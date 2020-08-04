Шесть лет назад на Донбассе погибли воины-десантники - подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив. ФОТО

4 августа 2014 года на Донбассе от рук российских террористов погибли воины-десантники 79-й ОДШБ подполковник Сергей Кривоносов и солдат Эрнест Хортив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба 79-й ОДШБ.

В сообщении отмечается: "Сегодня мы вспоминаем теплым словом память наших павших воинов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев - Героя Украины подполковника Сергея Кривоносова и кавалера ордена "За мужество" III степени солдата Эрнеста Хортива. 4 августа 2014 нас стало меньше ... Мы понесли болезненные потери ...

Это были дни, полные боли и слез, "горячий" август четырнадцатого года, шли жестокие бои.

Летом 2014 майор Сергей Кривоносов участвует в антитеррористических операциях на востоке Украины. Сводное подразделение ротной тактической группы, которую возглавлял майор Кривоносов, охраняло государственную границу с Российской Федерацией в районе населенного пункта Дьяково Донецкой области, в 5 км от границы с РФ. С территории России их ежедневно обстреливали из "Градов", но свою высоту на российско-украинской границе его подразделение держало больше месяца. Было очень трудно, но военная присяга и желание защитить Отечество были для офицера-десантника с позывным "Гранит" и его подчиненных превыше всего.

Сергей Кривоносов погиб за день до своей ротации - 4 августа 2014 года, около 2 часов ночи, во время очередного артиллерийского обстрела со стороны России с реактивной системы залпового огня "Град". Когда ракета попала в блиндаж, где находился Сергей, он, не колеблясь ни секунды, прикрыл собой своих подчиненных. Майор спас трех солдат ценой собственной жизни.

Это произошло на высоте 185 ( "Гранит") близ села Дубровка ...

Десантник Вадим Коротеев вспоминал: "Майор принял на себя все осколки полностью. Мы начали рыдать, когда поняли, что Сергей ушел из жизни. Это было за день до нашего выхода оттуда".

Николаевский десантник, позывной "Маршал", 4 августа на своей странице в Фейсбуке написал: "Сегодня в 2.10 под обстрелом российского" Града "погиб хороший друг, грамотный офицер, настоящий командир и просто хороший и очень добрый человек, который держала высоту более месяца. Земля Вам пухом, товарищ майор! "

Николай Твердый, друг и сослуживец Сергея Кривоносова, вспоминает: "Я его знал с 2001 года, я был тогда простым солдатом, а Сергей Сергеевич - командиром взвода. Он всегда справедлив был очень отзывчивый. К нему с любым вопросом можно было обратиться - никогда не откажет, поможет решить проблему. Он мог погорячиться, но (за подчиненных стоял стеной, не терпел несправедливости) если его взвод ругали, он требовал объяснений: почему, как, кто прав. Я лично не помню, чтобы он кого-то наказывал. Мог поругать, но только если кто-то действительно провинился. Вообще он пользовался у нас авторитетом. Коллектив во 2-м батальоне был очень слаженный ...

В АТО мы встретились где-то возле Донецка, точно уже не помню. Когда он стал на высоту, которую и назвали "Гранит", - сразу технику рассредоточил, сначала она скученно стояла и прицельный выстрел мог ее полностью уничтожить. Выставил посты, определил позиции - по уму все сделал, очень грамотно, он талантливым военным был. Сначала об армейцах из России речь не шла, там были так называемые ополченцы.

Потом стали появляться ДРГ и техника из России. У него была любимая фраза, когда он что-то доказывал высшему командованию, то говорил: "Все вы умные, но почему-то не министры обороны". У Сергея Кривоносова есть родня в России, но он говорил, что служит Украине и будет ее защищать. Я звонил ему 2 августа - поздравлял с праздником ...

Когда высота "Гранит" обстреливалась, Сергей Сергеевич всегда в дверях с рацией стоял, отдавал приказы, слушал, что происходит на позициях, в блиндажах связи почти не было. В то обстрел он находился на входе - и ракета попала туда ... Его смерть для нас большая потеря. Брат очень тяжело переживает эту трагедию - Сергей для него поддержкой был, наставником. И мы потеряли хорошего друга, командира и талантливого офицера ".

Похоронили героя-десантника Сергея Кривоносова на Аллее славы центрального кладбища Николаева. Панихиду провели в родной воинской части. Проводить в последний путь Сергея Кривоносова пришло более тысячи николаевцев.

За исключительное мужество и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Указом Президента Украины от 4 декабря 2014 № 916/2014 Сергею Кривоносову присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). 23 января 2015 депутаты Николаевского городского совета приняли решение о присвоении Николаевской общеобразовательной школе № 32, в которой учился Сергей Кривоносов, его имени.

Впоследствии на здании школы была установлена ​​мемориальная доска в честь Героя.

В Киеве на территории Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (проспект Воздухофлотский, 28), установлена ​​стелла военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание "Герой Украины", среди которых имя николаевского военного подполковника (посмертно) Сергея Кривоносова.

За месяц до своего двадцатилетия на войне погиб военнослужащий бригады солдат Эрнест Хортив.

С начала боевых действий - солдат, наводчик 3-го взвода 1-й аэромобильной роты 79-й отдельной аэромобильной бригады, стоял на Чонгаре - блокпосту на границе с аннексированым Крымом, затем переведен на Донбасс. По словам боевых товарищей он, несмотря на молодость, серьезно и ответственно относился к боевым задач, всегда был впереди. Эрнест шутил что он "заговоренный", верил в то, что беда обойдет его, а смерть не догонит ...

Последним пунктом боевого пути молодого воина стал поселок Дьяково Луганской области. 4 августа 2014 он получил тяжелое ранение в ходе боя у этого приграничного села. Тогда николаевские десантники обеспечивали прикрытие для группировки украинских сил, которое выходило из окружения из-под Изварино. В это время через границу со стороны РФ прорвалась колонна российских боевиков, открыли шквальный огонь по позициям 3-го взвода. Врачи боролись за жизнь молодого воина, но 6 августа 2014 мужественного защитника не стало.

15 мая 2015 - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, Эрнест Хортив отмечен - награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

... Это были страшные дни. Мы потеряли своих побратимов, выполняя поставленные боевые задачи на Востоке Украины.

Сегодня мы сохраняем их память. И хотим, чтобы наши соотечественники тоже знали и не забывали своих Героев, те обстоятельства и поступки, благодаря которым мы имеем возможность жить мирной жизнью. Память наших павших побратимов запечатлены в наших сердцах и боевоу летописи современного Украинского войска. Вечная память и слава Героям-десантникам!"





