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"Укрпочта" запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях. ФОТОрепортаж

"Укрпочта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский во время презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, в частности, программа запускается также в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль.

Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 01
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 02
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 03
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 04
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 05
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 06
Укрпочта запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях 07

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Укрпочта (311) доставка (20) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+3
не бреши, там семидесятые.
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05.08.2020 11:35 Ответить
+3
После года хуторских дорог, все реношки -- на металлолом... Но откат получен и пропит --- можно новые заказывать...
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05.08.2020 11:47 Ответить
+3
Макароны и крупу будут привозить...типа автолавки?? В стационарных почтовых отделениях укрпочта именно этим и занимается...продает крупу...макароны...консервы..
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05.08.2020 12:05 Ответить
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Это хорошо, но на зарплату главы "Укрпочты" можно было бы купить еще столько же авто!
Скажите кто-нибудь об этом Шмыгалю!
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05.08.2020 11:11 Ответить
лучше би поштомати сделали
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05.08.2020 11:22 Ответить
теперь вооруженные нападения на машины укрпочты не будут событием и станут обыденностью
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05.08.2020 11:52 Ответить
та кто там будет "на хутор" ездить, не смешите. Странная затея если честно. Лучше бы ремонт в стационарных отделениях сделали, время там застыло на отметке 90 х годов
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05.08.2020 11:15 Ответить
не бреши, там семидесятые.
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05.08.2020 11:35 Ответить
Что за бред? Вместо того чтобы развивать сеть доставки ты предлагаешь сделать ремонты в отделениях. Главная задача почты доставлять корреспонденцию и делать это максимально эффективным и удобным образом. А то какой ремонт в помещениях почты дело второстепенное.
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05.08.2020 11:40 Ответить
ты наверное в укрпочте работаешь, фантазер. Так вот, сервис надо улучшать на местах и ремонтом помещений в том числе. Про совдеповский персонал это отдельный разговор.
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05.08.2020 11:53 Ответить
Ты наверное никогда услугами Укрпочты не пользовался, нытик которому все плохо. Ремонт конечно неплохо иметь, но каким образом он улучшает сервис непонятно. На содержание, ремонт и пафос т.н. "офиса президента" тратятся большие деньги, но на качество "сервиса" это как-то не влияет.
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05.08.2020 12:03 Ответить
Смелянский, это ты что ли?
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05.08.2020 12:24 Ответить
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05.08.2020 12:27 Ответить
А в такие машины универсальный банкомат встроить?
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05.08.2020 11:24 Ответить
И еще маршрут и расписание рейсов тебе сообщить.
А если без шуток, то можно по идее. Вот только зачем?
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05.08.2020 11:45 Ответить
Если старухи на хуторах получают перевод на карточку - где они деньги снимут?
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05.08.2020 12:09 Ответить
Проще приехать с POS терминалом и наличными.
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05.08.2020 12:16 Ответить
Для народа это отличная идея.избавит население от мучений.Ее повсеместно надо внедрять, и в других странах тоже.
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05.08.2020 11:33 Ответить
Видишь нет пророков в своем отечестве - сразу ныть начали про не надо, и для чего, и зачем.
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05.08.2020 11:49 Ответить
Если почта едет к твоему дому и ты ,не идя на почтамт,можешь послать отправление-это СУПЕР!
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05.08.2020 11:55 Ответить
А почему укрпочта не закупила авто отечественного производства? Итальянцы это подпуйловники, зачем их спонсировать?
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05.08.2020 11:34 Ответить
какие-такие авто отечественного производства?
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05.08.2020 11:42 Ответить
Студебеккеры....
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05.08.2020 11:44 Ответить
У министров спроси какие. Должны же быть какие то авто, мы же не Сомали какое-то.
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05.08.2020 12:08 Ответить
Зеленский подписал указ о назначении Сосны Израилевны Корабельной на должность министра по каким-то авто.
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05.08.2020 12:12 Ответить
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05.08.2020 12:44 Ответить
ну при чем тут зеленский?
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05.08.2020 12:57 Ответить
прикольно на новеньких реношках Олейну с аспирином по полям возить)))
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05.08.2020 11:41 Ответить
После года хуторских дорог, все реношки -- на металлолом... Но откат получен и пропит --- можно новые заказывать...
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05.08.2020 11:47 Ответить
Нахрена воно мені? Це державна компанія, вона заробляє на цьому? Коли ці автомобілі окупляться?
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05.08.2020 11:46 Ответить
Укрпочту на хлеб не намажешь?
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05.08.2020 11:50 Ответить
Якщо державне підприємство не приносить прибуток, то навіщо воно потрібне? Створіть благодійну організацію і займайтесь "мецінацтвом".
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05.08.2020 11:51 Ответить
Чистая прибыль Укрпочты за 2019 год 600 млн. грн.
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05.08.2020 12:07 Ответить
Якщо в + роблять, то нехай займаються чим бажають. Мені тільки одне цікаво, чому у Новій Пошті зарплати в 4 рази вищі? може тому, що вона не державна?
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05.08.2020 13:39 Ответить
Ну вопрос риторический, при одной и той же выполняемой работе разница в зарплате в Киеве и райцентре Полтавской области тоже в разы отличается. В разы отличается и УкрПочта современная и десятилетней давности.
А вообще просто раздражают люди которые с непонятным упорством доказывают друг другу что вообще ничего хорошего в Украине быть не может.
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05.08.2020 15:05 Ответить
Я написав у 4 рази в межах одного населеного пункту, в якому я проживаю. До чого ту регіональна різниця?
В Україні може бути усе, ось тільки просте питання. Як так сталось, що Нова Пошта із нуля, стала більш потужним гравцем на цьому ринку, а Укрпошта, що мала усе - перетворилась на маргінала? Може тому, що перша це приватна компанія, а друга державна?
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05.08.2020 15:19 Ответить
Зарплати рядових працівників, а не керівника
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05.08.2020 13:39 Ответить
Я обходжу 10-ю дорогою Укрпошту, черга з 10 чоловік, простояв більше години, а вона не здвинулась. Коли посилку почали шукати, то запитали яка вона по величині, ну щоб швидше знайти в тому гармидарі.
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05.08.2020 11:56 Ответить
как же тебе посылку начали искать если очередь не сдвинулась?
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05.08.2020 12:08 Ответить
.".митэ ьсяавичинарго ен он ,яачюлкв" меитяноп с ясьтимоканзо теуделс маВ
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05.08.2020 13:03 Ответить
Согласен.
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05.08.2020 13:06 Ответить
прийшлося чекати своєї черги
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05.08.2020 13:27 Ответить
...на каждом авто поставьте ещё и табло с суммой перевозимой наличности..
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05.08.2020 11:57 Ответить
какой откат на авто?
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05.08.2020 12:04 Ответить
Макароны и крупу будут привозить...типа автолавки?? В стационарных почтовых отделениях укрпочта именно этим и занимается...продает крупу...макароны...консервы..
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05.08.2020 12:05 Ответить
будут пенсии возить... в ордло...
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05.08.2020 13:05 Ответить
 
 