Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет. ФОТОрепортаж

В Польше разоблачили две подпольные фабрики производства незаконных сигарет, задержали восьмерых подозреваемых, среди них шестеро украинцев, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

По словам полиции, операцию провели в Пясечинском повете Мазовецкого воеводства.

Во время мероприятий органы провели обыски в 4 объектах и задержали 8 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них 6 - граждане Украины. Изъята полная производственная линия, в частности специальная машину для изготовления сигарет, а также другое оборудование, необходимое для незаконной продукции. Функционеры изъяли также более миллиона незаконных сигарет и более тонны табака, а также полупродукты для изготовления табачных изделий.

В свою очередь, вторую операцию полиция и таможенно-налоговые органы провели на территории Пултуского повета Мазовецкого воеводства. В одном из складов был подпольный цех изготовления сигарет. Там изъяли машины для изготовления и упаковки сигарет, а также другое оборудование. Изъято около 10 тонн табака, примерно 15 тонн полупродуктов и более тонны коробок для сигарет.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех подозреваемых взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).

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