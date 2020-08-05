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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице. ФОТО

В районе военных учений в Еврейской автономной области России обрушился мост, есть пострадавшие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет", – рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в военный госпиталь в Хабаровске.

По словам первого заместителя председателя Смидовичского района Бориса Королева, военные никого не пропускают на место происшествия.

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"Разбираются самостоятельно, поскольку не наше сооружение, они сводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину", – сказал он.

Позже в пресс-службе Восточного военного округа заявили, что во время учений по установке мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор".

По информации военных, в результате инцидента пострадали двое военных.

Причины обрушения неизвестны. Возможно, была нарушена техника безопасности.

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Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице 01
Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице 02

Автор: 

мост (1031) обрушение (179) россия (96267) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+37
мало кто обратил внимание на название района того. Смидовический. Была в революция одна большевичка изувер и психопатка Смидович, еврейка, их много было среди большевиков. Это кстати в Еврейской автономной области произошло. Работала та тварь в нквд. Людей стреляла.
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05.08.2020 14:52 Ответить
+23
Жертв нет...это плохо...очень плохо..
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05.08.2020 14:47 Ответить
+22
это не мост..это понтон...школота)))
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05.08.2020 14:45 Ответить
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это не мост..это понтон...школота)))
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05.08.2020 14:45 Ответить
"Он утонул" (с)
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05.08.2020 14:47 Ответить
смотрю на фотки разейскай армейки, нихерА не поменялось в этом колхозе со времен ссср
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05.08.2020 14:57 Ответить
Если они чуть не до конца WW2 использовали обмундирование и кадры еще царской армии, о чем может идти речь...
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05.08.2020 14:59 Ответить
мало кто обратил внимание на название района того. Смидовический. Была в революция одна большевичка изувер и психопатка Смидович, еврейка, их много было среди большевиков. Это кстати в Еврейской автономной области произошло. Работала та тварь в нквд. Людей стреляла.
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05.08.2020 14:52 Ответить
какаяразнiца?
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05.08.2020 15:13 Ответить
Мост у Краза рухнул!
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05.08.2020 15:25 Ответить
Как раз-таки,это "понтонный мост" или "понтонная переправа".А "понтон"-это отдельная часть конструкции потому,что понтонные мосты и переправы и состоят именно из соединенных между собой понтонов
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05.08.2020 16:09 Ответить
Прст на раиССи сегодня день мостов. Этот понтонный и на нем только 2-х вояк придавило. А рухнул другой мост на котором придавило 20. Войдите в положение редакторов "Цензора" - запутаться легко.
Міст обвалився під час військових навчань у Росії, постраждалі в лікарні - Цензор.НЕТ 6733

