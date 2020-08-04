Кличко показал работу Smart Сity: Контролирует транспорт, бюджет, камеры наблюдения, медучреждения. ВИДЕО+ФОТО
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как "умные" технологии помогают ему в управлении столицей. В частности, он продемонстрировал работу интерактивной системы, с помощью которой может контролировать процессы, происходящие в городе, не выходя из рабочего кабинета.
"Система Smart Сity, которую Киев ввел несколько лет назад, сделала муниципальное управление более эффективным и прозрачным, а жителям города предоставила много удобных сервисов. Я убежден, что Киев должен быть технологичным, современным и комфортным городом. И мы все для этого делаем", - отметил Виталий Кличко.
"Центр управления полетом - можно так назвать. Контроль различных сфер города: транспорт, собственность, бюджет, камеры наблюдения, медицинские учреждения. Все это можно увидеть на экране в режиме реального времени. Например, поступления и расходы из бюджета. Или как происходит электронная запись к врачам. Мы также видим мониторинг обращений по линии "15-51". Из этого кабинета, из офиса, я могу проконтролировать немало процессов, происходящих в городе", - поделился Виталий Кличко.
По его словам, каждая единица коммунального общественного транспорта и спецтехники оборудована GPS-трекерами. И можно онлайн отслеживать, где сейчас эта техника находится и какую задачу выполняет.
Также к системе подключены почти 10,000 камер видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасная столица". С их помощью, подчеркнул Виталий Кличко, уже удалось раскрыть немало преступлений в городе.
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или нет,работник кмда/маладой каманды?
https://censor.net/news/3211869/******************************************************************************************************
Какой там контроль,если делают то,что в голову взбредет - объявляют "пандемию",продают зерно с гос резерва, одной рукой воюют, другой торгуют, заваливают мусором Львов, лишают транспортного сообщения Тернополь...
С пеной у рта критиковал все то, что они с педаликом натворили за 6 лет.
Просил их выбрать опять.
Обещал со всем этим непримиримо бороться.
Есть мозги у человека?
Богдан свинарчука лжет что белорусские мазы имеют локализацию 51%, потому что мозг свинарчука заточен только на максимальное воровство и сегодня - потому там локализации на богдане не может быть кроме как его принудят. Потому 51% есть ложью преувеличенной в 10 раз.Мозг свинарчука будет пытаться ******* до последнего. Использовать все возможности чтобы ничего не делать, до последнего. Это говорит о том что 51% это есть та самая ложь.
тьолько по стеклянному мосту.
Так что пусть не врёт.
Ученые в рамках исследования пришли к заключению, что Земля "пожирает" океаны на планете. Проводилась соответствующая работа при участии сотрудников Колумбийского университета. Эксперты заключили, что в недра Земли пропитывается примерно в три раза больше воды, нежели было принято считать ранее. Происходит подобное на фоне движения тектонических плит. Авторы исследования изучали область в Марианской впадине, где происходит стыковка тихоокеанская плиты с филиппинской. По оценкам специалистов, каждый 1 млн лет указанные зоны втягивают порядка 3 млрд тераграммов воды.
Ученые считают данное открытие важным. Все потому, что вода рядом с поверхностью вполне способна содействовать образованию магмы, на фоне чего увеличивается шансы на частые землетрясения. О процессе экспертам было известно долгое время, но только недавно удалось выяснить, какие объемы влаги проникают вглубь.
Зафиксировать значимые данные стало возможным за счет отличающихся высокой точностью сейсмических датчиков, их разместили по всему периметру
не каждый может смотреть в завтрашний день....
Ты на кого работаешь, Виталька?
І взагалі столиця при ньому змінюється на краще