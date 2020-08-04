От взрыва в Бейруте погибли не менее 10 человек, пострадавших - сотни, - СМИ. ФОТОрепортаж

Не менее 10 человек погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в Бейруте. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться. Взрыв ощутили даже на Кипре, который находится в 200 км от Бейрута.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы Минздрава Ливана Хамада Хассана, в результате взрыва пострадали сотни людей.

Взрыв в бейрутском порту вызвал ударную волну, которая нанесла значительный ущерб. По всему города выбиты окна, перевернуты автомобили. Люди лежат на улицах под грудами обломков.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

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Мощные взрывы ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от Бейрута. Жители острова услышали грохот и почувствовали, как под ногами дрожит земля.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.