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В распоряжении РЕН ТВ появилось https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E?src=hashtag_click #ВИДЕО , на котором запечатлен мост в поселке Тельмана (Еврейская автономная область) после обрушения. В результате ЧП пострадали 20 военнослужащих
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05.08.2020 16:16 Ответить
Не выдержал бедный всей МОЩИ АРМИИ РУСИ СВЯТОЙ, явно жидо-бендеровцы подпилили
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05.08.2020 14:46 Ответить
что характерно, это хорошо что он сейчас рухнул! если позже, то мог-бы рухнуть под техникой агрессоров из НАТО!!!
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05.08.2020 15:04 Ответить
Нужно все мосты в лаптестане подорвать.... Ну чтоб НАТО не прошло😁
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05.08.2020 16:07 Ответить
Бандерівський КрАЗ!
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05.08.2020 15:25 Ответить
Скрепы трещат по швам
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05.08.2020 16:39 Ответить
А в Лугандон, Хафтару і Асаду постачають нові "Урали".
Показуха - їхнє усе.
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05.08.2020 19:52 Ответить
понтоньори понтонулісь...
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05.08.2020 14:47 Ответить
ящетаю это скрепа поломалась
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05.08.2020 14:47 Ответить
Жертв нет...это плохо...очень плохо..
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05.08.2020 14:47 Ответить
Еврейская автономная область расеи. надо же... и такое есть.
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05.08.2020 14:49 Ответить
Давно. Про солнечный Биробиджан не слышал что ли?)))
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05.08.2020 14:53 Ответить
Область там эта есть со времен совка...вот только евреев там...одно название...
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05.08.2020 14:55 Ответить
..евреев там нет...
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05.08.2020 14:55 Ответить
Ага, все в Верховную Раду переехали.
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05.08.2020 15:44 Ответить
Есть прекрасный своей нелепостью фильм: ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ (1936)
Вот небольшая аннотация к нему:
1928 год. После долгих скитаний за границей в Советский Союз, в еврейскую автономную область Биробиджан, вместе с другими переселенцами, приезжает семья старой Двойры. Дочь Двойры Роза встретила и полюбила местного рыбака Корнея. Пиня Копман, муж старшей дочери Двойры, Баси, не находит себе места в колхозе и поначалу даже хочет уехать обратно. Но потом он узнает, что в этих местах добывается золото. Пиня соглашается сторожить бахчу, но на самом деле, скрываясь ото всех, ищет золото. Мечта Пинии - стать хозяином фабрики со своим фирменным клеймом «Пиня Копман - король подтяжек». Между тем Пиня решает переплыть на лодке Амур, чтобы попасть в Китай. Об этом он договаривается с отцом Корнея, но тот доставляет его к пограничникам. Золото на поверку оказывается обычным песком. На многолюдной свадьбе Розы и Корнея Двойра произносит тост за советскую родину и новую хорошую жизнь.
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05.08.2020 14:55 Ответить
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05.08.2020 15:48 Ответить
Та то такє.... євреі назбирають якось то на новий міст )
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05.08.2020 14:50 Ответить
Жертв нет
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05.08.2020 14:50 Ответить
причина очень всем известна,кацапы-криворукие рукожопы !
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05.08.2020 14:51 Ответить
у кацапни быстрые вместо скорых? .
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05.08.2020 14:51 Ответить
Понтонный сборно- разборный мост, наводится в местах переправ и при разрушениях основных коммуникаций местности через реки и др. водные преграды. Такие есть и у нас, но мы своих бойцов берегли до прихода" новых лиц". А мокшей... А мокшей самки мокшей исчо по пьяни наделают
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05.08.2020 14:51 Ответить
На дне реки нашли водонепромокаемые визитки Яроша.
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05.08.2020 14:51 Ответить
С КРАЗа лаптёжника выпали!
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05.08.2020 14:54 Ответить
Когда-то ездил на таком . Краз 255 . Надо быть убогим , чтобы утопить такую машину .
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05.08.2020 14:52 Ответить
Ну и где там мост, это временная переправа для техники.
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05.08.2020 14:52 Ответить
Кацапы пишут, шо рухнул железнодорожный мост.
А эти фотки вроде с учений где-то в западной раисси 4 дня назад.
Нестыковочка.
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05.08.2020 14:57 Ответить
Это - хороший знак, что Керченский мост не доживёт до зимы....Считаю, что он должен обрушиться при прохождении состава с военной техникой и личным составом.....Крысчане развлекутся - будут вылавливать всякие сувениры, трупов...
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05.08.2020 14:54 Ответить
Никто не в курсе, что это - быстрая машина?
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05.08.2020 14:54 Ответить
тоже заметил.и еще пожарную?? тушить понтон в воде??
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05.08.2020 15:00 Ответить
наверное "Скорую"..особенности перевода т. сказать....
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05.08.2020 15:01 Ответить
Наверное переводили с украинского "швидка" - "быстрая" ))
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05.08.2020 15:11 Ответить
Formula-1
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05.08.2020 15:30 Ответить
всему виной вражеский диверсан Краз
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05.08.2020 14:55 Ответить
Оказывается понтонный мост может "рухнуть". Лол.
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05.08.2020 14:56 Ответить
Понтонно-мостовой парк. А просто не собрали и не зафиксировали.
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05.08.2020 14:57 Ответить
какая разница мост или понтонный мост, главное, что руки из жопы.
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05.08.2020 15:03 Ответить
какой ужас! пойду поем.
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05.08.2020 14:59 Ответить
"Куме, почекайте. От зараз борщ доїм і в мене почнеться істерика."
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05.08.2020 15:01 Ответить
А город подумал - ученья идут...
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05.08.2020 14:59 Ответить
Опять спам не открывается.Да шож такое😄😄
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05.08.2020 15:00 Ответить
фу ты блин новость я уже размечтался, хоть так примерно
Мост рухнул во время военных учений в России, пострадавшие в больнице - Цензор.НЕТ 7016
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05.08.2020 15:00 Ответить
Лучшие офицеры и солдаты в совковой армии были - УКРАИНЦЫ!
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05.08.2020 15:01 Ответить
сержанты и прапора были не хуже!!! и тоже УКРАИНЦЫ!!!
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05.08.2020 15:05 Ответить
и мичманы тоже.
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05.08.2020 15:12 Ответить
В учебки отправляли в основном украинцев. Выпускались лучшие сержанты. А кацап - пьет, ленив, увиливает от службы, хорошо если не нарик.
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05.08.2020 15:39 Ответить
В ДРА серед молодшого і середнього офіцерського складу, сержантів відсоток українців був непропорційно вищим за частку українців у населенні сересера.
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05.08.2020 19:57 Ответить
Какой это мост?Это понтон!
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05.08.2020 15:01 Ответить
Мы выделили быструю и пожарную машину", - сказал он.Источник: https://censor.net/p3212057
Ідіоти. З машини "швидкої допомогі" зробили БИСТУЮ)))))
Користуються транслейтером, а що понаписували-не чітають)))))))
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05.08.2020 15:05 Ответить
на расісюшкє не можна будувати якісні мости та дороги, бо вороги по ним расісюшку завоюють вмить!
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05.08.2020 15:05 Ответить
Як може рухнути те що плаває ?.А у кацапів навіть лайно тоне.
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05.08.2020 15:08 Ответить
Ждем версий рашеСМИ "В этом виновата сейсмическая волна от взрыва в Бейруте"
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05.08.2020 15:09 Ответить
Организовала как-то компартия Еврейскую АО и послала туда евреев организовать колхоз. Спустя некоторое время от евреев в Совмин приходит телеграмма из Биробиджана:
- Колхоз организовали тчк Высылайте колхозников

