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Инженер по технадзору Киевской ОГА погорел на взятке в 200 тыс. ФОТО

Инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 4 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Инженер по технадзору Киевской ОГА погорел на взятке в 200 тыс 01
Инженер по технадзору Киевской ОГА погорел на взятке в 200 тыс 02

Сообщается, что согласно материалам следствия, служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области.

"Злоумышленник задержан сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.

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Также в настоящее время продолжаются обыски в помещении Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении.

взятка (6187) Киев (25707) ОГА (2394)


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Топ комментарии
+4
А говорят шо у нас инженера мало зарабатывают
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04.08.2020 16:09 Ответить
+4
Это же технадзор. Разницу понимать надо!
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04.08.2020 16:10 Ответить
+4
Тут ситуація патова. Не вимагав би він, ці би 200 штук вкрав бізнесмен. Для держави яка різниця, вкрадені вони як хабар, чи як ухилення від податків?
Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
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04.08.2020 16:18 Ответить
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А говорят шо у нас инженера мало зарабатывают
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04.08.2020 16:09 Ответить
Это же технадзор. Разницу понимать надо!
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04.08.2020 16:10 Ответить
судя по рубашке, эпоха бидности немного не успела у него закончится...
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04.08.2020 16:11 Ответить
немного не шарите. эта рубашка стоит около 2000 грн
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04.08.2020 23:41 Ответить
Ну и цифры у них и запросы! Все эти упыри на шее у бизнеса сидят. Зачем они нужны ?
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04.08.2020 16:14 Ответить
Тут ситуація патова. Не вимагав би він, ці би 200 штук вкрав бізнесмен. Для держави яка різниця, вкрадені вони як хабар, чи як ухилення від податків?
Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
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04.08.2020 16:18 Ответить
он жертва обстоятельств или взяточник?
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04.08.2020 23:48 Ответить
він типовий українець.
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05.08.2020 10:51 Ответить
Снова Порошенко виноват?
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04.08.2020 16:16 Ответить
Просто место работы комуто прегляделось... А брать и давать на лапу это у нас прям национальный обычай..... Беда...
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04.08.2020 16:17 Ответить
ВАЙ !!! ПОГОРЕЛ !!!
вокруг одни "пожары"!
-про то, как их потушили (посадили) ни слухом ни духом...
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04.08.2020 16:22 Ответить
огнетушитель надо было иметь, при получении неправомерной.!! а еще инженер.
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04.08.2020 16:29 Ответить
Вангую, що суд відпустить збирати гроші на хабар аваківській ОПГ.
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04.08.2020 16:33 Ответить
Зеленые мародеры
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04.08.2020 16:43 Ответить
Інженер із технагляду Київської ОДА погорів на хабарі в 200 тис - Цензор.НЕТ 1781
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04.08.2020 16:47 Ответить
Не страшно...Погорєл на одній,але були ще сотні інших,на яких "нє погорєл"...Вони його витягнуть,ці непогорілі погорілого,і загасять полум"я зеленим дощем...
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04.08.2020 16:58 Ответить
Слуга кацапов ЗЕБИЛ.
Нужно создавать новые добробаты и отсылать на фронт, а не отзывать с фронта. Нужно создавать новые батальоны, а не укорачивать существующие, чтобы путу было удобно нападать. Нужно поставлять новую технику, а не забирать ее с фронта. Зебил суперпреступник на высшей должности, суперпредатель того государства президентов которого является - слуга кацапского *********** народа дураков и лгунов.
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04.08.2020 20:47 Ответить
Двести тысяч в одном "пакете", красиво упакованные с банковской надписью - взятка?
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04.08.2020 18:50 Ответить
 
 