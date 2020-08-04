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От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ. ФОТОрепортаж

Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в Бейруте. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться. Взрыв ощутили даже на Кипре, который находится в 200 км от Бейрута.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы Минздрава Ливана Хамада Хассана, в результате взрыва пострадали сотни людей.

Взрыв в бейрутском порту вызвал ударную волну, которая нанесла значительный ущерб. По всему города выбиты окна, перевернуты автомобили. Люди лежат на улицах под грудами обломков.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута. Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 01
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 02
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 03
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 04
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 05
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 06
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 07
От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ 08

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126)


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Топ комментарии
+25
Я бы с куда бОльшим удовольствием смотрел на подобные снимки Кремля. Того, что от него осталось. А Бейрут жаль...
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04.08.2020 21:32 Ответить
+12
Думаю намного больше 10, всех кто был в радиусе сотен метров просто распылило.
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04.08.2020 21:22 Ответить
+10
там от металла и бетона ничего не осталось.. а они про 10 чел говорят..

там тысячи, не менее
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04.08.2020 21:24 Ответить
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Жесть...рано они к новогодним праздникам начали готовиться
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04.08.2020 21:20 Ответить
Мусульманский новый год 19 августа...
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04.08.2020 21:24 Ответить
да и какое там судно - видно что склад рванул - и явно не с фейерверками
https://www.youtube.com/watch?v=79gejYbe-W4
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04.08.2020 21:29 Ответить
Мексика. Взрыв пиротехники https://youtu.be/SDaKWi-GWu8
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04.08.2020 21:35 Ответить
Объемный...смотри взрыв обычный характерный для бомбы...а через 1-2 секунды распространение волны и волны не ударной свехзвуковой...а волны характерной для взрыва газа или аэрозоля ...и на огромное расстояние ..при этом по пути сносилось все...
10 человек уже больше похоже на заявление газеты правда после взрыва в чернобыле...
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04.08.2020 21:39 Ответить
что там сносилось, у записывающих тарелка на столе осталась целая. и высокий дом цел.
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04.08.2020 22:12 Ответить
Последняя инфа - взрыв склада с конфискованной взрывчаткой...
Вот у кого Хезболла могла конфисковать столько ВВ? Взрывчатка в наличии есть а документов на нее нет... В Домбабве шахтеры танки в шахтах находили, а Хезболла значит ВВ у контрабандистов забирает...эшелонами..
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04.08.2020 22:12 Ответить
Думаю намного больше 10, всех кто был в радиусе сотен метров просто распылило.
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04.08.2020 21:22 Ответить
там от металла и бетона ничего не осталось.. а они про 10 чел говорят..

там тысячи, не менее
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04.08.2020 21:24 Ответить
Я бы с куда бОльшим удовольствием смотрел на подобные снимки Кремля. Того, что от него осталось. А Бейрут жаль...
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04.08.2020 21:32 Ответить
Думаю 2000 насчитают. Когда под Донецком склад пиротехники взорвался, был такой грохот и гриб, что я собрал семью и собирался рвать когти!
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04.08.2020 21:35 Ответить
ну если сам министр сказал, что это петарды...то я так думаю у них еще много таких бабахнет...
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04.08.2020 21:36 Ответить
Жэсть
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04.08.2020 21:37 Ответить
Жудко
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04.08.2020 21:38 Ответить
Если это взрыв корабля с взрывчаткой, то это повторение истории. Подобный случай был в Канаде 100 лет назад, когда корабль взорвался в гавани города Halifax, Nova Scotia. Тогда тоже часть города была стёрта...
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04.08.2020 21:39 Ответить
Они продолжают твердить о "пиротехнике", хотя какая там, нафиг, пиротехника. Большая масса бризантного взрывчатого вещества. Пиротехника, да ещё упакованная и разложенная по ящикам, пусть и из корабля, так бы не бабахнула, а половина её до сих пор летала по городу с фейрверками.
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04.08.2020 21:51 Ответить
«По информации https://t.me/nauala Telegram -канала Lebanese news, речь идет о 2,7 тысячи тонн нитрата, конфискованного в 2013 году.»
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04.08.2020 21:55 Ответить
2 кТн - это сравнимо с зарядом тактического ядерного оружия (0,2 - 5 кТн)!
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04.08.2020 22:36 Ответить
так.
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04.08.2020 22:43 Ответить
Нитрат аммония - аммиачная селитра в мешках детонирует, конечно, но сама по себе нет. Нужен детонатор. Если, действительно, селитра, то явная диверсия.
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05.08.2020 00:05 Ответить
Я в другой здешней публикации прокомментировал что это был типичный объёмный взрыв. Отсюда и сильная ударная волна, дошедшая аж до Кипра.
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04.08.2020 22:02 Ответить
До Кіпра дійшло коливання поверхневого шару Землі - сейсмічні хвилі, а не повітряні.

Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута. Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.Источник: https://censor.net/p3211921
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04.08.2020 22:11 Ответить
Если не в курсе: ударные волны распространяются не только по воздуху. В плотных средах затухание обычно слабее, вот их на Кипре и тряхнуло. А воздушная волна разрушила Бейрут.
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04.08.2020 22:21 Ответить
Я в курсі.
Це Ваша маячня: «https://censor.net/user/444685

Я в другой здешней публикации прокомментировал что это был типичный объёмный взрыв. Отсюда и сильная ударная волна, дошедшая аж до Кипра.»
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04.08.2020 22:36 Ответить
Похоже всё-таки не в курсе. Ударная волна по воде и в горных породах (дно) распространяется ещё более радостно чем по воздуху. Почитайте физику для 6 класса...
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05.08.2020 00:52 Ответить
P.S. сейсмічні хвилі - это остаточные явления ударной волны в грунте. В них на "телесейсмических расстояниях" переходят ударные волны и волны разрушений ближней зоны взрыва.
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05.08.2020 00:54 Ответить
Генеральный секретарь ливанской политической партии «******» Низар Наджарян скончался от травм, полученных при взрыве в Бейруте.
Об этом сообщает в своем телеканал Al Arabia.
«******» - правая националистическая партия, существующая с 1936 года. Она отстаивает интересы ливанских христиан-маронитов.
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04.08.2020 21:43 Ответить
Моторошно
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04.08.2020 21:44 Ответить
10 человек?Вы видео видео центр взрыва и соседние дома в труху.
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04.08.2020 21:47 Ответить
Хамаз и Хизбулла - террористические организации
террористов надо уничтожать
Израиль показал как єто надо делать
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04.08.2020 21:48 Ответить
0.20 взрыв обычный...идет распространение паровоздушной смеси...а затем 0.34 взрыв смеси непосредственно...ага пердотехника...
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04.08.2020 21:54 Ответить
Кацапский след ищите
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04.08.2020 22:03 Ответить
Маленький ядерний вибух. Доречі, а що при горінні чи вибуху дає червоний дим?
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04.08.2020 22:04 Ответить
А де ж тоді: ПВ, РВ, ЕМВ ?
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04.08.2020 22:13 Ответить
ПВ=?
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04.08.2020 22:31 Ответить
променеве.
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04.08.2020 22:44 Ответить
Ну точно же!
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04.08.2020 22:47 Ответить
У меня в голове крутилось "світлове" вот и не складывалась расшифровка.
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04.08.2020 23:21 Ответить
просто жесть какие 10 человек там полгорода снесло
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04.08.2020 22:08 Ответить
Ну видать очень далеко не все население за людей считают...пока учли только высокопоставленных
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04.08.2020 22:18 Ответить
кацапуры, гореть вам в аду за все ваши деяния!
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04.08.2020 22:14 Ответить
Что-то кирдыком очередного "союзного государства" запахло.
Від вибуху в Бейруті загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9422
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04.08.2020 22:18 Ответить
люди шо вы творите?😔
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05.08.2020 05:05 Ответить
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
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07.08.2020 20:32 Ответить
 
 