Советский анекдот.
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05.08.2020 15:16 Ответить
Хорошая природа. Жаль,мудакам досталась.
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05.08.2020 15:16 Ответить
Мы выделили быструю и пожарную машину", ??? Цензор, швидка це скорая, которая помощь.
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05.08.2020 15:17 Ответить
На Цензоре работают одни рагули, выпускники школ Ницой и Фарион. Они этим не заморачиваются.
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05.08.2020 15:45 Ответить
Если бы этот мост не сломали российские вояки его бы сломали солдаты НАТО.
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05.08.2020 15:25 Ответить
У Краза рухнул мост.
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05.08.2020 15:27 Ответить
Повторить сможете?
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05.08.2020 15:50 Ответить
"Обошлось без жертв"-очень грустно звучит...."Погибло 271,ранено 124,смыто течением и пропало без вести 96 человек"-вот это было бы совсем другое дело)
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05.08.2020 16:11 Ответить
Zehr gut!
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05.08.2020 16:53 Ответить
нано краз украинский нано армии звездной вато космодержавы
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05.08.2020 18:16 Ответить
Хорошая примета
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05.08.2020 19:45 Ответить
Гребаные верующие со свечками и записками...сколько раз можно повторять..конкретно указывайте какой мост должен упасть...
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05.08.2020 19:55 Ответить
телеграмма с центра в БИРОБИДЖАН- Создавайте колхозы. Ответ- Колхозы создали.Присылайте колхозникое
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05.08.2020 21:22 Ответить
Ивреи и тут ********.
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05.08.2020 21:37 Ответить
 
 