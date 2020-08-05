Контрразведка СБУ обезвредила схрон "МГБ ДНР" со взрывчаткой и оружием. ФОТО

В районе проведения ООС в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, оборудованный боевиками т. наз. "МГБ ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Арсенал был оборудован в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - сказано в сообщении.

В тайнике нашли более 5 кг тротила, 3 кг пластида, 3 ручных противотанковых гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

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Оружие и взрывчатку направили на экспертизу.

"Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности", - добавили в пресс-центре.



