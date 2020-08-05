"Укрпочта" запускает передвижные отделения в Киевской, Одесской, Херсонской и еще 3 областях. ФОТОрепортаж

"Укрпочта" запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях помимо Черниговской, где они уже функционируют с 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский во время презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, в частности, программа запускается также в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль.















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