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Шесть лет назад на Донбассе погибли воины-десантники - подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив. ФОТО

4 августа 2014 года на Донбассе от рук российских террористов погибли воины-десантники 79-й ОДШБ подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 79-й ОДШБ. 

В сообщении отмечается: "Сегодня мы вспоминаем теплым словом память наших павших воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев - Героя Украины подполковника Сергея Кривоносова и кавалера ордена "За мужество" III степени солдата Эрнеста Хортива. 4 августа 2014 нас стало меньше ... Мы понесли болезненные потери ...

Это были дни, полные боли и слез, "горячий" август четырнадцатого года, шли жестокие бои.

Летом 2014 майор Сергей Кривоносов участвует в антитеррористических операциях на востоке Украины. Сводное подразделение ротной тактической группы, которую возглавлял майор Кривоносов, охраняло государственную границу с Российской Федерацией в районе населенного пункта Дьяково Донецкой области, в 5 км от границы с РФ. С территории России их ежедневно обстреливали из "Градов", но свою высоту на российско-украинской границе его подразделение держало больше месяца. Было очень трудно, но военная присяга и желание защитить Отечество были для офицера-десантника с позывным "Гранит" и его подчиненных превыше всего.

Сергей Кривоносов погиб за день до своей ротации - 4 августа 2014 года, около 2 часов ночи, во время очередного артиллерийского обстрела со стороны России с реактивной системы залпового огня "Град". Когда ракета попала в блиндаж, где находился Сергей, он, не колеблясь ни секунды, прикрыл собой своих подчиненных. Майор спас трех солдат ценой собственной жизни.
Это произошло на высоте 185 ( "Гранит") близ села Дубровка ...

Десантник Вадим Коротеев вспоминал: "Майор принял на себя все осколки полностью. Мы начали рыдать, когда поняли, что Сергей ушел из жизни. Это было за день до нашего выхода оттуда".

Николаевский десантник, позывной "Маршал", 4 августа на своей странице в Фейсбуке написал: "Сегодня в 2.10 под обстрелом российского" Града "погиб хороший друг, грамотный офицер, настоящий командир и просто хороший и очень добрый человек, который держала высоту более месяца. Земля Вам пухом, товарищ майор! "

Николай Твердый, друг и сослуживец Сергея Кривоносова, вспоминает: "Я его знал с 2001 года, я был тогда простым солдатом, а Сергей Сергеевич - командиром взвода. Он всегда справедлив был очень отзывчивый. К нему с любым вопросом можно было обратиться - никогда не откажет, поможет решить проблему. Он мог погорячиться, но (за подчиненных стоял стеной, не терпел несправедливости) если его взвод ругали, он требовал объяснений: почему, как, кто прав. Я лично не помню, чтобы он кого-то наказывал. Мог поругать, но только если кто-то действительно провинился. Вообще он пользовался у нас авторитетом. Коллектив во 2-м батальоне был очень слаженный ...

В АТО мы встретились где-то возле Донецка, точно уже не помню. Когда он стал на высоту, которую и назвали "Гранит", - сразу технику рассредоточил, сначала она скученно стояла и прицельный выстрел мог ее полностью уничтожить. Выставил посты, определил позиции - по уму все сделал, очень грамотно, он талантливым военным был. Сначала об армейцах из России речь не шла, там были так называемые ополченцы.

Потом стали появляться ДРГ и техника из России. У него была любимая фраза, когда он что-то доказывал высшему командованию, то говорил: "Все вы умные, но почему-то не министры обороны". У Сергея Кривоносова есть родня в России, но он говорил, что служит Украине и будет ее защищать. Я звонил ему 2 августа - поздравлял с праздником ...

Когда высота "Гранит" обстреливалась, Сергей Сергеевич всегда в дверях с рацией стоял, отдавал приказы, слушал, что происходит на позициях, в блиндажах связи почти не было. В то обстрел он находился на входе - и ракета попала туда ... Его смерть для нас большая потеря. Брат очень тяжело переживает эту трагедию - Сергей для него поддержкой был, наставником. И мы потеряли хорошего друга, командира и талантливого офицера ".

Похоронили героя-десантника Сергея Кривоносова на Аллее славы центрального кладбища Николаева. Панихиду провели в родной воинской части. Проводить в последний путь Сергея Кривоносова пришло более тысячи николаевцев.

За исключительное мужество и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом Президента Украины от 4 декабря 2014 № 916/2014 Сергею Кривоносову присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). 23 января 2015 депутаты Николаевского городского совета приняли решение о присвоении Николаевской общеобразовательной школе № 32, в которой учился Сергей Кривоносов, его имени.

Впоследствии на здании школы была установлена ​​мемориальная доска в честь Героя.

В Киеве на территории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (проспект Воздухофлотский, 28), установлена ​​стелла военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание "Герой Украины", среди которых имя николаевского военного подполковника (посмертно) Сергея Кривоносова.

Шесть лет назад на Донбассе погибли воины-десантники - подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив 01

За месяц до своего двадцатилетия на войне погиб военнослужащий бригады солдат Эрнест Хортив.

С начала боевых действий - солдат, наводчик 3-го взвода 1-й аэромобильной роты 79-й отдельной аэромобильной бригады, стоял на Чонгаре - блокпосту на границе с аннексированым Крымом, затем переведен на Донбасс. По словам боевых товарищей он, несмотря на молодость, серьезно и ответственно относился к боевым задач, всегда был впереди. Эрнест шутил что он "заговоренный", верил в то, что беда обойдет его, а смерть не догонит ...

Последним пунктом боевого пути молодого воина стал поселок Дьяково Луганской области. 4 августа 2014 он получил тяжелое ранение в ходе боя у этого приграничного села. Тогда николаевские десантники обеспечивали прикрытие для группировки украинских сил, которое выходило из окружения из-под Изварино. В это время через границу со стороны РФ прорвалась колонна российских боевиков, открыли шквальный огонь по позициям 3-го взвода. Врачи боролись за жизнь молодого воина, но 6 августа 2014 мужественного защитника не стало.

15 мая 2015 - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, Эрнест Хортив отмечен - награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

... Это были страшные дни. Мы потеряли своих побратимов, выполняя поставленные боевые задачи на Востоке Украины.
Сегодня мы сохраняем их память. И хотим, чтобы наши соотечественники тоже знали и не забывали своих Героев, те обстоятельства и поступки, благодаря которым мы имеем возможность жить мирной жизнью. Память наших павших побратимов запечатлены в наших сердцах и боевоу летописи современного Украинского войска. Вечная память и слава Героям-десантникам!"

Шесть лет назад на Донбассе погибли воины-десантники - подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив 02

Автор: 

память (1498) Антитеррористическая операция (18284) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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