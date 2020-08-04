Цитаты "великих", певчие птицы "русского мира", надежная защита Лукашенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Цитаты "великих"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру
- Все под контролем!
Семен Семеныч...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО
Карточка не нужна...
Читайте на "Цензор.НЕТ": На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ
Монополия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевский террорист" требует, чтобы к нему допустили СМИ, пока стратегия правоохранителей - переговоры, - Геращенко
Певчие птицы "русского мира"
Ничего удивительного
Надежная защита
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На всех телеканалах!
Террорист захватил поезд, требуя сделать остановку в Тернополе.
"Академія МВС терміново набирає курсантів на "Факультет імітації терактів".
- дядь Витя, глянь как я магу!
- идиот... ты ноги тренируй.. на руках до Ростова не добегишь )))
................
...
фразою:"А отримав гарант гроші від Бі-Бі-Сі за рекламу старого фільму, закомуфльованну під вимогу божевільного антисістемщика."
Поржали би на адресу жопозиції.
Слабо? Продажні "правдоруби"!
(кадр з фільму "Чорне дзеркало")