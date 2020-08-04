Инженер по технадзору Киевской ОГА погорел на взятке в 200 тыс. ФОТО
Инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 4 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, служащий требовал указанные средства за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области.
"Злоумышленник задержан сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Также в настоящее время продолжаются обыски в помещении Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.
Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении.
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Будівництво за державні = комунальні кошти приречено на таку схему. Нічого із цим не зробиш. Будував би інвестор приватну школу, була би інша ситуація. (частково, бо за дозволами, він би звернувся до "держави" = хабарі)
вокруг одни "пожары"!
-про то, как их потушили (посадили) ни слухом ни духом...
Нужно создавать новые добробаты и отсылать на фронт, а не отзывать с фронта. Нужно создавать новые батальоны, а не укорачивать существующие, чтобы путу было удобно нападать. Нужно поставлять новую технику, а не забирать ее с фронта. Зебил суперпреступник на высшей должности, суперпредатель того государства президентов которого является - слуга кацапского *********** народа дураков и лгунов.