Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице. ФОТО
В районе военных учений в Еврейской автономной области России обрушился мост, есть пострадавшие.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".
"Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет", – рассказал собеседник агентства.
Пострадавшие доставлены в военный госпиталь в Хабаровске.
По словам первого заместителя председателя Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не пропускают на место происшествия.
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"Разбираются самостоятельно, поскольку не наше сооружение, они сводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину", – сказал он.
Позже в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что во время учений по установке мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор".
По информации военных, в результате инцидента пострадали двое военных.
Причины обрушения неизвестны. Возможно, была нарушена техника безопасности.
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В распоряжении РЕН ТВ появилось https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E?src=hashtag_click #ВИДЕО , на котором запечатлен мост в поселке Тельмана (Еврейская автономная область) после обрушения. В результате ЧП пострадали 20 военнослужащих
Показуха - їхнє усе.
Вот небольшая аннотация к нему:
1928 год. После долгих скитаний за границей в Советский Союз, в еврейскую автономную область Биробиджан, вместе с другими переселенцами, приезжает семья старой Двойры. Дочь Двойры Роза встретила и полюбила местного рыбака Корнея. Пиня Копман, муж старшей дочери Двойры, Баси, не находит себе места в колхозе и поначалу даже хочет уехать обратно. Но потом он узнает, что в этих местах добывается золото. Пиня соглашается сторожить бахчу, но на самом деле, скрываясь ото всех, ищет золото. Мечта Пинии - стать хозяином фабрики со своим фирменным клеймом «Пиня Копман - король подтяжек». Между тем Пиня решает переплыть на лодке Амур, чтобы попасть в Китай. Об этом он договаривается с отцом Корнея, но тот доставляет его к пограничникам. Золото на поверку оказывается обычным песком. На многолюдной свадьбе Розы и Корнея Двойра произносит тост за советскую родину и новую хорошую жизнь.
А эти фотки вроде с учений где-то в западной раисси 4 дня назад.
Нестыковочка.
Ідіоти. З машини "швидкої допомогі" зробили БИСТУЮ)))))
Користуються транслейтером, а що понаписували-не чітають)))))))
- Колхоз организовали тчк Высылайте колхозников
Советский анекдот.