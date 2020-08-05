Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице. ФОТО

В районе военных учений в Еврейской автономной области России обрушился мост, есть пострадавшие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет", – рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в военный госпиталь в Хабаровске.

По словам первого заместителя председателя Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не пропускают на место происшествия.

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"Разбираются самостоятельно, поскольку не наше сооружение, они сводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину", – сказал он.

Позже в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что во время учений по установке мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор".

По информации военных, в результате инцидента пострадали двое военных.

Причины обрушения неизвестны. Возможно, была нарушена техника безопасности.

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