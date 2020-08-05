Шестеро украинцев задержаны в Польше за подпольное производство сигарет. ФОТОрепортаж
В Польше разоблачили две подпольные фабрики производства незаконных сигарет, задержали восьмерых подозреваемых, среди них шестеро украинцев, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
По словам полиции, операцию провели в Пясечинском повете Мазовецкого воеводства.
Во время мероприятий органы провели обыски в 4 объектах и задержали 8 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них 6 - граждане Украины. Изъята полная производственная линия, в частности специальная машину для изготовления сигарет, а также другое оборудование, необходимое для незаконной продукции. Функционеры изъяли также более миллиона незаконных сигарет и более тонны табака, а также полупродукты для изготовления табачных изделий.
В свою очередь, вторую операцию полиция и таможенно-налоговые органы провели на территории Пултуского повета Мазовецкого воеводства. В одном из складов был подпольный цех изготовления сигарет. Там изъяли машины для изготовления и упаковки сигарет, а также другое оборудование. Изъято около 10 тонн табака, примерно 15 тонн полупродуктов и более тонны коробок для сигарет.
Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех подозреваемых взяли под временный арест.
В случае, если бы весь изъятый незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн злотых (более 3,8 млн евро).
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но я уверен шо они знали. че, производство обязательно в подвалах делают?
перекантуются в польской тюрьме, приедут и будут пальцы гнуть как в Донецке ребятки.
в Америці навіть нігер в автобусі каже - екск.юз мі, плійз, соррі - а в постсовку бидло - ееее, слиш, чо ти тут та?
але нігер заріже так само як і Ваня Іванов хоч і екск.юз мі і плійз
Нужны рабочие, для сбора клубники в Польше. Оплата 50 евро в час.
Если поймает хозяин - вы меня не знаете.