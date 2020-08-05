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Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет. ФОТОрепортаж

В Польше разоблачили две подпольные фабрики производства незаконных сигарет, задержали восьмерых подозреваемых, среди них шестеро украинцев, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

По словам полиции, операцию провели в Пясечинском повете Мазовецкого воеводства.

Во время мероприятий органы провели обыски в 4 объектах и задержали 8 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них 6 - граждане Украины. Изъята полная производственная линия, в частности специальная машину для изготовления сигарет, а также другое оборудование, необходимое для незаконной продукции. Функционеры изъяли также более миллиона незаконных сигарет и более тонны табака, а также полупродукты для изготовления табачных изделий.

В свою очередь, вторую операцию полиция и таможенно-налоговые органы провели на территории Пултуского повета Мазовецкого воеводства. В одном из складов был подпольный цех изготовления сигарет. Там изъяли машины для изготовления и упаковки сигарет, а также другое оборудование. Изъято около 10 тонн табака, примерно 15 тонн полупродуктов и более тонны коробок для сигарет.

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех подозреваемых взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).

Также читайте: СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен. ФОТО

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Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 02
Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 03
Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет 04

Автор: 

задержание (6690) контрафакт (248) Польша (8518) сигареты (867) украинцы (3874)


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Топ комментарии
+7
Эту глубокую мысль надо обдумать, пойду перекурю.
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05.08.2020 10:23 Ответить
+3
Каким боком наемные рабочие к уголовному делу? Откуда им знать что это незаконная фабрика? Все вопросы должны быть только к владельцу и руководству.
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05.08.2020 10:35 Ответить
+3
Vot primerno tak vygledit zakonaja fabrika cigaret. Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 8989
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05.08.2020 10:45 Ответить
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Куріння- зло! Хто ще цього не знав? ?
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05.08.2020 10:21 Ответить
Эту глубокую мысль надо обдумать, пойду перекурю.
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05.08.2020 10:23 Ответить
воздух - зло, все кто дышал воздухом - умерли и/или готовятся)
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05.08.2020 10:36 Ответить
Каким боком наемные рабочие к уголовному делу? Откуда им знать что это незаконная фабрика? Все вопросы должны быть только к владельцу и руководству.
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05.08.2020 10:35 Ответить
так отпустят если что.
но я уверен шо они знали. че, производство обязательно в подвалах делают?
перекантуются в польской тюрьме, приедут и будут пальцы гнуть как в Донецке ребятки.
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05.08.2020 10:37 Ответить
Vot primerno tak vygledit zakonaja fabrika cigaret. Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 8989
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05.08.2020 10:45 Ответить
Шістьох українців затримано в Польщі за підпільне виробництво сигарет - Цензор.НЕТ 4928
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05.08.2020 10:47 Ответить
Така вже ментальність людей пострадянського суспільства: вкрадена гривня цінніша за зароблену десятку. Звідси і романтизація криміналу, щось таке - "Вони не роблять, не працюють". На заході (Європа, США) абсолютно ніякої толерантності і захопленості злочинцями. Хто скаже чи є німецький або американський блатняк ?
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05.08.2020 10:56 Ответить
За немецкий не скажу, но чем американский рэп не блатняк, когда поют про гетто, чикс, кокс, роскошную жизнь и всяких драгдилеров?
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05.08.2020 11:48 Ответить
ну є, але там це не обожнюється.
в Америці навіть нігер в автобусі каже - екск.юз мі, плійз, соррі - а в постсовку бидло - ееее, слиш, чо ти тут та?
але нігер заріже так само як і Ваня Іванов хоч і екск.юз мі і плійз
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05.08.2020 12:35 Ответить
Объявление.
Нужны рабочие, для сбора клубники в Польше. Оплата 50 евро в час.
Если поймает хозяин - вы меня не знаете.
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05.08.2020 10:59 Ответить
На наших "фабриках" китайцы ,вьетнамцы и негры ,а командуют цыгане. В США " сухой закон" породил мафию. У нас она давно есть.Нехрен отнимать у нищих возможность укоротить жизнь курением.
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05.08.2020 11:10 Ответить
 
 