 15:44 Ответить
+21
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 5793
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04.08.2020 15:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сколько там этих бубочек?
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04.08.2020 15:37 Ответить
Сосна она корабельна, баба да, баба да
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04.08.2020 15:38 Ответить
Прочитал "корабельна сосКа"
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04.08.2020 15:42 Ответить
А може на аудіозапису так і було?
Тоді все зрозуміло.
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04.08.2020 15:44 Ответить
В порівнняні зі сосною, це маже як комплімент. Але від цього козла, можливо чекати всяке...
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04.08.2020 15:49 Ответить
Бодя попередив, бубочка може зробити "бубу", низька кваліфікація, карочє.
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04.08.2020 20:16 Ответить
А ты в своей жизни от денег отказывался?
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04.08.2020 15:55 Ответить
А ее чо с работы поперли?
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04.08.2020 15:59 Ответить
бубочки і вавочки у них в головах)
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04.08.2020 15:43 Ответить
Да багато ! Перша https://encrypted-vtbn2.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQCwdWAtZvBCNdIiOxPkO92PkLxL2y9tuaPI-IEClEPDdaeXKRD
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04.08.2020 15:43 Ответить
"звук моря. Відчути. Вдохнути біль"
... мля... яку "біль"? знов перекладач у зебільних зломався
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 4632
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04.08.2020 15:44 Ответить
блжад) не первый раз попадается эта картинка и никак не поддается расшифровка фразы "ялинки стать вареника". прошу помощи, я ж не усну сегодня
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04.08.2020 16:45 Ответить
"Ели пол вареника"
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04.08.2020 17:07 Ответить
******! А я себе мозг поломал!!! Спасибо, добродию
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04.08.2020 21:10 Ответить
Буває...
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05.08.2020 22:04 Ответить
бубочка від бубочки недалеко котиться
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04.08.2020 15:46 Ответить
Вдохнути! Пливла пливла й біля самого берега всралася!
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04.08.2020 15:59 Ответить
"Вдохнути білу доріжку" я б ще зрозумів. Там хоч зміст є, хоча помилка п ерекладу теж є. Але "вдохнути БІЛЬ!!!" Це нонсенс!
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04.08.2020 17:57 Ответить
Мсьє Богдан знається на бубочках.
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04.08.2020 15:38 Ответить
Скромная девушка, даже сиськи не показала как Клитина
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04.08.2020 15:39 Ответить
- Отдайте мне мои деньги, -- шепелявил он, - я совсем бедный! Ягод не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.(с)
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04.08.2020 15:41 Ответить
уже тошнит от этих ЗЕбубочек
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04.08.2020 15:38 Ответить
Забыл уже своего Бубочку...
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04.08.2020 15:38 Ответить
тоскует
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04.08.2020 15:41 Ответить
хм... а я думал бубочка зеЛенку кинул ради Мандель. оказывается, ради бубочки Андрея... или Богдана... я их двоих вечно путаю.
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04.08.2020 16:25 Ответить
Вот уж новость, так новость, кто кого и где назвал в комментариях в пейсбуке...
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04.08.2020 15:38 Ответить
Переводит стрелки с главного "Бубочки"?
Значит у них все таки что-то было?
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04.08.2020 15:38 Ответить
без богдана как коза без баяна ))))
бубочка - это термин именной и нефиг его ко всяким цыпочкам применять)))
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04.08.2020 15:40 Ответить
Видимо бубочка - это один из видов корабельной сосны
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04.08.2020 15:41 Ответить
Экс-глава ОП Богдан назвал главу делегации Украины в ПАСЕ Ясько "бубочкой" - Цензор.НЕТ 5793
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04.08.2020 15:43 Ответить
шкиряк это крайняя плоть тоже
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04.08.2020 15:47 Ответить
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04.08.2020 17:09 Ответить
Моя совесть чиста. Я за них не голосовал. Хавай ТЕ!
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04.08.2020 15:41 Ответить
А я взагалі голосував саме ПРОТИ ніх.
За Порошенка.
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04.08.2020 15:43 Ответить
саме так і я
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04.08.2020 15:45 Ответить
Анал табу?
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05.08.2020 21:16 Ответить
«Вдохнути біль»
WTF?
Хто в курсі, як це? Що це? Куди?
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04.08.2020 15:41 Ответить
это типа от войны устала и на морях вдыхает боль умирающих морпехов.
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04.08.2020 15:43 Ответить
Боль поедаемых морепродуктов....
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04.08.2020 15:49 Ответить
Шёпотом - мидии со шкарлупками не жруть. Выходят больно
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04.08.2020 21:13 Ответить
она не бубочка, она - тыкавка!
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04.08.2020 15:42 Ответить
але, богдан, бренд "бубочка" уже зарезервирован главной бубочкой страны
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04.08.2020 15:43 Ответить
Хорошо что не колбаской.. Вот это тема для обсуждения...
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04.08.2020 15:45 Ответить
О-о--о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о-о-о-о-о--о-о-очень ВАЖНАЯ новость для всех.
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04.08.2020 15:46 Ответить
сосна..корабельная
однозначно
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04.08.2020 15:46 Ответить
"Вдохнути біль"......Мабуть в шпиталі доглядала за пораненими чи їздила на
передову до бійців?

