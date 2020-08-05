"Укрпочта" запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях. ФОТОрепортаж
"Укрпочта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2018 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский во время презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, в частности, программа запускается также в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.
"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Скажите кто-нибудь об этом Шмыгалю!
А если без шуток, то можно по идее. Вот только зачем?
А вообще просто раздражают люди которые с непонятным упорством доказывают друг другу что вообще ничего хорошего в Украине быть не может.
В Україні може бути усе, ось тільки просте питання. Як так сталось, що Нова Пошта із нуля, стала більш потужним гравцем на цьому ринку, а Укрпошта, що мала усе - перетворилась на маргінала? Може тому, що перша це приватна компанія, а друга державна?