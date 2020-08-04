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Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Цитаты "великих"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

- Все под контролем!

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Семен Семеныч...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Карточка не нужна...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Монополия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Певчие птицы "русского мира"

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ничего удивительного

Цитаты великих, певчие птицы русского мира, надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Надежная защита

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Лукашенко Александр (3618) Песков Дмитрий (1941) политика (7095) путин владимир (31569) фотожаба (14515) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+53
Полностью отражает ситуацию с последними "терактами" от 95 квартала

Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9973
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04.08.2020 18:22 Ответить
+52
Ось теж непогана...
Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
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04.08.2020 18:20 Ответить
+41
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4083
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7704

................
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04.08.2020 19:02 Ответить
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Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 83
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04.08.2020 18:19 Ответить
Ось теж непогана...
Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6813
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04.08.2020 18:20 Ответить
Чим більша брехня, тим більше в неї вірять - Й.Гебельс, за ним повторює сцарь всех мокшан Ху і Ло.
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04.08.2020 20:11 Ответить
Полностью отражает ситуацию с последними "терактами" от 95 квартала

Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9973
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04.08.2020 18:22 Ответить
Свидетели секты 95-тый квартал - это сильно))
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04.08.2020 18:24 Ответить


Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3255
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04.08.2020 18:32 Ответить
Скоро!
На всех телеканалах!
Террорист захватил поезд, требуя сделать остановку в Тернополе.
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04.08.2020 18:36 Ответить
Оголошення
"Академія МВС терміново набирає курсантів на "Факультет імітації терактів".
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04.08.2020 18:44 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7725
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04.08.2020 18:48 Ответить
Мама
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04.08.2020 21:53 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3437
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04.08.2020 18:45 Ответить
"Солодка кацапська парочка в Криму"!!!
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7665
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04.08.2020 18:51 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6865
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04.08.2020 18:59 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4083
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7704

................
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04.08.2020 19:02 Ответить
Как пріказал таваріщ Путєн
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8571
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04.08.2020 19:05 Ответить
Двоє оцих облич і були головними агитаторами Зе у президенти.
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04.08.2020 19:43 Ответить
Всі інші виконавцями. Аби не Порох
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04.08.2020 19:44 Ответить
"Аби не Порох" - лозунг, що запровадив мацквабад. А, весь інтернет був "засіяний" призивами - русскіє галасуйте за зе.. ОТ вони й проголосували!
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04.08.2020 20:15 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6409
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04.08.2020 19:08 Ответить
Интересно, что дальше по сценарию 95-го квартала - захват бензоколонки, захват ресторана или захват офиса преЗедента?
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04.08.2020 19:12 Ответить
It's multilayered:

Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7887
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04.08.2020 19:16 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7661
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04.08.2020 19:38 Ответить
Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8458

...
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04.08.2020 19:42 Ответить
95 квартал, хіба не кумедні ситуації з "терактами" у Луцьку і Києві? Чому нема реприз? Обиграли б вимоги "луцького терориста"
фразою:"А отримав гарант гроші від Бі-Бі-Сі за рекламу старого фільму, закомуфльованну під вимогу божевільного антисістемщика."
Поржали би на адресу жопозиції.
Слабо? Продажні "правдоруби"!
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04.08.2020 19:45 Ответить
Тим терористам потрібно було поставити вимогу як в фільмі "Чорне дзеркало"! І щоб зе виконав! Та виклав відосик.
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04.08.2020 20:17 Ответить
Вигляд був би такий, тільки із вялічайшим в головній ролі...
(кадр з фільму "Чорне дзеркало")

Цитати "великих", співочі птахи "русского мира", надійний захист Лукашенка. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4489
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04.08.2020 20:22 Ответить
Мендель это внучка Вальцмана? Зебилы, я ничо не понимаю
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04.08.2020 21:55 Ответить
 
 