Від чого вона втомилась?А може хотіла написати - "Вдохнути дурь" ???
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04.08.2020 15:46 Ответить
Ну вот как раньше жили те кто представлял украинскую власть? без фоток в купальниках, без отдыха. спокойно работали и полезные вещи делали. а теперь? чего добился эта кукла за год работы в ПАСЕ? хер там! зато отдыхать поехала. и не в кириловку 100%
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04.08.2020 15:47 Ответить
На Мальдивы наверное.
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04.08.2020 15:56 Ответить
Та не, бубочка ездит только к рашкованам
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04.08.2020 21:14 Ответить
Украинские СМИ уже со счета сбились, сколько раз зеленский за год президентства в отпуск ездил. Это не считая официальных визитов, от которых толку, разве что Ленку прогулял по Франциям разным
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 1479
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04.08.2020 15:58 Ответить
Значение:
уменьшительно-ласкательное обращение, комплимент.Синонимы:
пупсик.Пример текста:
Ты моя бубочка! • Вот он, моя бубочка! • Моя бубочка! • Хочу, чтоб ты был счастлив рядом со мной, люблю тебя, моя бубочка! • Да, он просто бубочка!
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04.08.2020 15:55 Ответить
Бубочка - уменьшительно-ласкательное название бубонной чумы
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04.08.2020 16:01 Ответить
Негайна новина, опублікувати: я годину том чудово посрав. Тримаю вас в курсі. Не дякуйте.
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04.08.2020 15:59 Ответить
Только если ты тоже в ОБСЕ
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04.08.2020 16:13 Ответить
В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7)

А имеешь право брать камень в руки?
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 882
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04.08.2020 16:00 Ответить
До сих пор у Богдана фантазии насчет Бубочки
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 2784
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04.08.2020 16:00 Ответить
Возможно, она и... но уж очень... unpresentable непрезентабельна. Даже если и говорит нечто умное, то ее "светлый образ" дорогой секретарки отвлекает от сути... Неужели в целой Украине не нашлось...?
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04.08.2020 16:02 Ответить
Ипать можно? Можно. Какие тебе ещё нужны умения, хороняка?
Без обид, эт я нариду
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04.08.2020 21:16 Ответить
И шо ? Ну назвал Мордопацюк кого-то Бубочкой .То же мне новость из мира животных.
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04.08.2020 16:06 Ответить
Тема сисек не раскрыта
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04.08.2020 16:10 Ответить
Зебили краще...
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04.08.2020 16:15 Ответить
Богдан это всего лиш ******** оно дзявкает столько сколько ему позволяют, вопрос кто позволяет и до каких пор.
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04.08.2020 16:19 Ответить
І як тепер розібратись, за яку бубочку річ???
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04.08.2020 16:23 Ответить
Я понимаю, что Богдан тратил деньги заработанные...
Только от тех, кому он помог упрятать гораздо больше украденного.
Поэтому адвокаты не могут управлять страной - слишком много знают!
Только генерал! И желательно с фамилией Пиночет...
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04.08.2020 16:23 Ответить
І що з цього потрібно новину робити? Це ж не кримінал і навіть не образливе слово.
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04.08.2020 16:32 Ответить
Эт просто уровень избирателей
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04.08.2020 21:17 Ответить
Почитав її біографію.так з біографії виходить,що вона як головний герой серіалу Авантюрист,все вміє і знає.Коли вона те все встигає?
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04.08.2020 16:36 Ответить
Ексглава ОП Богдан назвав очільницю делегації України в ПАРЄ Ясько "бубочкою" - Цензор.НЕТ 1068
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04.08.2020 21:18 Ответить
Андрій з Богданом шуткують. Майже як Зорян зі Шкіряком. Або як Чіп і Дейл.
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04.08.2020 16:42 Ответить
******* сосками пожить охот на земле предкофф Пробидоры Где Честь Сохранить Землю Прадедофф
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04.08.2020 16:48 Ответить
«Вдихнути біль».
Збоченка, це як?
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04.08.2020 17:00 Ответить
Зєля, схоже, всю Раду засадив соснами. Це він в пику браканьєрам, що Карпати вирізають? Така-собі "несиметрична відповідь"?
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04.08.2020 17:15 Ответить
Сміх-сміхом, а сім'я Вовіка зникла кудись. Вивіз за кордон? Мабуть щось знає? Щось з цією владою смішно, але якось не дуже.
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04.08.2020 17:25 Ответить
Представляешь как вы пороху насолили? Уот теперь он понимает, шо "нарид" его сделал
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04.08.2020 21:20 Ответить
перепахалась бедняжка..............
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04.08.2020 17:40 Ответить
Солідний сайт. Навіщо такі ''новини''?
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04.08.2020 18:13 Ответить
Не знаю . Но ведь про - "порох на мальдивах", такого вопроса не возникало?
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04.08.2020 21:22 Ответить
До судей адмінсуду поїхала відпочивати та втішати....вони теж, разом Вовком всі у відпустці, бідолахи...Втомилася народу служити ...головою то
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04.08.2020 18:51 Ответить
Любовница Богдана штоле?*
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05.08.2020 01:27 Ответить
 
 