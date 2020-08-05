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Контрразведка СБУ обезвредила схрон "МГБ ДНР" со взрывчаткой и оружием. ФОТО

Контрразведка СБУ обезвредила схрон

В районе проведения ООС в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, оборудованный боевиками т. наз. "МГБ ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Арсенал был оборудован в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - сказано в сообщении.

В тайнике нашли более 5 кг тротила, 3 кг пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

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Оружие и взрывчатку направили на экспертизу.

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности", - добавили в пресс-центре.

Контрразведка СБУ обезвредила схрон МГБ ДНР со взрывчаткой и оружием 01
Контрразведка СБУ обезвредила схрон МГБ ДНР со взрывчаткой и оружием 02

Автор: 

взрывчатка (847) контрразведка (496) оружие (10272) СБУ (20067) Донбасс (26958) Донецкая область (10019)


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Топ комментарии
+10
Верняк, к перемирию готовятся
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05.08.2020 18:07 Ответить
+5
не проще ли было примастырить детонатор на это добро и дождаться упырей?
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05.08.2020 18:09 Ответить
+3
Може простіше закрити кордони з підорашкою, кримнашим і даунбацам?Зеленський же чесний, він повинен закрити кордони з агресором.
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05.08.2020 18:15 Ответить
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Верняк, к перемирию готовятся
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05.08.2020 18:07 Ответить
интересно к какому-безсрочному школьному хлебному, осеннему,всеобъемлющему,новогоднему?
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05.08.2020 19:26 Ответить
не проще ли было примастырить детонатор на это добро и дождаться упырей?
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05.08.2020 18:09 Ответить
Тайник может быть долгосрочным или очередной постановкой гбистов для статистики. Дедовская Мосинка смущает, неужели Калаковы в Лугандоне закончились?
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05.08.2020 18:12 Ответить
Мосинка (точнее - Наган-Мосинка), если с правильным стволом, намного интереснее АК.
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05.08.2020 19:04 Ответить
Може простіше закрити кордони з підорашкою, кримнашим і даунбацам?Зеленський же чесний, він повинен закрити кордони з агресором.
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05.08.2020 18:15 Ответить
винтовка мосина образца 1913 года?
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05.08.2020 18:19 Ответить
а вона що, не стріляє?
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05.08.2020 18:22 Ответить
cудя по внешнему виду может и не стреляет.
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05.08.2020 18:30 Ответить
нуууууууу зовнішній вигляд це не висновок
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05.08.2020 18:35 Ответить
..снайперка ваеннннная...))
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05.08.2020 18:48 Ответить
юлия пересильд?
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05.08.2020 19:02 Ответить
Чего проще для СБУ для поднятия рейтинга и показухи взять со склада оружие и запрятать?
Видя как СБУ работает по террористам - это более вероятно!
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05.08.2020 18:21 Ответить
Вот зачем об этом свистеть в прессе? Подготовить закладочку и собрать потом в черный мешок части тех, кто пришел за припасами...
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05.08.2020 19:03 Ответить
ты чё! могли пострадать же наши люди, кореша сивохи
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05.08.2020 22:22 Ответить
хых, а прикольно. Оборудовали схорон и подписали - МГБ ДНР
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05.08.2020 19:14 Ответить
вы меня извините, но я не понимаю, кто и зачем пишет "МГБ ДНР"???
днр - это несуществующее злокачественное образование...оно находится с 2014 года только в воспалённых кремлёвских мозгах , а новоотсоSSия так та ваще в попе ...
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05.08.2020 19:17 Ответить
 
 